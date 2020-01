Hamburg geht in die Offensive: Nachdem vergangene Woche ein 76-Jähriger in Hamburg-Wandsbek von einem rechtsabbiegenden Lkw überrollt worden war – nicht der erste Unfall dieser Art – will die Stadt nun die komplette städtische Flotte mit Abbiegeassistenten ausstatten. Laut Studien aus der Unfallforschung könnten mit solchen Systemen über die Hälfte der tödlichen Abbiegeunfälle verhindert werden. Es ist ein Schritt, der überfällig scheint, dem allerdings ein langer Prozess vorausging. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Welche Fahrzeuge werden aufgerüstet?

Alle 2.000 städtischen Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen sollen bis Ende 2020 mit Abbiegeassistenten ausgestattet werden. Begonnen werden soll in diesen Tagen mit jenen Lkw, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Das städtische Unternehmen mit der bei weitem größten Lkw-Flotte ist die Hamburger Stadtreinigung: 80 der insgesamt 500 Lastwagen haben bereits einen Abbiegeassistenten, 407 weitere aus dem Altbestand sollen bis Jahresende nachgerüstet werden. Bei Neuanschaffungen will Hamburg ab jetzt nur noch Fahrzeuge mit Abbiegeassistent bestellen.

Ist das alles?

Der öffentliche Fuhrpark macht nur einen kleinen Teil des Schwerlastverkehrs auf Hamburgs Straßen aus. Die Stadt bemüht sich daher um einen Schulterschluss mit der Privatwirtschaft: 1.300 Unternehmen hat die Verkehrsbehörde nach eigener Angabe angeschrieben und aufgefordert, ihre Lkw auf freiwilliger Basis ebenfalls nachzurüsten. "Sehr viele" hätten positiv reagiert, sagt die Behörde. Genaue Zahlen liegen nicht vor, sicher ist nur das grobe Ziel, das sich die Stadt gesetzt hat: Insgesamt 8.000 städtische und private Lkw sollen bis Jahresende mit Abbiegesystemen fahren. Auch jene Entsorgungsfirma, deren Fahrer vergangene Woche an einem tödlichen Unfall beteiligt war, macht mit.



Wie viel kostet die Offensive – und wer zahlt?

2.000 bis 3.000 Euro kostet ein Abbiegeassistent im Schnitt. Hamburg investiert, grob geschätzt, sechs Millionen Euro in den Umbau des eigenen Fuhrparks. Die Unternehmen müssen auf eigene Mittel zurückgreifen, könnten aber auch von einem neuen, zehn Millionen Euro schweren Fördertopf des Bundes profitieren. Vergangenes Jahr waren die Gelder allerdings binnen kurzer Zeit vergeben – diesmal wird es kaum anders sein. Die Betriebe müssen sich also beeilen.

Warum erst jetzt?

"Wir haben uns ja schon viel früher auf den Weg gemacht", sagt Innensenator Andy Grote auf diese Frage. Ende 2018 habe die Stadt zunächst den Markt erkundet, 2019 dann drei verschiedene Assistenzmodelle an 18 städtischen und privaten Fahrzeugen mehrere Monate lang getestet. Zunächst habe es wenige zugelassene Modelle auf dem Markt gegeben. Erst jetzt sei es der Stadt möglich, Geräte in größeren Mengen zu bestellen.