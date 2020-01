Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

sehr wenig im Journalismus ist so krisenfest wie das Erfolgsrezept einer guten Schlagzeile, Sie haben sicher schon davon gehört, es ist sehr leicht zu behalten: "Tiere, Tränen, Tote", und dann gibt es noch ein weiteres Wort, das mit "Ti" beginnt, aber wir sind hier ja ein anständiger Newsletter (das "anständig" stellen Sie sich bitte mit spitzem "st" vor). Vergangene Woche hatten die Kollegen vom "Abendblatt" eine exzellente Zeile, sie war handwerklich makellos und sicher sehr aufmerksamkeitsträchtig: Razzia im Tierheim an der Süderstraße – die Einrichtung sei überbelegt, im Dezember habe man 126 Kadaver sichergestellt, nun bestehe der Verdacht auf Tierquälerei.

Besondere Aufmerksamkeit fand dieser Beitrag bei meiner Kollegin Annika Lasarzik. Vor etwa einem Jahr hatte sie umfassend über den Hamburger Tierschutzverein recherchiert, der das Tierheim betreibt, und bemerkt, dass die größten Probleme hier nicht die Tiere haben, sondern die Menschen miteinander. Nun machte sie sich erneut an die Arbeit – und erfuhr, dass vor ihr lange kein anderer Journalist das Tierheim betreten hatte. Wie dem auch sei: Das Ergebnis ihrer erneuten Recherche aus einem Milieu, in dem alle das Wohl der Tiere im Sinn haben, einander aber nicht nur Gutes wünschen, lesen Sie im Thema des Tages.

Bevor Sie sich der Lektüre widmen (ich verspreche Ihnen, es lohnt sich), habe ich noch eine andere Nachricht für Sie, Stichwort "Tränen": Seit dieser Woche laufen im Ersten die neuen Folgen der Serie "Großstadtrevier", es sind die letzten mit Jan Fedder. Die erste Folge am Montagabend brachte dem Sender eine sehr anständige (!) Quote: 3,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten Jan Fedder noch einmal sehen – der Marktanteil war der beste seit zehn Jahren. Zu diesem Thema darf ich Ihnen im Übrigen schon einmal den neuen Hamburg-Teil der ZEIT ans Herz legen, der morgen erscheint. Während Sie diese Zeilen lesen, läuft er gerade über die Rotation.

WAS HEUTE WICHTIG IST

Alle Bürgerschaftsfraktionen mit Ausnahme der AfD befürworten den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge im Grindelviertel. Ein entsprechender Antrag soll in der heutigen Bürgerschaftssitzung gestellt werden. Der Sakralbau war 1938 in der Reichspogromnacht zerstört worden, die jüdische Gemeinde hat bereits eine Machbarkeitsstudie beauftragt.

Nachdem er am Holocaust-Gedenktag die Ermordung von Millionen Juden mit den Folgen des Klimawandels verglichen hatte, distanzieren sich die Hamburger Linken von ihrem Bürgerschaftskandidaten Tom Radtke. Der Landesverband beendete die Zusammenarbeit mit dem 18-jährigen Schüler.

Die Universität bekommt einen neuen Campus. Wie die "Mopo" berichtet, sollen im Herbst 2023 mehrere Institute in das alte Post- und Fernmeldeamt in der Schlüterstraße einziehen. Die Kosten für die Umbauten belaufen sich auf 15 Millionen Euro.

Gericht kippt temporäre Fußgängerzone in Ottensen

Die autofreie Zone im Zentrum von Ottensen wird nach einem Gerichtsbeschluss vorerst aufgehoben: Das Hamburger Verwaltungsgericht bezeichnete die probeweise Einrichtung einer Fußgängerzone als "mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig". Vorangegangen waren Eilanträge zweier Anlieger. Dass die betroffenen Straßen rund um den Spritzenplatz dauerhaft autofrei werden, zumindest weitgehend, ist aber nach wie vor nicht ausgeschlossen – nur dürfen sie laut Gericht nicht zu "Erprobungs- und Forschungszwecken" gesperrt werden. Genau das ist in Ottensen geschehen: Im Rahmen des Projekts "Ottensen macht Platz" waren die Sperrungen als Versuch gedacht, der Ende Februar auslaufen sollte. Nun wird er einige Wochen früher enden, die Stadt will keine Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss einlegen. Am 20. Februar wird dann die Bezirksversammlung beschließen, wie es weitergeht. Maßgeblich für die Entscheidung dürfte die Evaluation des bisherigen Versuchs sein, die ein Team der TU Harburg offenbar fast abgeschlossen hat. Eva Botzenhart von den Grünen wollte den Ergebnissen nicht vorgreifen, zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Resultat positiv ausfalle. Dann könnten die Straßen rund um den Spritzenplatz womöglich schon bald wieder für Autos gesperrt werden.

