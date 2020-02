Félice Gritti © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich früher mit meiner Großmutter in den Urlaub fuhr, zeigte sie sich immer noch ein wenig großzügiger als zu Hause. Nun gibt es für Regierungsvertreter sicher keine Zeit, die weniger mit Urlaub zu tun hat als die Wahlkampfzeit, und für alle anderen Menschen wohl auch nicht – mir ist klar, dass Wettkampf nichts mit Erholung zu tun hat. Irgendwie aber fühlte ich mich an manchen Tagen in den vergangenen Wochen dennoch an die Ferien meiner Kindheit erinnert.

Nur eine kleine Auswahl dessen, was der Senat für die kommenden Jahre zuletzt an Ausgaben bewilligt hat: 35 Millionen Euro für die Forschung, mehr als eine Milliarde Euro für den Ausbau von Sportstätten, etwa 2,6 Milliarden Euro für den Hochschulbau. Und gestern dann der nächste Beschluss: 55 Millionen Euro für einen vier Kilometer langen Park, der Alster und Elbe verbinden soll (dazu finden Sie weiter unten noch ein paar Informationen).

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich fand Urlaub immer gut, und schlecht finde ich all diese Ausgaben auch nicht. Das Problem mit dem Urlaub ist ja bloß, dass er irgendwann vorbei ist. Und manchmal frage ich mich, ob das Ende des Wahlkampfs genauso viel Ernüchterung bringt wie damals der erste Schultag nach den Ferien.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Félice Gritti

WAS HEUTE WICHTIG IST

© arbos Freiraumplanung

Eine durchgehende Grünanlage soll künftig Außenalster und Elbe verbinden. Das beschloss gestern der Senat. Der rund vier Kilometer lange "Alster-Elbe-Bille-Grünzug" wird demnach am Lohmühlenpark in St. Georg beginnen, am Elbpark Entenwerder enden und bereits vorhandene Grünanlagen miteinander verknüpfen. In den kommenden Jahren will die Stadt 55 Millionen Euro für das Projekt ausgeben. Das Park-Band solle unter anderem "die bisher durch große Straßen und Gewerbeflächen isolierten Stadtteile Rothenburgsort und Hammerbrook mehr mit der inneren Stadt verknüpfen", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem HSV das kontrollierte Abbrennen von Pyro-Technik erlaubt – allerdings nur einmalig. Beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag darf der Verein nun zehn Rauchtöpfe außerhalb des Zuschauerbereichs zünden, unter Aufsicht einer Fachfirma. Die Hamburger Behörden hatten der Aktion bereits zugestimmt. Mit dem ersten kontrollierten Pyro-Einsatz im deutschen Fußball will der DFB testen, ob die Fans dadurch auf den unkontrollierten Einsatz im Zuschauerbereich verzichten.

In der Debatte um Vollverschleierung an Schulen hat sich nun auch die SchülerInnenkammer Hamburg für ein Verbot ausgesprochen. "Um eine produktive und angenehme Lernatmosphäre zu schaffen, sollten alle SchülerInnen für die anderen erkennbar sein", teilte Henry Behrens mit, der Landesvorsitzende der Schülervertretung. Schulsenator Ties Rabe (SPD) bekräftigte unterdessen seine Absicht, das Schulgesetz zu ändern, um ein Verbot durchzusetzen. Dabei wolle man sich am niedersächsischen Schulgesetz orientieren.

In aller Kürze

Im Rahmen von "Jugend debattiert" diskutieren Schüler heute Mittag im Rathaus mit den Spitzenkandidaten • Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer präsentiert heute Abend in der HAW die geplante Umgestaltung des Steindamms • Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, soll ab Juli im neuen "Haus für Gesundheit und Arbeit" einen Überblick über mögliche Förderungen erhalten • An der U3-Haltestelle Rathausmarkt beginnen in dieser Woche die Vorbereitungen für den barrierefreien Ausbau, an den U1-Haltestellen Jungfernstieg und Steinstraße startet der Ausbau bereits – und wird im Sommer zu einer mehrwöchigen Sperrung der Linie führen • Der auch in Hamburg vertretene Carsharing-Anbieter Oply stellt seinen Dienst in Deutschland Ende Februar ein • Die Zahl der Wahlberechtigten in Hamburg ist seit 2015 um 20.300 auf 1.319.700 gestiegen

THEMA DES TAGES

Bürgerschaftswahl: Wer kann mit wem?

Zweieinhalb Wochen sind es noch, dann wählen die Hamburgerinnen und Hamburger eine neue Bürgerschaft. Danach wird es spannend: Unser Redakteur Frank Drieschner hat sich durch die Wahlprogramme gearbeitet und analysiert, welche Regierungskonstellationen möglich wären – und was sie für die Stadt voraussichtlich bedeuten würden. Lesen Sie hier einen Auszug seines Textes.

