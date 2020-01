Annika Lasarzik © Maria Feck

die Grünen haben gestern ihre "Radverkehrsstrategie 2030" vorgestellt, die offenbar unter dem Motto "Jetzt aber richtig" steht. Wirklich neu sind die Ideen nämlich nicht; nach der Wahl aber sollen sie umso konsequenter umgesetzt werden – so zumindest das Versprechen. Die Partei will unter anderem mehr Radwege bauen lassen (pro Jahr 100 Kilometer statt der 50, die im Koalitionsvertrag stehen), sichere Abstellmöglichkeiten schaffen, das Stadtrad-Netz verdichten, mehr Protected Bike Lanes, also abgetrennte Radwege, einrichten. Von einem "Fahrrad-Komfortnetz" ist die Rede: Auf viel befahrenen Routen sollen Radfahrer lange Strecken ohne umständliche Stopps fahren können. Klingt ambitioniert – fragt sich, ob die Grünen damit eine Wahl gewinnen können.

Nun reicht die Frage, wie wir den Platz in einer immer voller werdenden Stadt aufteilen wollen, weit in die Zukunft, einerseits. Andererseits stellt sie sich schon jetzt jeden Tag. Denn der Platz wird nicht mehr, er kann also nur neu verteilt werden – und dabei können nicht alle gewinnen, einige werden zwangsläufig verlieren müssen. Umso mehr habe ich mich beim Lesen Ihrer Mails gefreut, dass die meisten von Ihnen gar kein Interesse an einer Polarisierung, Autofahrer gegen Radfahrer, haben. Und jenen, die eine Polarisierung im Wahlkampf herausfordern, nicht auf den Leim gehen (gleich welcher Partei). Am Ende dürften die beiden Lager ohnehin denselben Wunsch haben: weniger Stau und eine lebenswerte Stadt.

Weiter unten finden Sie übrigens noch ein ganz anderes Thema, das ich Ihnen aber sehr ans Herz legen möchte: Ein polnischer Historiker erzählt im Interview, warum der Prozess gegen den ehemaligen KZ-Wärter Bruno D. aus Forscherperspektive gerade besonders interessant ist – und wie der Medienrummel die Arbeit in der Gedenkstätte Stutthof verändert.

Eine klare Mehrheit der Hamburger befürwortet eine stärkere Begrenzung der Wohnungsmieten durch den Staat, wie aus einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR hervorgeht. 69 Prozent der Befragten glauben demnach, staatliche Eingriffe wie ein Mietendeckel gingen "in die richtige Richtung". Gleichzeitig zeigten sich die Hamburger zufrieden mit dem Wohnungsbau: Auch hier sagten 69 Prozent, der Wohnungsbau in bestehenden Wohnvierteln laufe in die richtige Richtung.

Für die nächsten 60 Jahre will die Stadt Hamburg der Jüdischen Gemeinde ein Grundstück im Grindelviertel kostenlos überlassen. Das geht aus einer Senatsmitteilung an die Bürgerschaft hervor. Die stetig wachsende Gemeinde soll mehr Platz für ihre Verwaltung bekommen. Das angedachte Grundstück in der Binderstraße 24 ist 3660 Quadratmeter groß, grenzt an das vorhandene Gemeindegebäude und liegt nahe dem Joseph-Carlebach-Platz, wo die Bornplatz-Synagoge stand, die in der Reichspogromnacht 1938 verwüstet und im Jahr darauf abgerissen wurde.

Rund 2,6 Milliarden Euro sollen in den nächsten 17 Jahren in den Hamburger Hochschulbau fließen. Dabei gehe es um Sanierung, Erweiterung und Neubau, wie Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ankündigten. "Bauliche und technische Infrastruktur haben eine hohe Strahlkraft auf Forschende, Lehrende und Studierende – auch im internationalen Wettbewerb", so Fegebank. Dressel sagte, der Grundsatz "gute Räume für gute Bildung" aus dem Schulbau werde jetzt auf die Hochschulen übertragen.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des NDR käme die SPD aktuell auf 32, die Grünen auf 27 Prozent • Eine Stellwerkstörung auf der Strecke Hamburg–Harburg hat gestern Nachmittag den kompletten Fern- und Nahverkehr gen Süden lahmgelegt • Der Haushaltsausschuss entscheidet heute über die Verteilung von rund 15 Millionen Euro aus der Tourismus-Steuer • Die vier Hamburger Ruderinnen, die als erstes deutsches Frauenteam bei der Regatta "Atlantic Challenge" an den Start gegangen sind, haben nach 42 Tagen auf See die Atlantik-Überquerung geschafft und die Karibikinsel Antigua erreicht • Wegen des großen Andrangs am Grab von Jan Fedder haben Mitarbeiter des Ohlsdorfer Friedhofs eine Kette davor gespannt: Die Besucher haben Rasen und Pflanzen niedergetreten • Zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus lädt die Bürgerschaft am Sonntag zur szenischen Lesung "Berichte der Schatten"; geschildert werden die Erinnerungen von Überlebenden

"Alle noch lebenden Wachmänner sollten angeklagt werden"

In Hamburg steht seit November ein ehemaliger SS-Mann vor Gericht, der 1944 und 1945 im Konzentrationslager Stutthof Gefangene bewachte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord vor. Nicht nur in Deutschland erweckt der Prozess Aufmerksamkeit – sondern auch in Polen. Der polnische Historiker Piotr Chruscielski arbeitet für das Museum und die Gedenkstätte Stutthof bei Danzig und promoviert über die deutschen Häftlinge im Lager – er verfolgt den Prozess gegen den Angeklagten Bruno D. mit besonderem Interesse.

