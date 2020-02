Félice Gritti © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht oft, aber manchmal ist es schon vorgekommen, dass wir einen Bürgerschaftsabgeordneten anriefen, mit einer Frage zu diesem oder jenem Thema, und dass wir dann eine Antwort erhielten, die uns vor allem sagte: Da sollten wir vielleicht später noch mal anrufen, wenn der Abgeordnete ein bisschen mehr Zeit hatte, sich in dieses oder jenes Thema einzulesen.



Aha, mag manch einer da nun denken, wusst ich’s doch, faul und bequem sind sie, die Politiker. Sind sie aber nicht, im Gegenteil. Denn bevor hier ein falscher Eindruck entsteht und sich eine Welle der Empörung auf die Mühlen der Politikverächter ergießt: Das ist nur die eine Seite der Geschichte.

Die andere hat unser Reporter Moritz Herrmann in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg aufgeschrieben, Sie finden seinen Text weiter unten beim Thema des Tages. Es geht darin um Arbeitswochen, die 80 Stunden dauern, um Wecker, die um fünf Uhr morgens klingeln, um Autos, die zu Büros umfunktioniert werden, und um Kinder, deren Kindheit verpasst wird – alles für die Politik.



Die allermeisten Abgeordneten gehen nebenher einer ganz normalen Arbeit nach, die Hamburgische Bürgerschaft ist ein Feierabendparlament. Nichts Neues, aber wenn man sich einmal bewusst macht, was das bedeutet, dass nämlich für viele Parlamentarier der Feierabend bis auf Weiteres ausfällt, dann muss man sie zwar immer noch kritisieren für das, was sie tun oder nicht tun, wissen oder nicht wissen, dann kann man aber auch mal sagen: Respekt. Und: Danke!

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Heute startet unsere neue Rubrik "Mahlzeit", in der Michael Allmaier jeden Montag neue und alte Restaurants testet und empfiehlt – sozusagen ein "Mittagstisch" für jede Tageszeit.

Ich wünsche Ihnen einen schöne Woche, hoffentlich mit weniger als 80 Arbeitsstunden!



Ihr Félice Gritti

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de



Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Gregor Fischer/​dpa

Die Volksinitiative für verbindliche Bürgerentscheide auf Bezirksebene hat nach eigenen Angaben 14.023 Unterschriften gesammelt und sie am Samstag im Rathaus übergeben. Damit wäre die erste Hürde im Volksabstimmungsverfahren genommen, sofern die Stadt mindestens 10.000 Unterschriften für gültig erklärt. Nach dem Willen der Initiative sind Bürgerentscheide auf Bezirksebene künftig genauso bindend wie Volksentscheide auf Landesebene.

Johannes Kahrs, SPD-Bundestagsabgeordneter für Hamburg-Mitte, will einem Medienbericht zufolge Wehrbeauftragter werden. Der Haushaltspolitiker habe dem SPD-Fraktionsvorstand im Bundestag bereits seine Absicht bekundet, schreibt der "Spiegel". Kahrs würde damit seinem Parteikollegen Hans-Peter Bartels Konkurrenz machen, der noch bis Mai im Amt ist und gern weitermachen würde.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) will Vollverschleierung an Schulen notfalls per Gesetzesänderung verbieten. "Auch wenn es nach unserer Rechtsauffassung zurzeit keine Notwendigkeit gibt, würden wir nicht zögern, gegebenenfalls auch das Schulgesetz anzupassen", erklärte der SPD-Politiker am Sonntag. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht einer 16-Jährigen per Eilentscheidung den Schulbesuch mit Niqab gestattet.

In aller Kürze

Nach Kontrollen des Tierheims Süderstraße durch das Bezirksamt Mitte hat sich der Deutsche Tierschutzbund hinter das Tierheim gestellt • Rot-Grün will pro Jahr 300.000 Euro mehr für den Unterhalt von öffentlichen Sportanlagen zahlen, die von Vereinen betrieben werden • Die Stadtreinigung hat im vergangenen Jahr mehr als 15.000 Anzeigen wegen illegal entsorgten Mülls gestellt • Die Mitgliederzahl der verbotenen islamistischen Organisation Hizb ut-Tahrir hat sich in Hamburg seit Ende 2016 mehr als verdoppelt und liegt nun bei 250, wie der Verfassungsschutz mitteilte • Rund 2200 Menschen haben am Samstag im Schanzenviertel gegen das neue Polizeigesetz demonstriert • Für den Freitag vor den Bürgerschaftswahlen, den 21. Februar, hat Fridays for Future die nächste Großdemonstration in Hamburg angekündigt