Wann haben die Bürgerinnen und Bürger je vor einer solchen Wahl gestanden? Was immer sie in gut drei Wochen entscheiden, in Hamburg wird sich vieles ändern – selbst dann, wenn die gegenwärtige Regierungskonstellation bestätigt werden sollte.

Wenige Wochen vor der Bürgerschaftswahl sind nicht weniger als vier politische Formationen denkbar, die Hamburg demnächst regieren könnten. Sozialdemokraten oder Grüne werden den Ersten Bürgermeister beziehungsweise die Erste Bürgermeisterin stellen, die anderen Bewerber sind ausweislich aller Umfragen chancenlos. Zur Regierungsmehrheit aber kann jeder dieser beiden Parteien sowohl ihr bisheriger Partner verhelfen als auch ein Bündnis mit CDU und FDP. Und, ein bizarres Detail der aktuellen Konstellation: Wer die Politiker wählt, die aus seiner Sicht am meisten Einfluss nehmen sollten, stärkt damit womöglich deren ärgste Widersacher.

Sie möchten, dass die Grüne Katharina Fegebank die nächste Regierung führt? Sollte ihre Partei tatsächlich die Wahl gewinnen, kann es leicht geschehen, dass eine Deutschlandkoalition aus SPD, CDU und FDP sie in die Opposition schickt. Sie wollen als Konservativer eine grüne Bürgermeisterin verhindern und wählen darum SPD? Gut möglich, dass Ihre Stimme das rot-grüne Lager insgesamt stärkt und eine konservative Opposition schwächt.

Nur eines ist ziemlich sicher: Egal, wie die Grünen abschneiden, der nächste Senat wird in vieler Hinsicht eine grüne Agenda haben.

DER SATZ

© Kai Ammer /​ Kurs Fahrradstadt

"Wir glauben, dass Hamburg so ein Leuchtturmprojekt braucht."

Kai Ammer, Radaktivist

"Wir glauben, dass Hamburg so ein Leuchtturmprojekt braucht."

Kai Ammer, Radaktivist

Der Deichtorplatz ist wohl das, was man einen Albtraum für Radfahrer nennt: riesig und chaotisch, Autos aus allen Richtungen und alle paar Meter eine Ampel. Kai Ammer, Mitinitiator der Kampagne "Kurs Fahrradstadt", hat sich daher etwas einfallen lassen. Warum nicht eine ringförmige Fahrradbrücke über die Kreuzung bauen – und warum nicht eine Röhre des Wallringtunnels für Autos sperren und für Radler freigeben? "Solche Impulse braucht man doch", sagt Ammer im Gespräch mit Félice Gritti. "Die Leute müssen Lust aufs Radfahren bekommen!"



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Buchkino: Geschichten des kleinen Bären im Ohr, Bilder des großen Waldes auf dem Smartboard: "Paddington", Bilderbuchkino für Kids ab vier Jahren.

Bücherhalle Eidelstedt, Alte Elbgaustraße 8b, heute, 15–15.30 Uhr, Eintritt frei

Folk mit Orchester: Sie singt von der Unfähigkeit, zu lieben, Würde, Befreiung und Projektion. Angel Olsen: "All Mirrors".

Grünspan, Große Freiheit 58, heute, 19 Uhr, VVK 24,10 Euro

Lesen, was ist: Wie verarbeitet Weltliteratur Herkunft und Heimat? Lesung und Gespräch mit Kulturjournalist Jan Ehlert und Autorin Catalin Dorian Florescu: "Literatur zur Lage – Schreiben zwischen den Kulturen".

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20–22 Uhr, 10 Euro

Verlust vormerken: Die Depri Disko des Molotow war nie besser aufgehoben: Sie spielt zur Eröffnung der Ausstellung "Trauern – Von Verlust und Veränderung".

Kunsthalle, Galerie der Gegenwart, Foyer, Eröffnung morgen, 19 Uhr, Depri Disko ab 22 Uhr, Eintritt frei

Debatte vormerken: Gehört er nun zu Deutschland – oder nicht? Pastor Jens-Martin Kruse und Evelyn Finger, Leiterin des ZEIT-Ressorts Glauben & Zweifeln, laden vier Experten zum Diskussionsabend "Islam und Integration". Hauptkirche St. Petri, Bei der Sankt Petri Kirche 2, Freitag, 19 Uhr, 5 Euro, Anmeldung per E-Mail: info@sankt-petri.de, ZEIT-Abonnenten erhalten hier Freikarten

MEINE STADT

Auch im trüben Januar ein wachsamer Blick auf das »große« Konzerthaus © Florian Siek

HAMBURGER SCHNACK

Ich überlege, was es zum Abendessen geben könnte. Auf Brot hat Luise (4) keine Lust, also blättern wir durch ein Kochbuch. Bei einem Nudelgericht bleibt Luises Blick hängen, und da wir alle Zutaten dafür zu Hause haben, entscheiden wir uns dafür. Sie hilft mir beim Kochen. Beim Abendessen sagt sie dann: "Das schmeckt genau so, wie es auf dem Bild aussieht."

Gehört von Daniela Reddig

