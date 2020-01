Seit anderthalb Jahren trägt Philipp Langes Tochter ein Kunstherz. Niemand weiß, wie lange sie noch auf ein Spenderorgan warten muss. Die Einführung der Widerspruchslösung im Organspendegesetz würde seiner Tochter zwar nicht helfen – bei Kindern unter 14 Jahren entscheiden die Eltern über eine Organvergabe. Dennoch plädiert der Hamburger dafür.



Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Jeden Tag wache ich mit einem Gedanken auf: "Bitte lass es heute so weit sein." Abends, vorm Einschlafen, kreist nur eine Frage in meinem Kopf: "Warum nur dauert das so lange?" Seit 19 Monaten wartet meine Tochter Lilly auf ein Spenderherz. Heute ist sie neun Jahre alt.



Im Juni 2018 fing es an. Lilly fühlte sich müde und schlapp, musste oft erbrechen, Fieber hatte sie nicht. Anfangs dachten wir noch an eine harmlose Erkältung, als die Symptome heftiger wurden, brachten wir sie ins Kinderkrankenhaus. Doch dort stellten die Ärzte fest, dass ihre linke Herzkammer stark vergrößert war. Lilly kam mit Blaulicht auf die Kinderintensivstation des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE). Die Diagnose: dilatative Kardiomyopathie, eine krankhafte Erweiterung des Herzmuskels. Ob die schon seit der Geburt vorlag oder erst später auftrat, konnten die Ärzte nicht sagen.

Alle Versuche, Lillys Herz medikamentös zu stabilisieren, scheiterten – es war schon zu vernarbt, pumpte nicht mehr richtig. Wenn das Herz nicht mehr arbeitet, besteht das Risiko, dass weitere Organe ausfallen, da sie vom Herzen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Es ging alles so schnell. In zwei Wochen wurde Lilly von einer Patientin mit leichtem Husten zu einer, die ein neues Herz braucht.



Bevor ich diese Nachricht bekam, wusste ich nicht, wie sich ein Schock anfühlt. Jetzt schon. Es war eine Katastrophe.



Minecraft und Harry Potter: Alltag im Krankenbett

Lilly kam auf die Warteliste von Eurotransplant und wurde am 4. Juli 2018 zur Überbrückung an ein Kunstherz angeschlossen. Kurz darauf die ersten Komplikationen: Die OP-Wunde hatte sich mit einem Keim infiziert. Sechs Wochen lang lag Lilly mit geöffnetem Brustkorb auf der Intensivstation, weil die Ärzte die Wunde immer wieder mit Antibiotika spülen mussten, um den Keim zu bekämpfen. Erst im Herbst stabilisierte sich Lillys Zustand wieder. Wir sind dankbar dafür, in einem Land zu leben, in dem es grundsätzlich eine so gute medizinische Versorgung gibt, das ist sicher. Und dafür, adss Lilly so kompetente und zugewandte Ärzte und Pfleger um sich hat.



Unser ganzes Familienleben hat sich seither ins Krankenhaus verlagert. Meine Frau ist seit Lillys Diagnose krankgeschrieben, auch ich war zwischenzeitlich mehrere Monate krankgeschrieben, aufgrund der akuten Belastung. Einer von uns beiden ist tagsüber immer bei unserer Tochter.



Lillys Welt ist jetzt ein Zweibettzimmer auf der Kinderintensivstation, Einzelzimmer für Kinder gibt es nicht. In der ganzen Zeit hat sie wohl schon an die 70 Zimmernachbarn erlebt, die Kinder kommen und gehen, Lilly bleibt. Sie wartet, und wir mit ihr.



Das Kunstherz sieht aus wie ein Kühlschrank auf Rollen

Zwei Mal die Woche wird Lilly von einer Krankenhauspädagogin unterrichtet. Zwei Spieletherapeuten, finanziert von der Hamburger Kinder-Herz-Hilfe und dem Verein Kicken mit Herz, sind abwechselnd für je eine Stunde am Tag da. Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unsere Tochter auf andere Gedanken zu bringen.



Wir haben schon alle möglichen Karten- und Brettspiele durchgespielt und lesen ihr oft vor – Harry Potter, Astrid Lindgren, bei 80 Büchern haben wir aufgehört zu zählen. Manchmal spielt Lilly Minecraft auf ihrem iPad oder chattet via Facetime mit ihren Freunden. Geburtstage, Halloween, Weihnachten, Silvester feiern wir an ihrem Krankenbett.

Lillys Kunstherz sieht aus wie ein kleiner Kühlschrank auf Rollen. Darin steckt eine Pumpe, die mit einem zwei Meter langen Schlauch durch die Bauchdecke hindurch mit ihrer linken Herzkammer verbunden ist. Berlin Heart heißt diese Herzunterstützungspumpe, weil sie von einem Berliner Unternehmen entwickelt wurde. Bei so jungen Kindern wie Lilly kann kein Kunstherz in den Körper implementiert werden, da ihr Brustkorb zu klein ist.



Lilly kann sich damit auf der Station bewegen, den Fahrstuhl oder die Treppe zu nehmen, wäre aber zu gefährlich. Eine sichere Stromversorgung muss immer gewährleistet sein.