THEMA DES TAGES

Sie schafft es nicht mehr

Bürgerschaftssitzungen, Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Anträge und Anfragen, Sprechstunden und Öffentlichkeitsarbeit: Bürgerschaftsabgeordnete haben viel zu tun – und meist noch eine Arbeitsstelle außerhalb des Rathauses. Franziska Rath schafft das alles nicht mehr: Die Frau von der CDU hat sich zwischen Job, Familie und Politik aufgerieben, nun gibt sie ihr Mandat freiwillig ab. Für die aktuelle Ausgabe der ZEIT:Hamburg hat unser Reporter Moritz Herrmann sie porträtiert. Lesen Sie hier einen Auszug seines Textes.

Noch drei Sitzungen und 40 Tage, dann ist sie keine Abgeordnete mehr. So rechnet es Franziska Rath an einem Mittwoch im Januar vor. Vieles, was sie dieser Tage macht, macht sie zum letzten Mal. Wenn ihr das bewusst wird, zeigt ihr Gesicht eine Gleichzeitigkeit aus Bedauern und Freude. Sie sitzt auf der Bank vor dem Plenarsaal im Rathaus. Grüßt, schüttelt Hände, auch mal den Kopf, wenn irgendwer vorbeiwetzt, mit dem sie nicht so gut kann. Katharina Fegebank winkt, André Trepoll, Fraktionsvorsitzender ihrer CDU, beugt sich herab. Gleich beginnt die 111. Sitzung der 21. Wahlperiode, Tagesordnung: Flüchtlinge in den griechischen Lagern, Soli, Linksterrorismus und Verkehr. Dazu elf angemeldete Debattenpunkte, sechs Große Anfragen, fünf Senatsanträge, etliche Mitteilungen und Ausschuss- und Härtefallkommissionsberichte.

Rath wartet bis zum letzten Klingeln der Glocke, ehe sie auf den Platz geht, das ist ihr Ritual. "Am Anfang habe ich den Gedanken, das könne vielleicht irgendwann zu viel werden, weggeschoben", sagt sie. "Es hat gedauert, bis ich mich der Entscheidung stellen konnte." Rath, 42, gibt ihr Mandat zum Ende der Legislaturperiode ab. Nicht weil sie befürchtet, nicht wiedergewählt zu werden. Sie hört auf, damit man sie nicht wiederwählt. Rath ist eine Teilzeitpolitikerin in einem Feierabendparlament. Sie schafft den Spagat zwischen Job, Familie und Politik nicht mehr. "Ich habe keine Lust auf das Gefühl, dass ich mich einer Sache politisch nicht umfänglich widmen kann und mich dann auch im Beruf ärgere, weil ich nicht alles nach meinen Ansprüchen geregelt kriege", sagt sie.

Immer wieder steigen Abgeordnete aus, mal vor einer Wahl, mal mitten in der Legislaturperiode. Manche im Rathaus sprechen im Vertrauen von einem Brain-Drain, einer Abwanderung von Talenten. Jeder Rückzug entfacht die Debatte neu, ob ein Parlament mit Abgeordneten, die keine Vollzeitpolitiker sind, noch zeitgemäß ist. Einige befürworten es, weil es Bürgernähe garantiere, die Politik dran sei am Alltag der Menschen. Aber die Belastungen sind immens gestiegen.

Wie Franziska Rath ihr Auto zum Büro machte und warum die Bürgerschaftspräsidentin trotz der hohen Belastung ein Vollzeitparlament ablehnt, lesen Sie in der vollständigen Version des Textes auf ZEIT ONLINE.



DER SATZ

© Margaux Weiß

"All die Männer, die dir ungefragt ihre Zunge ins Ohr stecken, kannst du erst mal wieder aussortieren"

Sibylle Peters

Offensichtlich eignete sich nicht jeder Bewerber, als Sibylle Peters nach Männern suchte, die beim feministischen Nachtclub "Queens" mitmachen würden, den Kampnagel ab dem 6. Februar veranstaltet. "Wir werden hier keineswegs versuchen, alle zum Orgasmus zu bringen", sagt die Theatermacherin über das Projekt. "Es ist aber auch nicht so, dass es hier unmöglich wäre, Orgasmen zu haben." Was ist da also los, steigt Kampnagel ins Prostitutionsgewerbe ein? Mitnichten, wie Peters und ihre Kollegin Charlotte Pfeifer im Gespräch mit unserem Autor Christoph Twickel erklären: Im "Queens" soll ein geschützter Raum entstehen, in dem alle "das Recht darauf haben, sexy zu sein" – und in dem jede Intimität als Geschenk betrachtet wird. Die Regeln nämlich, nach denen Mann und Frau sich begegnen, würden im Alltag noch immer viel zu oft von Männern bestimmt.