Die Wissenschaftsbehörde hat 23,3 Millionen Euro zusätzliche Fördergelder für 18 Projekte an Hamburger Hochschulen bewilligt; vier weitere Forschungscluster werden mit 12 Millionen Euro bedacht • Für das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind", das ab 15. März im Mehr!-Theater auf dem Hamburger Großmarkt zu sehen ist, sind nach Angaben des Veranstalters bereits 250.000 Karten verkauft • Um noch mehr Mieter vor Verdrängung zu schützen, hat Hamburg eine soziale Erhaltungsverordnung für Eilbek auf den Weg gebracht – hier sind aufwendige Sanierungen und die Umwandlung von Miet- zu Eigentumswohnungen nun genehmigungspflichtig



THEMA DES TAGES

Chaotische Zustände

Das zweitgrößte Tierheim Deutschlands liegt im Streit mit den Hamburger Behörden: Die Mitarbeiter wittern Schikane, das Amt pocht auf seine Aufsichtspflicht. Aber geht es hier noch um Tierschutz oder eigentlich um etwas ganz anderes?

Die Hamburger Süderstraße im Osten der Stadt, eine Ansammlung schlichter weißer Häuser, umgeben von Bäumen, zur Straße hin ein grünes Tor: Hier liegt das zweitgrößte Tierheim Deutschlands, fast 1300 Tiere sind darin untergebracht. Hundegebell hallt über das Gelände, alles wirkt friedlich. Vereinzelt sind Tierpfleger zu sehen, sie tragen Eimer mit Futter und Dreck, alles scheint seinen normalen Gang zu gehen. Doch friedlich geht es hier längst nicht mehr zu. Das Tierheim ist zum Schauplatz eines Konfliktes geworden, der nur schwer zu durchblicken ist und in welchem es an alarmierenden Schlagworten nicht mangelt: Von Tierquälerei ist die Rede, von Razzien, Überbelegung und chaotischen Zuständen.

In den vergangenen Monaten kamen immer wieder die Amtsveterinäre des zuständigen Bezirks Mitte vorbei, das Tierheim spricht von über zwanzig Kontrollen, zwölf davon unangekündigt. Der Hamburger Tierschutzverein, der das Heim im Auftrag der Stadt betreibt, empfindet das Vorgehen der Behörde als schikanös und unverhältnismäßig: Eine derart hohe Kontrolldichte in einem Tierhaltungsbetrieb sei ungewöhnlich, einige Mitarbeiter fühlen sich unter Generalverdacht gestellt. Die Aufsichtsbehörde wiederum sieht sich im Recht – jedem Verdacht auf "tierseuchenrechtliche Verstöße" müsse nachgegangen werden, heißt es dort.

Vergangene Woche war der vorläufige Höhepunkt in diesem Konflikt erreicht. Bei einer weiteren unangekündigten Großkontrolle am Mittwoch durchsuchten mehrere Amtstierärzte drei Stunden lang das Heim, sie zählten den Tierbestand und stellten diverse hygienische Mängel fest. Konkret gehe es um 21 an Hautpilz erkrankte Katzen und "Probleme mit Dünndarmparasiten und weiteren Erregern", sagt das Bezirksamt. Kranke und gesunde Tiere würden zusammengehalten. Nun sei das Tierheim dazu aufgefordert worden, ein Sanierungskonzept zur Beseitigung jener Mängel vorzulegen. Die Tierschützer aber geben an, von diesen Befunden und der Anordnung erst durch Medienberichte erfahren zu haben. Bis heute lägen ihnen keine weiteren Informationen vor. "Die Tierärzte haben so gut wie gar nicht mit uns kommuniziert", sagt die Tierschutzberaterin Sina Hanke. "Wir wurden nur auf die Katzen hingewiesen und haben die Tiere dann sofort getrennt. Dass es um eine Bestandsaufnahme ging, erfuhren wir aus der Presse."

