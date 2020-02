Félice Gritti © Maria Feck

im Hamburger Rathaus versammelte sich gestern eine Gruppe von Menschen, die erstmal nur eines wollten: angehört werden. Unter ihnen waren Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Pfleger, Hebammen, Auszubildende. Sie alle arbeiten in Hamburger Krankenhäusern, und sie alle beklagen den Personalmangel in den Kliniken.

Auch Britta Lewis stand in der Rathausdiele, sie ist eine der Sprecherinnen der sogenannten Hamburger Krankenhausbewegung. Vor allem aber hat sie bis Ende letzter Woche auf einer Intensivstation gearbeitet, seit gestern ist sie in der Anästhesie tätig. Am Telefon erzählte sie mir, sie sei am Montagmorgen um drei Uhr aufgestanden. Frühschicht. Eigentlich hätte sie noch eine Stunde länger schlafen können, aber die Aufregung habe sie aus dem Bett getrieben. Sie und ihre Mitstreiter hatten einige Hoffnung in den gestrigen Tag gesetzt.

Die Krankenhausbeschäftigten wollten eine Gesprächseinladung überreichen, an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und an die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) – persönlich. "Wenn man in den Krankenhäusern etwas verbessern will", sagte Britta Lewis, "dann muss man uns anhören."

Auf ihrer Intensivstation musste sie immer mindestens drei Patienten gleichzeitig betreuen, gelegentlich auch vier. Manchmal funktioniere das, sagt sie. Manchmal nicht: Wenn ein Mensch unter Multiorganversagen leide, dann könne sie nicht von seiner Seite weichen, über Stunden. Dann könne sie nur hoffen, dass ihre anderen beiden Patienten von ihren Kollegen betreut würden. Und dass die nicht auch gerade einen Patienten mit Multiorganversagen haben. In manchen Nachtschichten mache sie keine einzige Minute Pause, trinke nur ein paar Schlucke Wasser. "Das ist gefährlich für die Patienten", sagt sie. "Und gefährlich für uns."

Britta Lewis und ihre Mitstreiter warteten eine Weile im Rathaus, aber weder der Erste Bürgermeister noch die Zweite Bürgermeisterin kamen. Es kam offenbar überhaupt kein Regierungsvertreter, um die Gesprächseinladung entgegenzunehmen. Schon klar: Es ist Wahlkampf, wahrscheinlich gibt es in ganz Norddeutschland gerade keine volleren Terminkalender als jene von Peter Tschentscher und Katharina Fegebank. Aber die paar Minuten?

Britta Lewis jedenfalls sagte mir, sie gehe jeden Tag mit einem schlechten Gewissen von der Arbeit nach Hause. Vielleicht war sie gestern nicht die einzige.

Nach einer weiteren Niederlage vor Gericht will Hamburg das Schulgesetz ändern, um die Vollverschleierung an Schulen möglichst schnell verbieten zu können. Unterricht könne nur mit einem offenen und freien Gesicht funktionieren, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht eine Beschwerde der Stadt zurückgewiesen, die sich gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts richtete. Dieses hatte einer 16-Jährigen den Schulbesuch mit Nikab gestattet. Alle Bürgerschaftsfraktionen bis auf die Linken forderten ebenfalls ein Vollverschleierungsverbot an Schulen.

Der Hamburger Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht etliche Fälle aufgedeckt, in denen die Verwaltung nicht sparsam und sorgfältig mit Steuergeld umgegangen ist. Nach wie vor leide das Hamburger Rechnungswesen an strukturellen Problemen, sagte Stefan Schulz, Präsident des Rechnungshofes: Der Geld- und Buchungskreislauf sei nicht geschlossen, das Rechnungswesen dezentral organisiert, verschiedene Systeme müssten parallel fortgeführt werden. Dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 erteilten die Prüfer nur einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Hamburg soll einen immer erreichbaren Pflegenotruf bekommen. Angehörige von Pflegebedürftigen sollen auf diese Weise in Krisensituationen entlastet werden, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks im Gespräch mit dem NDR. Am Telefon solle demnach eine Erstberatung stattfinden, in dringenden Fällen könne umgehend eine Pflegekraft in die Wohnung kommen. Der Notruf soll im kommenden Jahr starten.

Die Grünen wollen den Antoni-Park am Elbufer auf St. Pauli umgestalten: Wo heute noch Wohnmobile stehen, solle künftig ein begrünter Boulevard entstehen • Die Verkehrsexperten der CDU-Fraktionen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben ein einfacheres Planungsrecht gefordert sowie eine Einschränkung des Verbandsklagerechts, um grenzübergreifende Verkehrsprojekte künftig schneller umsetzen zu können • Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd testet auf einem ihrer Schiffe neuerdings einen Biokraftstoff, der zu 20 Prozent aus altem Speiseöl aus der Gastronomie besteht und die CO2-Emissionen um bis zu 90 Prozent senken soll • Am Grab von Jan Fedder können Fans nun Briefe an ihn oder seine Familie einwerfen: Seit dem Wochenende hängt auf Initiative von Fedders Witwe Marion in unmittelbarer Nähe der Ruhestätte ein Briefkasten

Stadthaus: Infopoint statt Gedenkstätte

Hunderttausende Menschen wurden während der NS-Zeit durch die Polizei in Hamburg und im sogenannten Wehrkreis X verfolgt, vertrieben, "umgesiedelt", deportiert, hingerichtet, ermordet. Viele dieser Schicksale entschieden sich im Stadthaus an der Stadthausbrücke, wo unter anderem die Gestapo saß. Nun endlich wurde dort ein Ort eröffnet, an dem dieser Taten gedacht werden soll – nur ist kaum jemand damit zufrieden. Unser Autor Hauke Friederichs hat die Ausstellung besucht, einen Auszug seines Berichts lesen Sie hier.