Was genau die Besucherinnen erwartet, was das Ganze mit Kunst zu tun hat und warum es ein solches Projekt auch in Zeiten von Tinder noch braucht, erklären Sibylle Peters und Charlotte Pfeifer im Interview auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Osdorf spaziert: Eine Schule avanciert zum Kunstraum: "Momentaufnahmen", Kulturspaziergang mit Schülern und Schülerinnen im Rahmen des Stadtteilkulturfestivals Osdorf.

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule, Böttcherkamp 181, heute, 14.15 Uhr, Spenden erbeten

Indierock mit Seewolf: Was mit dem Covern von Beatles-Klassikern begann, brachte die Band "Catfish And The Bottlemen" zu güldenen Alben – und bringt sie heute auf die Bühne des Docks.

Docks, Spielbudenplatz 19, heute, 20 Uhr, VVK 26 Euro

Zauberflöte zum Vormerken: Zum magischen Flötenspiel kredenzt die Kammeroper auf Wunsch ein Vier-Gänge-Menü; Mozart hätt’s gefallen.

Kammeroper, Max-Brauer-Allee 76, Premiere am 21.2., 19.30 Uhr, ab 39 Euro

Verlosung: Nicht nur, dass Kirsten Boie als eine der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautorinnen nun Hamburgs Ehrenbürgerin ist, sie feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Wenn das nicht Grund genug ist, für ZEIT Leo eine Jubiläumsedition mit fünf ihrer schönsten Bücher herauszubringen und für uns zwei Exemplare der Edition jeweils im Wert von 65 Euro zu verlosen. Senden Sie uns bis morgen 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Boie" und unter Angabe einer Versandadresse an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

MAHLZEIT

Mal was anderes: Bao Buns. Das sind die warmen Teigtaschen, die man aus der chinesischen Küche kennt: milchig-weiß und etwas klebrig. Das Momo Buns im Schanzenviertel hat sich darauf spezialisiert. Ein flippiger Imbiss, frisch eröffnet, der zur Ramen-Bar Momo eine Tür weiter gehört. Das Konzept wirkt noch nicht ganz ausgereift (leckere, aber batzige Burger, dubiose Oktopusbällchen…), doch die Buns machen schon Spaß. Für 10 Euro bekommt man drei – und sieht auch, warum die Übersetzung "Dampfbrötchen" nicht viel taugt. Im Momo verwenden sie nämlich die offene Variante, die mehr an einen Taco erinnert. Darin findet man zum Beispiel frittiertes Gemüse oder geschmorten Schweinebauch, immer aber reichlich Gewürze. Man beißt rein, fühlt, wie die hausgemachten Saucen herausquatschen, spült mit einem Schluck Fassbier nach und erfreut sich an den Dialogen zwischen Kellner und Koch ("Yo, what’s wrong, man?"). Das Momo Buns taugt weniger für die Sushi- als für die Big-Mac-Fraktion. Für die aber ist es ein großer Schritt nach vorn.

Michael Allmaier

Schanzenviertel, Momo Buns, Margaretenstr. 58, täglich 12–22 Uhr

MEINE STADT

Leinpfadkanal © Karsten Müller

HAMBURGER SCHNACK

Das erste Mal im Jahr 2020 sind wir wieder beim medizinischen Gruppentraining. Eine Frau erzählt, dass sie mit Freunden ein Hamburg-Quiz gespielt habe. Darin kam die Frage vor, wo die Curry-Wurst erfunden wurde. Berlin? Hamburg? Das Spiel gab Hamburg als Antwort vor. Eine Frau bestätigt das und ergänzt, dass die Curry-Wurst in Berlin ja ohne Haut serviert werde.

"Och", sagt darauf ein Mann mit trauriger Stimme, "dann sind ja alle Vitamine weg."

Gehört von Jana Wallrath

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Sie schafft es nicht mehr (Z+) – Franziska Rath verlässt die Bürgerschaft, weil das Mandat unvereinbar ist mit Job und Familie. Das geht auch anderen so.

"Wir werden hier keineswegs versuchen, alle zum Orgasmus zu bringen" (Z+) – Intime Kontakte, aber nicht zwangsläufig Sex: Kampnagel veranstaltet einen feministischen Nachtclub, der die weibliche Lust in den Mittelpunkt rückt. Was passiert dort?