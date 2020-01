In diesem Streit sind die Gräben tief. Die Zerwürfnisse reichen so weit zurück, dass niemand genau sagen kann, wann sie begonnen haben. Und was der Auslöser war, falls es einen gab. Nur in einem sind sich alle einig: Am wichtigsten sei das Wohl der Tiere, sagen sie.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden