So umstritten das Autofreiheit-Projekt in den sozialen Netzwerken ist: Eine satte Mehrheit von 83 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner plädiert dafür, auch in Zukunft den regulären Autoverkehr aus den Straßen rund um den Spritzenplatz in Hamburg-Ottensen zu verbannen. 27 Prozent sind dafür, die Durchfahrts- und Parkbeschränkungen, die "Ottensen macht Platz" dem Stadtteil beschert hatte, genauso weiterzuführen, 57 Prozent meinen, das Projekt solle bleiben, aber es müssten Verbesserungen her.



Das ist das wichtigste Ergebnis einer Umfrage, die die TU Hamburg im Auftrag des Bezirksamtes Altona und unter der Leitung der Verkehrswissenschaftlerin Philine Gaffron durchgeführt hat. Rund 6.400 Haushalte in Ottensen hatten Gelegenheit, zum Autofreiheits-Experiment Stellung zu nehmen, 27,8 Prozent haben sich tatsächlich beteiligt. "Aus wissenschaftlicher Sicht bin ich begeistert", sagte Gaffron bei der Vorstellung der Evaluationsergebnisse im Rathaus Altona. "Das ist eine sehr hohe Rücklaufquote für diese Art von Befragung, außerdem spiegelt der Datensatz sehr gut den Bevölkerungsdurchschnitt in Ottensen wider." Bei einem ähnlich gelagerten Verkehrsexperiment in München hätten sich 2016 nur 17 Prozent der Haushalte an der Umfrage beteiligt, so Gaffron.

"Ottensen macht Platz" war ein heiß umkämpftes Verkehrsprojekt, das von September 2019 bis Anfang Februar in fünf Straßenabschnitten im Hamburger Stadtteil Ottensen stattgefunden hat. Ein halbes Jahr lang sollten die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt bleiben – bis auf Ausnahmen für den Lieferverkehr. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts musste der Bezirk Altona die probeweise eingerichtete Fußgängerzone einen Monat früher als geplant aufheben. Zwei Gewerbetreibende hatten geklagt, und das Gericht gab ihnen recht: Nach geltender Straßenverkehrsordnung war es nicht ausreichend, die Änderungen mit einem Verkehrsexperiment zu begründen, es hätte eine Gefahrenlage vorliegen müssen.

Die Geschäftsleute im Viertel stehen dem Versuch laut Umfrage skeptisch gegenüber: Etwa zwei Drittel gaben an, die Erreichbarkeit ihrer Gewerbe habe sich verschlechtert. Tatsächlich klagte wiederum nur etwa ein Drittel der Befragten darüber, dass die Kundenfrequenz gesunken sei. Und insgesamt schneidet der Autofrei-Versuch bei den Gewerbetreibenden nur wenig schlechter ab als bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Immerhin noch 76 Prozent derer, die geantwortet haben, wünschen sich eine Verstetigung der Autofreiheit, allerdings fordern 56 Prozent auch Verbesserungen: Sie wünschen sich hauptsächlich, dass der Bezirk lockerer mit den Restriktionen für Lieferverkehr umgeht und dass die Straßen umgebaut werden, bevor die Fußgängerzone dauerhaft installiert wird.