Michel Ruge steht in der Davidstraße und preist das alte Hamburg, als ihm auffällt, dass früher vielleicht doch nicht alles besser war. Ruge erzählt von Harry Rosenberg, dem lange verstorbenen Kuriositätenhändler, bei dem es früher die verrücktesten Dinge zu kaufen gab, Zehntausende Exotika aus aller Welt, die Seemänner von ihren Reisen mitgebracht hatten. Ruge erzählt, wie er bei Rosenberg als kleiner Junge Schrumpfköpfe begutachtete, ohne zu wissen, was er da eigentlich in den Händen hielt.



"Na ja, und eine Gorillahand als Aschenbecher ist natürlich auch scheiße, aus heutiger Sicht", sagt Ruge. "Aber früher hat man das anders gesehen."

Und schon ist man mittendrin in einer Kieztour des Bestsellerautors Michel Ruge, einer Tour ins St. Pauli der Siebziger- und Achtzigerjahre, ins St. Pauli aus Ruges Kindheit.

Nun könnte man einwenden, dass der Kiez doch keinen Mangel hat an halbprominenten Reiseführern, allein Olivia Jones und ihr Team führen an guten Wochenenden 20 Touristengruppen über die Reeperbahn. Man könnte fragen, warum ausgerechnet Ruge eine weitere Tour anbieten muss, ebenjener Ruge, der in seinen Büchern und Artikeln immer wieder die Touristifizierung seiner Nachbarschaft beweint. Hatte er nicht gerade erst in der ZEIT den "Sell-out" des Viertels beklagt? Und hilft er nun nicht mit, St. Pauli zum Freilichtmuseum zu machen?

Die Antworten sind klar: ja und ja. Und doch lohnt es sich, mal mitzugehen und zuzuhören, was Michel Ruge so zu erzählen hat über Hamburgs Halbwelt. Sein Versprechen ist eine andere, eine feuilletonistische Kieztour. Geht das – auf dem Kiez?



Ruge startet seine Tour bei sich zu Hause in der Erichstraße. Sein Haus, erzählt er, war noch bis in die Neunziger ein Bordell. An der Wand hängen Fotografien von Günter Zint, es ist diese Welt, in die Ruge in den kommenden zwei Stunden einführen wird. Die Welt der Prostituierten Domenica Niehoff, die Welt von Karate- Tommy und Lackschuh-Dieter, die Welt von René Durand, der den ersten "Fickladen" auf St. Pauli hatte, wie Ruge sagt, ein Nachtlokal, in dem Darsteller auf der Bühne Sex hatten. Manche dieser Leute lernte Ruge noch kennen, er liebt sie, manche der Nachtgestalten vergöttert er geradezu.

Die Kieztour wird zum Politevent

Von seiner Wohnung aus geht es raus, die Davidstraße runter Richtung Davidwache. Ruge, der seinen größten Erfolg mit Bordsteinkönig hatte, seine Kindheit als Bestseller, verflechtet die Geschichte des Stadtteils mit seiner eigenen Biografie. Er erzählt, wie seine Familie auf den Kiez kam, wie seine Mutter seiner Großmutter im Streit eine Gabel in den Rücken rammte und fortan in ein Heim für schwer erziehbare Mädchen musste. Dort, sagt Ruge, seien die Luden im Minutentakt vorgefahren, mit ihnen brannte seine Mutter durch, verliebte sich in einen Rocker von den Hells Angels. Mit Folgen für Ruge: Der wuchs im Heizungskeller eines Stundenhotels auf, die Mutter kellnerte in einer Bar, der Vater betrieb drei Bordelle.

Ruge versucht seinen Anspruch, eine alternative Tour zu bieten, einzulösen. Manchmal gerät sie dabei fast zu einem Politevent. Ruge versteht sich als Kämpfer gegen die Kioskflut und Verramschung des Kiezes. Vor mancher Touristenfalle bleibt er stehen, um eine kurze Standpauke gegen "Vodkabomben für drei Euro" und "Schrott aus China" zu halten, für ihn Symbole für die Kommerzialisierung St. Paulis.

Oft ist das anstrengend, aber es lohnt sich, dieses Lamento durchzuhalten. Gerade die persönlichen Anekdoten machen Michel Ruges Tour zu einer besonderen. Es ist längst dunkel, als er vor dem ehemaligen Eros Laufhaus Center stehen bleibt und eine letzte dieser Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. Sein Kumpel, ein Junge namens Ketchup-Mike, hatte seinen Eltern hundert Mark geklaut. Ruge und Ketchup-Mike zogen damit ins Bordell. "Ich habe einen Sohn in deinem Alter", sagte die Prostituierte, erinnert sich Ruge. Noch viele Jahre lang habe er fortan all sein Taschengeld in den Laufhäusern St. Paulis ausgegeben. "Heute spare ich mir das Geld", sagt er, "aber die Verbundenheit mit den Frauen ist mir geblieben."

Tourdaten:

Von Freitag und Samstag, jeweils um 19 Uhr startet die Tour in Ruges Atelier in der Erichstrasse 17. Dauer 2 Stunden, Preis pro Person 29,- EUR.

Tickets buchen unter: http://www.kiezjungs.com/bordsteinkoenig