Es sei, sagte die Hamburger Spitzenkandidatin der Freien Demokraten, Anna von Treuenfels-Frowein, "nicht immer ganz einfach, sofort das Richtige zu sagen". Sie bezog sich damit auf nicht näher genannte FDP-Parteifreunde, aber der Satz beschreibt ihre eigene Lage gut.



Etwa zwei Wochen vor der Hamburger Bürgerschaftswahl trifft die Nachricht von der informellen Zusammenarbeit ihrer Thüringer Parteifreunde mit der Höcke-AfD die Hamburger Liberalen aus heiterem Himmel. In ihrer ersten Stellungnahme hatte von Treuenfels den neuen Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich am Mittwoch noch in den Tönen gelobt. Er habe mit seiner Kandidatur "als einziger Vertreter der bürgerlichen und staatstragenden Parteien Verantwortung gezeigt", erklärte sie zunächst, auch wenn Kemmerich die Wahl nicht hätte annehmen sollen.

In einer improvisierten Pressekonferenz unter freiem Himmel hat die FDP-Politikerin sich am Donnerstag von Kemmerich und von ihrer eigenen ersten Stellungnahme maximal distanziert: Es sei "furchtbar, was da passiert ist", ja, "eine Katastrophe", Kemmerich müsse sofort zurücktreten. "Für mich ist das kein liberaler Ministerpräsident, der tut, was er da tut." Und man möge nun bitte nicht ihre ganze Partei in Mithaftung nehmen: "Es ist ein Einzelner, der uns in diese Situation gebracht hat."

Von Hamburg aus scheint Thüringen weit entfernt

Ausgerechnet im Endspurt des Hamburger Landtagswahlkampfs muss die FDP nun fürchten, als Partei der Tabubrecher dazustehen. "Das wird unseren Wahlkampf sehr, sehr deutlich beeinflussen", sagt von Treuenfels. In ihrer Aufregung unterlief der FDP-Politikerin ein wirklich kurioser Vergleich: Die Hamburger Linkspartei hat gerade ein Problem mit einem 18-jährigen Nachwuchspolitiker, der mit Formulierungen wie "Klima-Holocaust" eine Twitter-Karriere begonnen hat und darum ausgeschlossen werden soll. Man sehe daran, sagte von Treuenfels mit Blick auf den neu gewählten Ministerpräsidenten Thüringens, dass auch andere Parteien Sorgen mit problematischen Einzelpersonen hätten.

Man muss zur Ehrenrettung der Hamburger Liberalen sagen, dass sie im hiesigen Parlament eine kleine Fraktion von Teilzeitpolitikern bilden, die in ihrem politischen Alltag andere Sorgen haben als die schleichende Normalisierung des Rechtspopulismus in Ostdeutschland. Von Hamburg aus gesehen ist Thüringen weit weg und die AfD ein kleiner Verein, dessen Vertreter in der Bürgerschaft oft vergeblich versuchen, die Politik der rot-grünen Landesregierung mit so scharfen Worten zu geißeln, wie CDU und FDP es tun. In der Landespolitik war die auffälligste Initiative der FDP in den vergangenen Jahren eine Sammlung von nicht weniger als hundert Anfragen zu einem außerhalb Hamburgs zu Recht wenig bekannten Programm für die Modernisierung einiger Buslinien.

Zuletzt gab es in der Hamburger Landespolitik im bürgerlichen Lager eine Art Rochade. Lange hatte die CDU sich so konservativ gebärdet, dass sogar FDP-Politiker andeuteten, mit diesen Christdemokraten könnten sie sich eine gemeinsame Regierung nicht vorstellen. Daraufhin holte die Hamburger CDU sich einen liberalen Spitzenkandidaten aus ihrer Bundestagsfraktion, den Familienpolitiker Marcus Weinberg, und begann, den Grünen Avancen zu machen.

Konservativer als die CDU

Was wiederum die FDP zum Anlass nahm, sich als die letzte wahrhaft konservative Partei des bürgerlichen Lagers zu präsentieren. Höhepunkt dieser Wende war eine Kampagne für die angeblich bedrohte Meinungsfreiheit, weil "unter der Mitwirkung von vornehmlich linken Kräften der Meinungskorridor in öffentlichen Debatten immer enger" werde, wie die Freien Demokraten beklagten.

Genützt hat ihnen das offenbar nichts. Im Fokus des Hamburger Landtagswahlkampfs steht die Frage, ob Sozialdemokraten oder Grüne die stärkste Partei werden. In einer Wahlumfrage von Infratest dimap, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, ist der voraussichtliche Stimmenanteil der FDP auf knappe fünf Prozent geschrumpft – während die Linke auf acht und die AfD auf sieben Prozent kämen.