Elbvertiefung: Wie begleiten Sie und Ihre Kollegen den Prozess gegen Bruno D.?

Piotr Chruscielski: Die Gedenkstätte Stutthof hat die Zentrale Stelle in Ludwigsburg bei ihren Ermittlungen unterstützt, die für die Aufarbeitung von nationalsozialistischen Verbrechen zuständig ist. Auch in diesem Fall haben wir die deutsche Justiz unterstützt. Mir schicken Angehörige von deutschen Gefangenen, die im KZ Stutthof gelitten haben, immer wieder Zeitungsausschnitte und Berichte über das Verfahren in Hamburg.

EV: Welche Rolle spielten die SS-Wachmänner in den Konzentrationslagern?

Chruscielski: Die Wachmänner waren in den Prozess der Vernichtung involviert. Sie hatten die Aufgabe, das Lager abzusichern, zu verhindern, dass jemand entkommt, und das KZ nach außen hin abzuschirmen. Deswegen sollten alle noch lebenden Wachmänner angeklagt werden, auch wenn ihnen persönlich keine konkreten Taten nachgewiesen werden können.

EV: Was versprechen Sie sich von dem Strafverfahren in Hamburg?

Chruscielski: Wichtig ist, dass dieser Prozess überhaupt zustande gekommen ist. Wir sehen es als positiv, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden, das ist bedeutend für die Opfer und ihre Angehörigen. Noch gibt es kein Urteil, wir warten das ab und wollen das laufende Verfahren nicht kommentieren.

EV: Dann aber noch eine generelle Frage: Viele Täter und auch der Angeklagte Bruno D. berufen sich auf ihren damaligen Befehlsnotstand und sagen, sie hätten für die Gefangenen nichts tun können. Wie sehen Sie das?

Chruscielski: Einen kleinen Spielraum gab es für SS-Männer. Es gibt beispielsweise Berichte von Häftlingen, dass SS-Männer weggesehen haben, wenn sie Essen ins Lager schmuggelten. Einzelfälle hat es gegeben. Aber an der Tatsache, dass alle SS-Angehörige ein Teil des Vernichtungssystems gewesen sind, ändert das nichts.

Die Geschichte der deutschen Konzentrationslager gilt eigentlich als gut erforscht, doch gerade der Prozess gegen Bruno D. könnte nun wichtige neue Erkenntnisse ans Licht bringen. Welche das sind und wie die mediale Aufmerksamkeit die Arbeit in der Gedenkstätte verändert, beschreibt Chruscielski in der langen Fassung des Interviews von Hauke Friederichs auf ZEIT ONLINE.

"Gibt es ein bekömmlicheres Leben, als tagein, tagaus Bier zu brauen, dem malzigen Sud beim Köcheln zuzusehen, an einer frischen Hopfengabe erst zu riechen und sie dann im Braukessel zu versenken – im Wissen, dass man das Resultat in wenigen Wochen gekühlt auf dem Balkon oder im schattigen Garten verkosten darf?"

Urs Willmann, Redakteur der ZEIT

Oliver Wesseloh hat ein Faible für Experimente: In seiner Kehrwieder Kreativbrauerei auf der Harburger Seite der Elbe lässt er Bier in alten Whiskeyfässern reifen, er hat das Lagerbier neu erfunden und setzt auf vergessene Bierstile. Wesseloh ist der wohl kreativste Bierbrauer der ganzen Stadt – gewinnt aber auch mit Alkoholfreiem Preise.

Für die ZEIT:Hamburg hat Urs Willmann das "Thinktank" der Hamburger Bierszene besucht – wie vielfältig Bier schmecken kann und was sich hinter der "Volkshochschule für die Freunde des Hopfens" verbirgt, lesen Sie hier.

In Eimsbüttel, ganz am oberen Ende der Osterstraße, liegt das feine und gemütliche Café Délice. Tartes aller Art (pro Stück 3,50 Euro) wie die besonders leckere Maracujatarte, französische traditionelle Spezialitäten wie der Flan pâtissier mit Vanillegeschmack – eine Art Puddingkuchen – und ein glutenfreier Schokokuchen (Fondant au chocolate) verwöhnen den Gaumen. Das französische Gebäck – Croissants, Èclairs, Briochettes und Chouqettes (kleine Windbeutelchen; zwei Stück kosten 1,10 Euro) – stammt von der Ottensener Pâtisserie, der Hauskaffee von Avanti. Dieser kommt als schön starker Cappuccino mit cremiger Milch (2,80 Euro). »Wir bereiten ihn auf italienische Art zu, mit einem starken, kurzen Espresso«, erklärt der Barista hinter der Theke. Neben dem »Gaumenschmaus« – französisch: »délice« – verwöhnen Inhaberin Fatima da Silva und ihr Team den Gast aber auch auf andere Art: Gemütlich und unprätentiös bietet dieser Ort alle Zutaten für einen entspannenden Nachmittag in einem Café. Eimsbüttel, Café Délice , Osterstraße 168 , Di–Fr, 8–19 Uhr; Sa, So 9–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

