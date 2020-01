Der Weg des Publikums durch "Hereroland" führt an viele Orte. Links im Bühnenraum, hinter dem Schlachtfeld am Waterberg, steht das Theater. Gegenüber: ein Schädelarchiv. In einem Kindergarten erklärt eine junge Namibierin den Besuchern ihre Tracht und die Bedeutung des heiligen Feuers in der Herero-Kultur. Und mittendrin, unter dem Baum der Ahnen, probt eine Gruppe von Schauspielern die Inszenierung eines Gerichtsprozesses, der Gerechtigkeit schaffen soll – mehr als hundert Jahre nach dem Genozid der Deutschen an den Herero.

"Sehr viele Menschen, denen ich begegne, wissen tatsächlich nichts über den Völkermord", sagt Gernot Grünewald. Gemeinsam mit seinem namibischen Kollegen David Ndjavera wagt der Regisseur nun eine Annäherung an die Gräueltaten, die deutsche Kolonialisten, unterstützt von einer Handelsflotte aus Hamburg, in Südwestafrika an den Herero und Nama verübten. Das Stück "Hereroland" feiert zum Auftakt der Lessingtage am Thalia Theater in der Gaußstraße Premiere. Es stellt die drängende Frage: Wie gehen wir in Zukunft mit diesem Kapitel deutscher Geschichte um?

Nach Jahren der Unterdrückung rebellierten Angehörige der Bevölkerungsgruppen Herero und Nama gegen die deutsche Kolonialmacht im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Die sogenannten Schutztruppen unter dem preußischen General Lothar von Trotha schlugen den Aufstand brutal nieder, sie drängten Tausende in die Omaheke-Wüste und ließen sie dort verdursten. Überlebende wurden interniert und mussten Zwangsarbeit verrichten, Kranke wurden zu medizinischen Experimenten missbraucht. Insgesamt wurden zwischen 1904 und 1908 bis zu 100.000 Herero und Nama ermordet.

Kein klassisches Bühnenstück



Die Inszenierung bricht mit europäischen Theatertraditionen: Sie ist kein klassisches Bühnenstück, sondern eine Art begehbare Installation, in der unterschiedliche Kunstformen und Narrative ihren Platz finden. Das Publikum wandert von einer Begegnung zur nächsten, jede und jeder auf einer eigenen Route. Das Stück funktioniere wie ein Linksystem, erklärt Grünewald: "Man fängt irgendwo an, ohne zu wissen, wo man rauskommt. Aber der Weg könnte auch anders verlaufen." So lässt die dokumentarische Inszenierung unterschiedliche Bilder entstehen, der Gesamteindruck des Zuschauers ist subjektiv. "Analog zu meinem Rechercheprozess: Wenn ich gewisse Interviewpartner nicht gehabt hätte, bestimmte Bücher nicht gelesen hätte, wäre mein Bild ein anderes gewesen", sagt Grünewald.

Für David Ndjavera, selbst Nachfahre der Herero, erzählt das Stück auch von persönlichem Schmerz. Er gilt als einer der wichtigsten Theatermacher Namibias, wurde mehrfach als "Regisseur des Jahres" ausgezeichnet, unterrichtet am Namibian College of the Arts. Dennoch fühle er sich in seiner Existenz nicht sicher, sagt er. "Leben heißt für einen Herero, zurückkehren zu können zu deiner Heimstätte, wo dein heiliges Feuer ist und wo du zu deinen Ahnen Kontakt aufnehmen kannst." Seit der Flucht seiner Familie ist diese Heimstätte verloren. "Das Land meiner Gemeinschaft ist immer noch im Besitz von Leuten, die es sich auf skrupellose Weise angeeignet haben", sagt Ndjavera. Die namibische Regierung unternehme nicht viel, um ihm dieses Land zurückzugeben – das sei ein großes Dilemma.



Auch weil er im Vergleich zu vielen anderen Herero aus einer privilegierten Position spreche, sieht Ndjavera in "Hereroland" ein Wagnis. "Meine größte Angst: Der Verantwortung nicht gerecht zu werden, die ich trage, wenn ich mich zum Sprachrohr einer solchen Gruppe mache", erklärt er. "Ich könnte verletzen, falsch repräsentieren. Diese Sorge habe ich immer noch, die Produktion muss sich ja bewähren." Nur weil er persönlich betroffen ist, sieht sich Ndjavera überhaupt berechtigt, die Rolle des Fürsprechers einzunehmen. Betroffen sind auch die namibischen Schauspieler, Tänzer und Musiker und die Kostümbildnerin, die an dem Stück mitwirken: Sie alle sind Herero.



Aus Hamburg wurden die weißen Siedler versorgt

Mit der Premiere in Hamburg bringen die Theatermacher die Kolonialisierung der Herero-Gebiete zurück an ihren Ausgangspunkt. "Die sogenannte Schutztruppe wurde komplett von hier, aus dem Hamburger Baakenhafen, dorthin verschifft", sagt Grünwald. Auch der Hausrat der Siedler kam mit Schiffen der Hamburger Reederei Woermann, die ab 1899 im sogenannten Afrikahaus an der Großen Reichenstraße residierte. "Jede Nähmaschine, jede Waschmaschine, zerlegbare Häuser, die komplett in Deutschland konstruiert und da aufgebaut wurden, sogar Trinkwasser wurde mit Schiffen aus Hamburg nach Namibia gebracht", erzählt Grünewald. Ohne den Kolonialhandel wäre der Reichtum der Stadt mit ihrem Hafen, der Speicherstadt, den schmucken Villen und Parks nicht zustande gekommen. Hamburg, das Tor zur Welt – wer "Hereroland" gesehen hat, soll künftig auch diesen Teil der Stadtgeschichte mitdenken.

Bis heute pflegt die Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Gräber deutscher "Kriegshelden" in Namibia. Der deutsche Staat erkennt die Kriegsverbrechen zwar als Völkermord an, eine offizielle Entschuldigung gibt es bislang aber nicht. Die Verhandlungen mit der namibischen Regierung über eine Wiedergutmachung sind seit fünf Jahren ohne Ergebnis. Mit einem Eingeständnis von Schuld ist es den Machern des Stücks jedoch nicht getan. "Wir wissen um die Geschichte, aber wir leben heute. Ich bin nicht der Mörder, genauso wenig wie David das Opfer ist", erklärt Grünewald. "Wir können miteinander reden und zusammen darüber nachdenken, wie der Weg in eine gemeinsame Zukunft aussehen kann."

"Hereroland" geht in die Tiefe, es konfrontiert Künstler und Publikum mit Einzelheiten eines sehr spezifischen Kapitels der Globalisierung. Und es weist darüber hinaus. Nachfahren von Unterdrückern und Unterdrückten müssten nun gemeinsam überwinden, was zwischen ihnen steht – dazu wollen die Macher von "Hereroland" anregen. "Es ist ein Heilungsprozess, sowohl für das Publikum als auch für die Künstler", sagt Ndjavera. "Denn wenn alles offenliegt, können wir entscheiden, wie wir damit umgehen."