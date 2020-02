La Cantina in Ottensen. Nicht direkt an den Schienen, aber der Bahnhof, um den es heute geht, liegt nur drei Ecken entfernt. Unter der Woche gibt es hier günstigen Mittagstisch, an diesem Abend im Februar viel Wut, und die sogar gratis.



Prellbock und Die Linke haben eingeladen. Prellbock ist der Verein, der mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) gegen die Verlegung des Bahnhofs Altona geklagt und diese verhindert hatte – und der, nach dem bizarren Einknicken des VCD, sehr alleine und entsetzt dasteht.



Norbert Hackbusch indes hat sich den Bahnhof zum Herzensthema gemacht, er wollte seinen Wahlkampf damit bestreiten. Hat nicht geklappt, das gibt er freimütig zu. Bis, na ja, jetzt. Bis am 11. Februar die Deutsche Bahn, Finanzsenator Andreas Dressel und der VCD auf einer denkwürdigen Landespressekonferenz ein sogenanntes Verständigungspapier präsentierten, das medienwirksam bejubelte, wie man sich doch noch geeinigt und die baldige Verlegung nach Diebsteich erreicht habe. Selbst Hackbusch wurde in der Bürgerschaft überrumpelt. Er ist wütend. Man sieht das bei ihm am offenen Hemd. Der Termin also auch Ventil, das Publikum auch Sparringspartner.

Denn die, die gekommen sind, sind genauso wütend. Nicht mehr als zwei Dutzend zwar, aber der Zorn, den sie in ihren Jutebeuteln haben, reicht für eine Hundertschaft. An den Wänden der Cantina Poster der Linken, mit Klebestreifen eilig angebracht, außerdem bunte Kleinstkunst und Flecken im Putz.



Hackbusch darf gleich zu Beginn reden, noch vor dem Prellbock-Referenten. Er solle doch bitte mal berichten, wie das in der Bürgerschaft eigentlich gelaufen sei, und das macht er dann auch, gerne. Gelaufen ist es, berichtet Hackbusch, nämlich an allen vorbei. Der Senat habe den Bahnhof für die besagte Sitzung zwei Wochen vorher pro forma auf die Tagesordnung gesetzt, nur ohne konkreten Inhalt. Das ist ihm erlaubt. Erst als am Vorabend alles eingetütet und der VCD auf Senatorenseite gezogen war, seien Pressemitteilungen ergangen und eben das Verständigungspapier – das hier in Ottensen, schöne Volte, niemand versteht. Wenn man so übel trickst und nicht nur die Bürger und Bürgerinitiativen verhöhnt, hebt Hackbusch an und ab, dann ist das eine gefährliche Entwicklung. Er betont, einmal, zweimal, dass die Linke ja immer gegen Diebsteich war und es natürlich immer noch ist. Aber das müsste er gar nicht. Das wissen hier alle.

Hackbusch kennt hier einige, aber beileibe nicht alle, wird aber von allen behandelt, als würden sie ihn seit Jahren kennen. Und vielleicht tun sie das auch. Und wenn nicht, dann liegt es wohl daran auch, dass Hackbusch in diesen Reihen gar nicht so sehr auffällt wie sonst. War "Hacki" bei einer Diskussion mit Kleingärtnern zuletzt, siehe vorheriger Text der Serie, schon qua Konstellation der geladenen Politiker als Außenseiter besetzt (der AfD-Mann kam ja gar nicht erst), ist er hier der, auf den alle schauen – weil keine anderen Politiker anwesend sind. Folglich kommt er nicht aus dem Windschatten der falschen Erwartungen. Wird nicht unter-, sondern geschätzt. Und liegt noch dazu exakt im Altersschnitt des Abends, ist den zornig Lauschenden modisch nahe und spricht dieselbe Rhetorik, wenn auch etwas pointierter und erfahrungssatter.



