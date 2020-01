Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

in einem Waldstück bei Neuengamme ist am Wochenende ein Wolf gesehen worden. Genauer gesagt: gefilmt. Mit einer Videokamera, die an einem Hochsitz befestigt ist (ob sie noch einen anderen Zweck hat als Wolfsbesuche zu dokumentieren, ließ sich leider bislang nicht verifizieren). Ein ehrenamtlicher Wolfsbetreuer habe die Sichtung anschließend protokolliert, teilte die Umweltbehörde am Montag mit (vermutlich war die Kamera wohl doch in Erwartung des Wolfs installiert worden). Ein zu Rate gezogener Experte der Technischen Universität Dresden habe inzwischen bestätigt: Ja, der Wolf ist tatsächlich ein Wolf. Und die geschätzten Kolleginnen und Kollegen meldeten sogleich: Wolf in Hamburg gesichtet! Ganz so, als sei er kurz vor Ladenschluss erst durch die Mönckebergstraße und anschließend über die Reeperbahn marschiert und liege nun in der Unterwelt auf der Lauer, unschlüssig, ob er zuerst Rotkäppchen oder doch sechs der sieben Geißlein verspeisen solle.

In Wahrheit ist der Wolf längst wieder weg. Junge Wölfe bewegten sich an einem Tag bis zu 70 Kilometer weit, teilte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) gestern dazu mit. "Wir gehen hier von einem einzelnen Tier aus, das nicht in Hamburg bleiben wird." Bereits 2013 war ein Wolf in Kirchwerder fotografiert worden, 2018 hatte einer in Schnelsen ein Schaf gerissen. Jeweils ebenfalls begleitet von umfassender Berichterstattung.



Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – mich interessiert an diesen Wolfsmeldungen vor allem die Aufregung, die sie verursachen. Ein Tier, das macht, was es will, mit unklarer Herkunft, unwägbarem Willen und unbekanntem Ziel, nicht aufhaltbar und unkontrollierbar: Das bedient ungefähr alle Vorbehalte und Ängste, die wir uns in unseren alles in allem doch recht komfortablen Leben angewöhnt haben. Die Wahrscheinlichkeit, überhaupt jemals einem Wolf zu begegnen, ist verschwindend gering (und noch geringer die Chance, dies überhaupt zu merken), ungefähr alles andere im Leben birgt ein vielfach höheres Risiko. Aber das ist das Praktische an Wölfen: In dem Moment, in dem wir uns vor ihnen fürchten, können wir uns keine anderen Sorgen machen.

Wir werden Sie darum weiterhin über jeden einzelnen Wolf im Einzugsgebiet informieren.

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Axel Heimken/​dpa

Die Notübernachtungsstätte "Pik As" für Obdachlose wird für 12,8 Millionen Euro neu gebaut. Das neue Gebäude soll nach dreieinhalb Jahren Bauzeit 2024 an seinem bewährten Standort in der Neustadt zum Einzug bereit sein, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag. Das neue Gebäude sei barrierefrei und ermögliche eine regelhafte Belegung von 244 Betten, überwiegend in Zwei- bis Dreibettzimmern statt wie bisher in Sälen mit bis zu zwölf Betten.



Laut einer Statistik des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist die Zahl der Tierversuche in Hamburg zuletzt so stark angestiegen wie in keinem anderen Bundesland. Im Jahr 2018 wurden demnach 263.256 Tiere eingesetzt, 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ursache für den Anstieg ist unklar, im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) sank die Zahl der Versuchstiere nach eigenen Angaben von rund 67.300 im Jahr 2017 auf 65.600 im Jahr 2018.

Um die Ideen des jüngsten Internationalen Bauforums zur Umgestaltung der Hamburger Ein- und Ausfallstraßen umsetzen zu können, hat sich die Stadt das Vorkaufsrecht für Grundstücke an der B75 in Wandsbek-Tonndorf gesichert, teilte die Stadtentwicklungsbehörde mit.

Die Kriminalität in Hamburg ist auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gefallen, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Die Zahl der Wohnungseinbrüche sowie der Fahrrad- und Autodiebstähle ist stark rückläufig, die Raubkriminalität stagniere auf niedrigem Niveau. Erfreulich sei auch die Zahl zum Handtaschenraub: Mit 46 Fällen waren dies so wenige wie noch nie seit Beginn der statistischen Erhebung.

