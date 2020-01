Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

sie war immer da. Als ich vor Jahren nach Hamburg zog und gerade dabei war, ein Gefühl für diese Stadt zu entwickeln, sah ich sie schon überall: in der Bahn, in den Händen einer Sitznachbarin. Im Hörsaal auf den Knien eines Kommilitonen. Sie lag auf Restauranttischen herum, auf Kneipentresen – und steckte in den Zeitschriftenständern der Kioske ganz oben. Seit mehr als 70 Jahren gehört die "Mopo" nun zu Hamburg. In ihrer langen Geschichte ist die Redaktion ein paarmal umgezogen, die Zeitung wurde des Öfteren verkauft und gehörte diversen Verlagen. Doch die Veränderung, die nun ansteht, greift tiefer: Wieder einmal soll die "Mopo" den Besitzer wechseln – und vieles deutet darauf hin, dass nur der Internetauftritt verkauft werden soll, nicht aber die Redaktion. Womit den Journalistinnen und Journalisten, die recherchieren und schreiben, die erklären und Fragen stellen, die also ebenjenen Online-Auftritt und eine komplette Zeitung täglich mit Inhalten füllen, die Entlassung droht. Die gedruckte "Mopo" würde verschwinden.

Das ist bedenklich, und zwar nicht nur, weil wir die Kolleginnen und Kollegen kennen und schätzen.

Ich glaube, dass diese Stadt guten Journalismus verdient hat, gemacht von Menschen, die sich gut in in Hamburg auskennen und vor Ort recherchieren. Schon klar, hier geht es auch um schwindende Auflagen und wirtschaftlichen Druck. Und es gibt viele Erklärungen dafür, warum Menschen weniger Zeitungen kaufen. Aber darauf zu hoffen, dass die Leser es schon nicht merken, wenn an Personal, also zwangsläufig an Qualität, gespart wird – das ist sicher nicht die beste Strategie.

Und damit zu den weiteren Themen des Tages. Heute schauen wir uns an, wie die Parteien mehr Platz fürs Rad schaffen wollen – ganz konkret, anhand einer Straße in Altona. Und falls Sie bei Radfahrstreifen, Protected Bike Lanes und Hochbordradwegen immer noch durcheinanderkommen: Nach dem Text blicken Sie durch, garantiert.

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Marcus Scholz/​dpa

Gedenken an NS-Opfer in Hamburg

Zum heutigen Holocaust-Gedenktag erinnert auch Hamburg an die Opfer. Ein kleiner Überblick: Die Publizistin und Holocaust-Überlebende Peggy Parnass erzählt ab 19 Uhr in der Bucerius Law School aus ihrem Leben, Landesrabbiner Shlomo Bistritzky ist ebenfalls zu Gast. In der Hauptkirche St. Michaelis liest Autorin Dagmar Fohl ab 18 Uhr aus ihrem Roman "Frieda", der das Leid psychisch Kranker in der NS-Zeit thematisiert. Im Mahnmal St. Nikolai gibt es um 18.30 Uhr eine Andacht, danach wird die Ausstellung "Im Reich der Nummern, wo die Männer keine Namen haben" über das KZ Sachsenhausen eröffnet. Der HSV weiht um 17 Uhr eine Gedenktafel ein, im Millerntorstadion wird um 18 Uhr ein Kranz niedergelegt. Bereits gestern Abend wurden Berichte von Insassen des KZ Neuengamme in einer szenischen Lesung im Rathaus präsentiert. Bis zum 6. Februar ist zudem die Ausstellung "Überlebt! Und nun? – NS-Verfolgte in Hamburg nach ihrer Befreiung" in der Rathausdiele zu sehen.

Vermummungsverbot: Grüne denken noch mal drüber nach

Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm, Vermummungen nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Die Polizei müsste bei Demonstrationen nicht mehr sofort eingreifen, sondern könnte im Einzelfall abwägen, so die Begründung. Eine Haltung, die bereits während des ZEIT-Wahlduells (hier im Video) für Reibung zwischen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank sorgte. Nach weiterer Kritik von Polizeigewerkschaften kündigte Justizsenator Till Steffen (Grüne) in der "Welt am Sonntag" nun an, mit der Polizei in Dialog treten zu wollen. Wenn diese, wie sie selbst sage, "schon jetzt jeden Bewegungsspielraum hat, den sie braucht, um deeskalierend aufzutreten", sei eine Gesetzesänderung womöglich gar nicht nötig.

