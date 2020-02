Es gibt vermutlich nicht viele Orte in Hamburg, die Fußgänger und Radfahrer mehr abschrecken als der Deichtorplatz: Aus Richtung Westen donnern die Autos über die Willy-Brandt-Straße heran, aus Richtung Osten über die Amsinckstraße und aus Richtung Norden strömen sie aus dem Wallringtunnel. Auf der Kreuzung vor den Deichtorhallen fließt alles zusammen, verbindet und verwirrt sich in einem kaum zu überblickenden Ungetüm aus Abbiegespuren, Verkehrsinseln und Ampeln, über dem ein stetes Dröhnen liegt.



Kai Ammer glaubt: Das geht besser. Als einer der Initiatoren der Kampagne Kurs Fahrradstadt kämpft Ammer seit Jahren für eine radfreundlichere Politik in Hamburg, nun hat er sich über die Deichtorkreuzung Gedanken gemacht – und eine Vision entwickelt, die er in diesen Tagen auf der Kampagnenwebsite veröffentlicht.



Geht es nach dem Aktivisten, überspannt künftig eine ringförmige Fahrradbrücke die Deichtorkreuzung: der "Deichtorloop", wie Ammer seinen Vorschlag nennt (siehe Bild). In Richtung Norden könnten Radfahrer von der Brücke direkt in die rechte Röhre des Wallringtunnels hinabgleiten und bis zur Binnenalster durchfahren – die Röhre nämlich, so die Vision, würde für den motorisierten Verkehr gesperrt. Verrückte Idee oder ernstzunehmender Vorschlag? Wir haben mit Kai Ammer über sein Konzept gesprochen.

ZEIT ONLINE: Herr Ammer, Sie haben für den Hamburger Deichtorplatz eine recht mutige Vision entwickelt. Was war der Auslöser?

Kai Ammer: Mir ist bewusst geworden, wie katastrophal diese Ecke für Radfahrer ist. Nach einer Radtour habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Zeit gestoppt, die man mit dem Fahrrad für die Strecke von den Deichtorhallen bis zum Ferdinandstor an der Binnenalster braucht: acht Minuten, für etwa einen Kilometer. Dann habe ich noch mal gestoppt, um zu sehen, wie lange man vor roten Ampeln wartet: 4:25 Minuten. Über die Hälfte der Zeit steht man rum!

ZEIT ONLINE: Haben Sie sich wenigstens sicher gefühlt?

Ammer: Naja, vor der Galerie der Gegenwart kreuzt der Radweg die Fahrbahn. Zwar gibt es da eine Ampel – aber ich habe mehrere Autofahrer gesehen, die bei Rot gefahren sind. Und vor dem Eingang zur Wandelhalle des Hauptbahnhofs führt der Radweg einmal quer durch die Fußgängermassen. Wenn Hamburg Fahrradstadt werden will, dann muss das alles besser gehen.

ZEIT ONLINE: Aber muss es dafür gleich eine derart aufwendige Konstruktion sein? Man hört doch die Kritiker schon schimpfen: Unrealistisch! Spinnerei! Was soll der Quatsch?

Ammer: Solche Konstruktionen gibt es auch woanders. Etwa der Hovenring in Eindhoven in den Niederlanden – über eine Kreuzung, die ungefähr den gleichen Durchmesser hat wie die Deichtorkreuzung. Wenn das im Ausland geht, muss es doch auch in Hamburg gehen. Es muss bloß politisch gewollt sein.



ZEIT ONLINE: Können Sie einschätzen, wie viel der Deichtorloop kosten würde – und ob er statisch überhaupt umsetzbar wäre?

Ammer: Nein, wir bei Kurs Fahrradstadt sind keine Ingenieure und keine Verkehrsplaner, wir wollen in erster Linie Ideen vermitteln. Was wir wissen: Der Hovenring in Eindhoven hat gerade mal elf Millionen Euro gekostet, 60 Prozent davon hat die EU gezahlt. Irgendwo in dem Bereich würde wahrscheinlich auch der Deichtorloop liegen. Fahrrad- und Fußverkehr sind ja ohnehin mit viel weniger Geld auszubauen als der Autoverkehr. Wenn man sich mal anguckt, was beim A7-Deckel für ein Geld verbuddelt wird, dann sind elf Millionen Euro ein absoluter Lacher.

ZEIT ONLINE: Das mag sein, aber ein solches Prestigeprojekt am Deichtorplatz hilft doch nur dem Deichtorplatz; für den Rest der Stadt ist nichts gewonnen. Warum muss es so spektakulär sein, wenn es doch einfacher ginge? Dann bliebe mehr Geld für sichere und komfortable Radwege in der Fläche.

Ammer: Wir glauben, dass Hamburg so ein Leuchtturmprojekt braucht. Was wird denn momentan mit dem Geld für den Radverkehr gemacht? Unter anderem werden Radfahrstreifen auf die Fahrbahn markiert, ohne irgendeine bauliche Trennung vom motorisierten Verkehr. Damit lockt man die Leute nicht im großen Stil aufs Fahrrad – das muss aber geschehen, wenn der Radverkehrsanteil wirklich steigen soll und Hamburg seine Klimaziele im Verkehrsbereich erreichen will.

ZEIT ONLINE: Und der Deichtorloop würde daran wirklich etwas ändern?

Ammer: So ein Projekt, an so einem zentralen Ort, das wäre ein Radlertraum – der zudem von wirklich vielen gesehen würde, da ja direkt nebenan auch die Bahnstrecke verläuft. Wenn erst das Elbbrückenquartier fertig ist, der Billebogen, der Kleine Grasbrook, dann könnte der Deichtorloop zu einem echten Knotenpunkt für Radfahrer werden. Die Stadt könnte hier mal was wagen, könnte etwas ankurbeln, die Menschen und die Fachwelt begeistern und ein Zeichen setzen, dass man wirklich was erreichen will, dass Radverkehr auch Spaß machen darf – mit vergleichsweise wenig Aufwand, wie wir glauben. Von den Deichtorhallen bis zur Binnenalster ohne Ampel: Solche Impulse braucht man doch, die Leute müssen Lust aufs Radfahren bekommen!