In aller Kürze

Schülerinnen und Schüler der Ida-Ehre-Schule, des Gymnasiums Süderelbe, der Stadtteilschule Bergedorf und des Helmut-Schmidt-Gymnasiums sind für Projekte zum Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus mit dem Bertini-Preis ausgezeichnet worden • Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben 16 Elektrobusse in Betrieb genommen • Der Hamburger SV hat gestern auf der Rampe Nord Ost des Volksparkstadions eine Gedenktafel für die Hockeyspielerin Margarete Zinke enthüllt, die 1945 im Konzentrationslager Neuengamme ermordet wurde • Der FC St. Pauli startet heute mit einem Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth in die zweite Saisonhälfte

THEMA DES TAGES

Kommando: Haltung zeigen!

Ein knappes Dutzend Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben sich gestern in Harvestehude zu einem ungewöhnlichen Termin versammelt: Gemeinsam mit dem Landesrabbiner Shlomo Bistritzky gedachten sie der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus – und polierten dazu einen Vormittag lang die Stolpersteine im Viertel. Unser Reporter Félice Gritti hat sie begleitet.

Auf den ersten Blick könnten sich die beiden Männer, die auf dem nassen Pflaster in der Innocentiastraße in Hamburg-Harvestehude stehen, kaum stärker unterscheiden. Der eine trägt einen schwarzen Mantel, Bart und einen Hut mit breiter Krempe. Der andere trägt Flecktarn. Hinter ihnen ragt das großbürgerliche Haus mit der Nummer 64 in den grauen Morgen. Vor ihnen, eingelassen im Boden, liegen zwei Messingplatten.

Hier wohnte Levi Lagovier – Jg. 1870 – Flucht / Frankreich – Deportiert 1942 – Aus Drancy – Ermordet in Auschwitz

Und:

Hier wohnte Rochma Lagovier – Geb. Krieger – Jg. 1875 – Flucht / Frankreich – Deportiert 1942 – Aus Drancy – Ermordet in Auschwitz

Shlomo Bistritzky, Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde, und Michael Giss, Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr in Hamburg, beugen sich gemeinsam nach unten, geben ein wenig Politur auf die Inschrift und lassen sich zwei Tücher reichen, dann polieren sie schweigend. Die beiden Messingplatten sind zwei von rund 5800 Stolpersteinen in Hamburg, die an jene Menschen erinnern sollen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. An diese Menschen wollen auch Bistritzky und Giss erinnern: Es ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, vor 75 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit, und erstmals begeht die Bundeswehr dieses Gedenken in Hamburg gemeinsam mit Vertretern der jüdischen Gemeinde.

Levi Lagovier wurde 1870 im heutigen Chișinău geboren, seine spätere Frau Rochma fünf Jahre später im galizischen Brody. Sie heirateten im Jahr 1900, zwei Jahre darauf kam die Tochter Schifra zur Welt. Ab 1921 lebte die Familie im belgischen Antwerpen, wo Levi mit Diamanten handelte. Schifra, die Tochter, heiratete im Jahr 1924 einen jüdischen Kaufmann namens Markus, der in Hamburg lebte. Im Levantehaus in der Mönckebergstraße betrieb er eine Firma für den Im- und Export von Fischtran und Fischöl, wie auf der Internetseite "Stolpersteine Hamburg" nachzulesen ist.

Rund ein Dutzend Soldatinnen und Soldaten sind an diesem Montagmorgen gekommen, um gemeinsam mit ihrem Kommandeur die Gedenksteine in den Straßen Harvestehudes zu polieren. "Wir stehen fest an der Seite unserer jüdischen Mitbürger", sagt Giss am Beginn des Rundgangs. Und fügt hinzu: "Egal, was in Deutschland sonst gerade passiert."

Der Kommandeur spricht es nicht aus, aber was er meint, ist klar: den Rechtsruck, den Hass, den Antisemitismus. "Wir wollen Haltung zeigen", sagt Giss, und das ist durchaus auch zu verstehen als Antwort auf die Schlagzeilen, die über die Bundeswehr zu lesen sind.