In aller Kürze

Nach nur einem Jahr gibt Autor Florian Illies seinen Posten als geschäftsführender Verleger des in Hamburg ansässigen Rowohlt Verlags wieder ab • Mehr als 1000 Grippe-Fälle wurden seit Oktober 2019 in Hamburg gemeldet, dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum; laut Gesundheitsbehörde bewegt sich die Zahl aber im Normalbereich • Die Warner Bros. Entertainment GmbH will den Etat der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) bis 2022 um jährlich eine Million Euro aufstocken • Die Hamburg Towers haben ihr Heimspiel gegen s.oliver Würzburg am Samstagabend verloren und liegen nun auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bundesliga • Der Einwohnerverein St. Georg hat 1000 Unterschriften für den Erhalt des Wochenmarktes an der Langen Reihe gesammelt; am Mittwoch diskutiert auch die Bürgerschaft über die Zukunft der Wochenmärkte • Im Ernst Deutsch Theater wird heute der Bertini-Preis für Zivilcourage verliehen; ausgezeichnet werden vier Projekte junger Hamburgerinnen und Hamburger, die unter anderem an NS-Opfer erinnern

THEMA DES TAGES

Welche Partei welchen Radweg will

Wie kommen Radfahrer am besten an Hauptverkehrsstraßen entlang und wo soll der Platz dafür herkommen? Wir haben die Positionen der Parteien erfragt – anhand einer konkreten Straße.

Hamburg will Fahrradstadt werden, bis zum Ende der 20er-Jahre soll jeder vierte Weg mit dem Rad zurückgelegt werden. Laut der Studie "Mobilität in Deutschland" lag der Radverkehrsanteil im Jahr 2017 aber erst bei 15 Prozent, gerade einmal 2,8 Prozentpunkte höher als im Jahr 2008. Ähnlich langsam geht es mit dem Ausbau des Radwegenetzes voran. Eigentlich wollte der rot-grüne Senat pro Jahr 50 Kilometer Radwege neu bauen oder erneuern, verfehlte dieses selbst gesteckte Ziel aber jedes Jahr aufs Neue; im vergangenen Jahr waren es nur 37,5 Kilometer, wie eine Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU zeigte. Die Fahrradstadt liegt also in weiter Ferne. Auf dem Weg dorthin geht es aber nicht nur um die Frage, welche Art der Wege und wie viel Platz Radfahrer brauchen. Es geht auch um die Frage, wer auf diesen Platz verzichten soll, denn der Platz bleibt begrenzt und die Straße umkämpft.



Vor der Bürgerschaftswahl scheint eines sicher: Alle Parteien wollen bessere Radwege schaffen – die Frage ist nur, wie. Die ZEIT hat daher Experten aller Bürgerschaftsfraktionen gebeten, ihre Vorstellungen anhand eines konkreten Beispiels zu erläutern: der Max-Brauer-Allee in Altona, Abschnitt Große Bergstraße bis Goetheallee.

Dort verläuft sowohl die Veloroute 1 als auch die Veloroute 13, wovon derzeit aber wenig zu merken ist. In Richtung Holstenstraße können sich Radfahrer eine Spur mit den zahlreichen Bussen teilen, in Richtung Palmaille ebenso, zusätzlich verläuft dort neben dem Fußweg ein handtuchbreiter rot gepflasterter Radweg, der langsam verwittert. Ab Sommer, nach einem mehrjährigen Beteiligungsverfahren und einigen Verzögerungen, soll die Max-Brauer-Allee umgebaut werden – unter anderem mit dem Ziel, die Situation für Radfahrer zu verbessern. Künftig verlaufen dann zwischen Großer Bergstraße und Goetheallee in beide Richtungen 1,85 Meter breite Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, markiert mit einer durchgezogenen Linie. Dem motorisierten Verkehr wird Platz genommen, die bestehenden Busspuren werden abgeschafft: In Richtung Norden verläuft dann nur noch eine gemeinsame Spur für Busse und Autos, in Richtung Süden zwei. Weil das mehr Platz einspart, als der Radfahrstreifen erhält, kann auch der Gehweg breiter werden. Während auf der gesamten Max-Brauer-Allee rund ein Viertel der Parkplätze wegfällt, bleibt zwischen Großer Bergstraße und Goetheallee der Großteil erhalten.