Der Anwalt des Tierschutzvereins, Timo Hohmuth, zweifelt an der Rechtmäßigkeit der Kontrolle. Die Tierärzte seien ohne eine entsprechende Anordnung im Rahmen ihrer allgemeinen Aufsicht außerhalb der Geschäftszeiten gekommen. Das sei laut Tierschutzgesetz nur erlaubt, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Gefahr sei – die Entdeckung einiger mit Pilz befallener Katzen reiche als nachträgliche Begründung nicht aus.

Dieser Vorfall ist nur einer von vielen Auseinandersetzungen zwischen Aufsichtsbehörde und Tierschützern. Immer sehen sich beide Seiten im Recht. Immer wirft die Art und Weise der Zusammenarbeit Fragen auf. Und vieles lässt auf Probleme in der Kommunikation, auf unterschiedliche Auffassungen zur Tierhaltung und verhärtete Fronten schließen.

Warum die Fronten zwischen Tierschützern und Behörde so verhärtet sind und welcher interne Konflikt sich hinter alldem verbirgt, lesen Sie in der vollständigen Version des Textes auf ZEIT ONLINE.



"Hamburg ist ruhiger, gelassener und irgendwie auch gepflegter als Berlin. Ich steige meistens am Dammtorbahnhof aus. Da haben Sie, wenn Sie aus Berlin kommen, das Gefühl, Sie sind in einem Kurort gelandet."

Mag Ole von Beust (CDU) auch nicht mehr in der Stadt leben, die er von 2001 bis 2010 als Erster Bürgermeister regierte: In den Bürgerschaftswahlkampf mischt er sich dennoch mit Leidenschaft ein. Im Gespräch mit unserem Berliner Kollegen Michael Schlieben spricht er sich für eine Jamaika-Koalition aus – grün-schwarz-gelb – unter Führung der Grünen. Deren Spitzenkandidatin Katharina Fegebank traue er das Amt der Bürgermeisterin zu: "Ich kenne Frau Fegebank schon lange. Das ist eine respektable Frau, die nicht alles durch die grüne Brille sieht." Wie er die Chancen seiner eigenen Partei sieht und welches Urteil er über seinen amtierenden Nachfolger im Amt fällt, können Sie in Schliebens Interview nachlesen – Sie finden es hier auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Vortrag: Wie fanden jüdische Menschen in Deutschland nach 1945 zum Leben zurück? "In der fremden Heimatstadt. Jüdische Überlebende und Remigranten im Hamburg der Nachkriegsjahre."

Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule, Aula, Karolinenstraße 35, heute, 18–20 Uhr

Ausstellung: Künstler und Künstlerinnen aus drei Nationen bringen Werke von Skulptur bis Textilarbeit zusammen; "Grænsgänger", Ausstellung der dänischen Gruppe "Riimfaxe".

Handelskammer, Albert-Schäfer-Saal, Eröffnung heute, 18.30 Uhr, Ausstellung bis zum 6. März, Mo–Do, 9–17 Uhr, Fr 9–15 Uhr

Kino: Emily macht bei einem mysteriösen Casting der Theatergruppe "Performaniax" mit; Premiere der gleichnamigen Spielfilmproduktion mit Absolvent*innen des Bühnenstudios Hamburg.

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 19 Uhr, 9 Euro

Zum Vormerken: 20 Comedians aus dem deutschsprachigen Raum kämpfen beim "18. Hamburger Comedy Pokal" um eine Trophäe aus Stoff.

Verschiedene Orte, Hauptrunde 31.1., Halbfinale 1.2., 2. Chance Show 2.2., Finale 3.2., VVK ab 14,80 Euro

MEINE STADT

Aus dieser Perspektive könnte es auch ein Kloster sein. © Britta Kohl-Boas

Anne, viereinhalb, war mit dem Weihnachtsmann nicht zufrieden, weil er ihr nicht alle Wünsche erfüllt hatte. Fragt sie: "Wann kommt eigentlich der Osterhase?"

Gehört von Ulrike Mattes