Es ist noch nicht allzu lange her, da war das Stadthaus für viele Menschen ein Ort des Grauens. Von hier gingen Furcht und Gewalt aus. Viel erinnert nicht mehr daran: Heute liegen hier schicke Shops, Büros, Wohnungen, Gastronomie und ein Hotel.

An einem Donnerstag im Januar drängen sich hier einige Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, sie stehen vor kleinen Bildschirmen und schmalen Ordnern. Die Mitglieder des Kulturausschusses besichtigen die neue Ausstellung "Das Stadthaus im Nationalsozialismus. Eine Zentrale des Terrors", auch Kultursenator Carsten Brosda und Detlev Garbe, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, sind dabei.

Dem jahrelangen Streit um die Frage, wie mit der Vergangenheit des Hauses angemessen umzugehen sei, soll diese Ausstellung ein einvernehmliches Ende setzen. Aber kann sie das?

Von 1933 bis 1943 befanden sich in den Stadthöfen das Polizeipräsidium sowie die Zentralen von Kripo, Gestapo und der Ordnungspolizei. Unter dem Kommando von Heinrich Himmler, Chef der deutschen Polizei und Reichsführer der SS, suchten Beamte vom Stadthaus im Zentrum Hamburgs nach politischen Gegnern und nach Menschen, die aus rassistischen, homophoben und antisemitischen Gründen verfolgt wurden. Polizisten brachten Festgenommene ins Stadthaus, in den Räumen registrierten sie ihre Opfer, verhörten, verprügelten, folterten, demütigten und ermordeten sie.

Was in der Ausstellung fehlt und wen die Kritik der Gegner trifft, lesen Sie hier im ganzen Text auf ZEIT ONLINE.



"Ich wollte endlich mal nicht wütend sein darüber, dass die Stadt ein Filetstück einfach verkauft hat"

Philippa Dorow, Architektin

Also hat Philippa Dorow das Filetstück eben gepachtet, und zwar gleich für 75 Jahre – aber natürlich nicht allein. Sie ist eine der beiden Vorstände der Genossenschaft Gröninger Hof, der das alte Parkhaus an der Neuen Gröningerstraße in der Hamburger Altstadt überlassen wurde. Die Immobilie im Katharinenviertel gehört der Stadt und fällt nach Ende der Pacht an sie zurück. Bis dahin haben die Pächter aber einiges vor: 60 Prozent Sozialwohnungen sollen entstehen, vor allem aber sollen dort engagierte Menschen einziehen – und mit ihnen soll ein wenig Leben zurück in die Altstadt kommen. Wo einst Autos parkten, leben künftig Menschen: Ist das womöglich ein Modell für die Zukunft? Unser Autor Christoph Twickel war bei der Vorstellung des Projekts dabei.

Warum Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) die Genossenschaft für ihre "Pionierarbeit" lobt und welche anderen Parkhäuser womöglich für eine Umnutzung infrage kommen könnten, lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

Wer sich sorgt, verliert: Wer kümmert sich? Die Frau. "Who cares – Ein vielstimmiges Gespräch über das Sorgen", Podiumsdiskussion mit Hörspiel und Videokunst.

W3, Nernstweg 32–34, heute, 19 Uhr, Spenden erbeten

Senior-Start: Was motiviert Menschen zur späten Unternehmensgründung? Gespräch: "Start-up 50plus. Das Kapital der Älteren".

KörberForum, Kehrwieder 12, heute, 19 Uhr, Anmeldung online

Americana aus Alaska: Emma Hill besingt mit Folk und Pedal-Steel-Gitarre ihr weites Herz.

Deichdiele, Veringstraße 156, heute, 20 Uhr

Herta vormerken: Nobelpreisträgerin Herta Müller liest aus "Mein Vaterland war ein Apfelkern" und "Im Heimweh ist ein blauer Saal".

Deutsches Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Mi, 19.2., 20 Uhr, 25 Euro

Ergebnis der Hochrechnung: Franzbrötchen leicht vorne © Wolfgang Ruth

U3, St. Pauli. Nachdem die Bahn schon an den letzten Haltestellen verzögert abfuhr, stehen wir fünf Minuten ohne Ansage im Bahnhof St. Pauli. Dann plötzlich die sehr erregte Stimme des Zugführers: "Die Züge kommen morgens alle zwei Minuten! Da muss man nicht die Türen aufquetschen und sich noch hineindrängen. Jetzt musste ich deshalb eine kaputte Tür zuschließen! Das haben Sie nun davon."

Da meint eine Frau: "Und warum meckert der jetzt uns alle an?"

Gehört von Kai Flemming

Wenn's denn sein muss – Eine Dauerausstellung in den Stadthöfen soll an die Verbrechen der Hamburger Polizei im NS-Staat erinnern. Wirklich überzeugend gelingt das nicht. Ein Ortsbesuch.

Vom Parkhaus zum Wohnhaus (Z+) – Eine neue Genossenschaft will in einer alten Parkgarage Sozialwohnungen bauen – und damit die Altstadt beleben. Die Stadt zeigt sich begeistert.