Was Kommandeur Giss zu den 550 Verdachtsfällen auf Rechtsextremismus bei der Bundeswehr sagt, wie es zu der gemeinsamen Aktion mit der jüdischen Gemeinde kam und warum der Landesrabbiner sie für eine so bedeutende Geste hält, lesen Sie hier im vollständigen Text auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Mauritius Images

"Selbst ich, der ich häufiger hier war, gehe bis heute im Irrsinn der vom Bahnhof fortführenden Untertunnelungen und Überführungen verloren"

Für die neueste Folge seiner ZEIT-Kolumne "Ausprobiert" haben wir unseren Autor Moritz Herrmann nach Harburg geschickt. Ein Stadtteil, von dem selbst die meisten Hamburger nur den Bahnhof kennen. Wer aber das Bahnhofsgebäude verlässt und sich im Labyrinth der Wettbüros, Nagelstudios und Shisha-Bars nicht verläuft, der bemerkt schnell, wie viel mehr der Stadtteil zu bieten hat. Eine kleine, aber wirksame Hilfestellung leistet die App "Kultur-Touren", die das Bezirksamt zusammen mit dem Archäologischen Museum konzipiert hat. Mit ihrer Hilfe wird die Erkundung Harburgs buchstäblich: ein Spaziergang.

"Wie bei einer Doppelbelichtung geht man durch das beschriebene Harburg, nur dass sich über all die Neonreklamen des Seichten, Billigen und Schmuddeligen plötzlich ein zweites Bild legt, ein Blick ins Früher, der wiederum auch das gegenwärtig Sichtbare in anderem Licht erscheinen lässt", schreibt Moritz Herrmann in seinem Testbericht der App. Auch Harburg kommt dabei ziemlich gut weg.



Moritz Herrmanns Text "Original mit Untertiteln" aus der Januar-Ausgabe der ZEIT:Hamburg können Sie mit Z+ hier lesen.



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Diskussion: Wie will die Hansestadt die Zukunft meistern? taz-Salon unter anderem mit Katharina Fegebank (Die Grünen), Sabine Boeddinghaus (Die Linke) und Anna von Treuenfels-Frowein (FDP): "Hamburg hat die Wahl".

73/Saal, Schulterblatt 73, heute, 19 bis 22 Uhr

Kino: In einigen Punkten ähnelt der Film "Die Wütenden" dem namensgleichen Victor-Hugo-Roman "Les Misérables"; beide Werke handeln von schreiender Ungerechtigkeit. Originalfassung mit Untertiteln.

Abaton, Allendeplatz 3, heute, 20/22.20 Uhr, 9 Euro

Cartoons lesen: Diese Lesebühne verspricht Kurzgeschichten, Satire, Lieder und "Liebe für alle"; heute unter anderem mit Karikaturist Stephan Rürup.

Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36, heute, 20.30 Uhr, 7 Euro

Arie zum Vormerken: Auf hoher See sterben, jodeln, ermitteln Opernsängerinnen. Uraufführung der Krimioper "Mord auf Backbord".

Opernloft, Von-der-Smissen-Straße 4, Do, 19.30 Uhr, ab 26 Euro

MEINE STADT

Ende Januar spielen die Hamburger auch wieder auf © Horst-Dieter Martinkus

HAMBURGER SCHNACK

Im Glaspavillon des Winterhuder Fährhauses. Längliche und kleine quadratische Tische waren eingedeckt, auf unserem länglichen Tisch stand ein einsamer Kerzenhalter, ein weiterer auf der Fensterbank. Ich holte den Halter von der Fensterbank auf unseren Tisch und bat eine Kellnerin, die Kerzen in beiden zu entzünden. Die Kellnerin verbannte den eingeschmuggelten Leuchter zurück auf die Fensterbank. "Jeder Langtisch nur einen Leuchter!"

Ob es wohl eine Hausordnung dazu gab? Aber – fragen wir uns – wie verhält es sich mit den kleinen quadratischen Tischen? Eine Freundin meinte lapidar: Auf denen dürfte dann wohl nur ein halber Leuchter stehen. Es muss schließlich alles seine Ordnung haben.

Gehört von Margret Silvester

