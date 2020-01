Der Kollege klingt außer Atem. "Wir brauchen Hilfe", ruft er in sein Funksprechgerät. "Wir verfolgen einen Sexualstraftäter, der ist auf der Flucht." Gregor L., Streifenpolizist im PK 44, hört diesen Hilferuf. Er ist ganz in der Nähe, nur zwei Kilometer entfernt. Eigentlich soll er gerade Falschparker aufschreiben, aber die Verfolgung geht jetzt eindeutig vor. Gregor L. steigt in seinen Streifenwagen. Und gibt Gas.



Tim A. ist auf dem Weg zu Freunden. Es ist 19 Uhr, die Clique hat einen Spieleabend geplant. "Ich bin gleich da," verspricht er noch kurz am Telefon, dann schließt er hinter sich die Wohnungstür ab. Sein Auto hat der 24-Jährige gegenüber geparkt, auf der anderen Seite der Harburger Chaussee. Tim A. spart sich den Umweg über die Fußgängerampel. Er überquert die Straße direkt, läuft über die ersten beiden Fahrspuren bis zur Mittellinie vor. Auf der nächsten Spur rast ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn heran. Tim A. bleibt kurz stehen, zögert. Dann setzt er einen Schritt nach vorn.

Eineinhalb Jahre später sitzt Gregor L. links, die Eltern und Geschwister von Tim A. rechts in Saal 3.06 des Harburger Amtsgerichts. Auf beiden Seiten fließen Tränen. Alle hier trauern um Tim A. Um einen jungen Mann, der mitten aus dem Leben gerissen wurde, wie die Staatsanwältin sagt. Gregor L. hatte an jenem verhängnisvollen Sommerabend nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Auf dem Weg zu den Kollegen erwischte er Tim A. mit seinem Wagen frontal. Der 24-Jährige war sofort tot.

Der Vater des Getöteten tröstet den Polizisten

Gregor L., das hat der Verkehrssachverständige rekonstruiert, ist 125 Stundenkilometer gefahren – viel zu schnell. Laut einer dienstinternen Verordnung der Polizei dürfen Beamte im Einsatz um 50 Prozent schneller fahren als andere Verkehrsteilnehmer. Gregor L. hätte demnach maximal 80 Stundenkilometer fahren dürfen. Bei dem Tempo, sagt der Sachverständige, hätte er den Unfall vermeiden können. Ein Sorgfaltspflichtverstoß liegt eindeutig vor, und damit das wichtigste Element der Fahrlässigkeit.

Und dennoch ist es ein besonderer Fall, der vor dem Amtsgericht Harburg verhandelt wird, in nichts zu vergleichen mit üblichen Raserfällen. Der Polizist Gregor L. war nicht mit seinem Privatauto unterwegs. Er raste in bester Absicht. Das Ergebnis ist zutiefst tragisch, und man sieht dem Polizisten an, wie sehr er selbst unter den Folgen seines Leichtsinns leidet. Nach dem Unfall war er vier Wochen krankgeschrieben. Noch heute ist er in psychiatrischer Behandlung. Auch die Eltern des getöteten jungen Mannes sind von seiner Erschütterung berührt. In einer Prozesspause, als der Polizist wieder einmal laut schluchzt, tritt der Vater von Tim A. kurz zu ihm und legt ihm tröstend die Hand auf den Arm.

Fahrlässigkeitsdelikten wohnt immer eine Tragik inne. Es ist das Wesen der Tat, dass etwas passiert, was der Verursacher eigentlich nicht will. Hätte er die Folge nur irgendwie in Kauf genommen, läge schon ein Vorsatz vor. Bei Fahrlässigkeit ist das nicht der Fall. Das Augenblicksversagen ist der klassische Fall, gerade im Straßenverkehr. Ein unbedachter Moment nur, wie er zutiefst menschlich ist, und das Leben unbeteiligter Menschen kann ein anderes sein.