Wie stellen sich die Parteien nun den Radverkehr in dieser Straße vor? Während es jene gibt, die Protected Bike Lanes fordern, fänden andere Hochbordradwege besser – und wieder andere gehen in ihren Forderungen noch sehr viel weiter. Welche Partei was fordert – und was Vertreter der Auto- und Radlobby dazu sagen, können Sie hier nachlesen.



DER SATZ

© privat

"Herr He ist eins der vielen chinesischen Restaurants rund um den Hauptbahnhof und mäßig bekannt außerhalb der Szene, auch wenn der Spitzenkoch Kevin Fehling es mal als eines seiner Hamburger Lieblingslokale anpries."

Michael Allmaier

Bis unsere "Mittagstisch"-Rubrik aus der Winterpause zurückkehrt (es dauert nicht mehr lang!), lesen Sie doch einmal diese Restaurantkritik von Michael Allmaier: Er hat das "Herr He" in St. Georg besucht, ein Restaurant, in dem es all das gibt, was die Deutschen eben so "beim Chinesen" erwarten, aber auch noch einiges mehr: Gedämpfte Hühnerfüße zum Beispiel, gebackener Barsch mit Sauergemüse oder Frühlingszwiebelkuchen – der mit einem Kuchen dann allerdings gar nichts gemeinsam hat.



Wie all diese Gerichte schmecken und warum sich ein Besuch gerade für Weinfreunde lohnt, lesen Sie hier.



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Nebel lesen: Ernst Lossas Mutter stirbt, der Vater verschwindet im KZ; Autor Robert Domes erzählt mit "Nebel im August" die wahre Geschichte eines Jungen, den die Nazis umbrachten.

Bücherhalle Eidelstedt, Alte Elbgaustraße 8b, heute, 11–12.30 Uhr, Eintritt frei

Cinema Surprise: Was heute läuft? Keine Ahnung. Sneak-Preview mit Überraschungs-Streifen ab 18 Jahren.

Passage Kino, Mönckebergstraße 17, heute, 20.30 Uhr, 6,50 Euro

Tanz zum Vormerken: Choreografin Sasha Waltz beschäftigt die Gesellschaft, weil diese sich immer mehr von sich selbst zu entfernen scheint. Premiere: "Rauschen".

Kampnagel, Jarrestraße 20, Premiere Do, 20 Uhr, ab 9 Euro

Kinderoper zum Vormerken: "Die beiden Fiedler" von Peter Maxwell Davies erschaffen ein Opernerlebnis für die ganze Familie. Die Premiere am 8. Februar ist ausverkauft, aber für Folgetermine gibt es noch Karten.

Staatsoper, opera stabile, Große Theaterstraße 25, 9.2., 14.30/17.30 Uhr, weitere Termine online, ab 10 Euro

Verlosung: Schostakowitsch mit satirischer Mehrdeutigkeit, Ustwolskaja mit harscher, durchgeistigter Klangsprache, Ligeti mit bizarr-absurden Episoden: Wer spricht in Zungen, wer in Rätseln? Alexander Melnikov, Jeroen Berwaerts und das Ensemble Resonanz stellen die drei Musikerfahrungen gegeneinander. Wir verlosen 2x 2 Karten für das Konzert des Ensembles Resonanz aus der Reihe "resonanzen" am Dienstag, 28. Januar ab 19:30 im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Senden Sie uns bis morgen 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "zungen" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

MEINE STADT

Aus unserer inoffiziellen Reihe »unentdeckte Ecken Hamburgs«: Die Bunthäuser Spitze in Wilhelmsburg © Kerstin Bittner

KORREKTUR

In der Verlosung mit dem Stichwort "Romys Salon" vom vergangenen Donnerstag hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Premiere des Films in Anwesenheit von Mischa Kamp (Regie), Tamara Bos (Roman, Drehbuch) und Beppie Melissen (Hauptdarstellerin) findet im Zeise Kino statt – und nicht, wie angegeben, im Abaton.