Hackbusch ist hier Linker unter Linken und viel gelöster. Kein Belehren, stattdessen gemeinsames Empören, Fallenlassen in das Bekannte, angenehm unangenehm, soziotopische Ganzkörperanpassung. Ist nicht so, dass die Linke Parteien weggedrängt hätte aus dem Thema, bitte nicht falsch verstehen. Sie ist einfach nur als die fast letzte parlamentarische Kraft übrig geblieben, die Diebsteich nicht mittragen will. Die Grünen freuen sich neben der SPD, ungeachtet aller Nachteile, die dort dräuen könnten. Könnten? Werden! Sind sich die Prellbockianer sicher und Hackbusch mit ihnen. Ihre Gegenargumente, im Durchlauferhitzer: Diebsteich schon am Tag der Inbetriebnahme zu klein. Passt zu veränderten verkehrspolitischen Rahmenbedingungen nicht wie Deutschlandtakt, Reisendenzahlverdoppelung, Frequenzverdichtung und Verkehrswende. Läuft Gefahr, ein zweites Stuttgart 21 zu werden. Entreißt ferner dem Stadtteil Altona sein ideelles und logistisches Herz, ist der Immobilienlobby geschuldet, wird die S-Bahnen verspäten undsoweiter undbloßfort. Es gäbe viele weitere Punkte. Dressel nennen sie in der Runde verächtlich "den Doktor", die vom VCD "Verräter", die Hansestadtpresse "unkritisch". Sie haben nicht mit allem Unrecht. Aber was nun tun: Aufgeben oder weiterkämpfen? Darum muss es gehen. Ist der Zug schon abgefahren? Und wo fahren bald die Züge ab?

Hackbusch ist in der diesbezüglichen Debatte interessanterweise nicht der Radikalste, auch nicht der mit dem meisten Applaus, aber darauf bildet er sich sowieso nichts ein. Er will, dass sie, und damit meint er sich mit, kämpfen. Und er findet es richtig, dass Prellbock ausgestiegen ist aus den Runden mit dem Senat, als abzusehen gewesen sei, dass der mit Geld winken und die Querulanten kaufen wolle. "Das habt ihr richtig gemacht, sonst verliert man seine Integrität und Moral", ruft er, und in diesem Moment steht einem klar vor Augen, dass dieser Hackbusch ja früher selbst bei den Grünen war, gar für die GAL in der Bürgerschaft. Und dass er 1999 aus Protest gegen die deutsche Beteiligung im Kosovo austrat, mit Getöse und anderen Desillusionierten, was in eine veritable Krise der Partei mündete. Hackbusch blieb lieber sich treu als der Joschka-Fischer-Linie. Und man erinnert auch, wie dieser Hackbusch, gefragt nach seiner politischen Grundmotivation, mal gesagt hat: "Ich kann es nicht ertragen, wenn sich immer die Mächtigen durchsetzen."

Wenn das hier in Altona eine Wahlkampfveranstaltung ist, dann war sie gut und schlecht. Gut, weil er offene Türen eingerannt hat und parlamentarischer Freund derer ist, die nur noch Feinde im Rathaus wähnen. Schlecht, weil er keine neuen Stimmen für Sonntag abgreifen kann. Am Ende beschließen sie, künftig mit Fridays for Future zu laufen oder wenigstens dahin, wo die Jungen demonstrieren, denn die müssten doch auch gegen Diebsteich sein, oder? Und Hackbusch, Hackbusch weiß, dass mal wieder ein Wahlkampf zu Ende geht. Sein wievielter noch mal? Und war der denn erfolgreich? Er wird, wenn Sonntag die ersten Hochrechnungen eintrudeln, im Haus5 auf St. Pauli sitzen, neben vielen jungen Linken, von denen er gesagt hat, dass er sie nach vorne holen will. Und dann hat er noch gesagt, ach ja, das war beim ersten Treffen zum Wahlkampf: "Aber wir Alten, wir bleiben schon noch ein bisschen dabei, um die zu begleiten."