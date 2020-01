Torsten Voß will keine Zeit verlieren, so viel ist klar. Er stützt beide Hände auf dem Pult ab und legt sofort los – so, als ahnte er, dass das hier sonst sehr schnell ausufern könnte. Der Leiter des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz ist gekommen, um über die "Sozialisation von Extremisten" zu referieren.



Der Hörsaal im ersten Stock der Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Knapp 100 Studierende besuchen für gewöhnlich die Vorlesungsreihe im Studienfach "Soziale Arbeit". Diesmal aber sind an die 500 Leute einem Protestaufruf des Asta und des Fachschaftsrates gefolgt: Der Auftritt von Voß an der Hochschule sei "problematisch", ein "kritischer Besuch" der Veranstaltung daher angebracht, heißt es darin. Auch die Antifa hatte für den Protest geworben.



Dass die Stimmung nicht gerade herzlich sein würde, wenn der Leiter des Verfassungsschutzes und Studierende einer eher linken Fakultät aufeinandertreffen, war zu erwarten. Zumal die Begegnung in eine aufgeheizte Zeit fällt. Aus Sicht der Studierenden ist der Behörde einiges vorzuwerfen: Sie sei auf dem "rechten Auge blind", sehe bei rechtsextremen Bedrohungslagen also weg und verorte Gefahren generell eher links. Der Hamburger Landesbehörde hafteten "nicht wenige Skandale" an, auf einem Flugblatt werden sie aufgelistet: Linke Journalisten seien ausspioniert, Handygespräche illegal abgehört, verdeckte Ermittler in das Kulturzentrum Rote Flora eingeschleust worden.

"Der Verfassungsschutz schreddert NSU-Akten"

Voß wiederum hatte im Interview mit der ZEIT vor einer neuen Militanz des Linksextremismus gewarnt, dieser stehe "kurz vor der Schwelle zum Linksextremismus". Mitte Dezember gab es einen Anschlag auf Hamburgs Innensenator Andy Grote, zu dem sich Linksextreme auf dem linken Nachrichtenportal "Indymedia" bekannten. In ihrem Bekennerschreiben nahmen sie Bezug auf die "drei von der Parkbank": Zwei Männer und eine Frau, die Brandanschläge auf eine Senatorin und zwei Immobilienfirmen geplant haben sollen. Vor wenigen Tagen begann der Prozess gegen sie, begleitet von Protesten und unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Und dann wäre da noch die Debatte um Auftritte umstrittener Referenten an Hochschulen, nachdem eine Vorlesung des AfD-Mitgründers Bernd Lucke in Tumulten untergegangen war. Nein, es ist nicht gerade die Zeit für einen netten Plausch.

Am Anfang ist es laut. Hinten an der Wand stellen sich etwa 30 Studierende auf und entrollen ein Transparent, sie rufen "Hau ab, hau ab", viele der Sitzenden stimmen mit ein. Sprechchöre, Pfiffe, rhythmisches Klatschen. Ein paar Minuten geht das so. Dann, wie abgesprochen, verstummen die Protestierenden und hocken sich auf den Boden. Torsten Voß startet nun seine Präsentation, er spricht mit fester Stimme, zeigt keine Regung. Sonderlich angespannt wirkt er nicht. Störungsfrei verläuft die Vorlesung dann allerdings auch nicht.



Voß beginnt damit, den Unterschied zwischen Radikalismus und Extremismus zu erklären (in kurz: Extremisten zweifeln den demokratischen Verfassungsstaat und seine Prinzipien an, Radikale nicht, sagt Voß). Dann geht es um die Frage, wie sich Extremisten von rechts oder links unterscheiden ließen.

"Nach linken Anschlägen kursieren auf der Online-Plattform Indymedia oft Bekennnerschreiben", sagt Voß.

"Ja, da kann man echt interessante Sachen lesen. Zum Beispiel, dass der Verfassungsschutz NSU-Akten schreddert", ruft ein Student.

Voß überhört diesen Einwurf und fährt fort. "Kommen wir jetzt also zum Linksextremismus", sagt er. Jubel brandet auf. "Ach, wusste ich doch, dass ich hier Beifall bekomme."

Viele hören konzentriert zu

Eine Grafik an der Wand zeigt an, wie die Zahl gewaltbereiter Linksextremer laut Verfassungsschutz seit dem Jahr 2010 gewachsen ist: von 570 auf 940 Menschen, bundesweit.

Der halbe Saal applaudiert, das Gelächter lässt ahnen, dass die meisten Zuhörer hier die Zahlen schlicht nicht ernst nehmen. Voß blickt starr geradeaus. Von jetzt an wird der Behördenleiter immer wieder unterbrochen, sichtbar aufgebrachte junge Leute schleudern ihm ihre Kritik entgegen. Von den Deutungsmustern der Behörde halten die meisten hier offenkundig wenig, sie hinterfragen jede einzelne These. Voß solle einzelne Begriffe wie "Gewalt" bitte genau definieren, die Diskussion wird zur Grundsatzdebatte.

"Wie sehen Sie die Rolle des Westens bei der Entstehung des Islamischen Staates?", fragt eine Studentin.

"Ich weiß schon, worauf Sie hinauswollen, ich bin da ganz bei Ihnen. Aber wir als Landesbehörde befassen uns mit den Folgen des IS hier vor Ort, nicht mit den Ursachen", sagt Voß.

Die Nachfragen kommen jetzt schneller, lauter, ein Tumult deutet sich jedoch nicht an. Alle bleiben auf ihren Plätzen, es gibt keine Drohgebärden. Einige Studierende in den vorderen Reihen hören konzentriert zu, schreiben mit. Und immer wieder kommt es zu kurzen Dialogen, bei denen beide Seiten nicht zueinander finden.



Voß spricht über die Aufgabenbereiche seiner Behörde. "Wir warnen davor, dass auch in Deutschland junge Menschen in die Fänge von Islamisten geraten können", sagt er.

"Warnt ihr denn auch vor euch selbst?", ruft ein Student.