neulich traf ich einen alten Bekannten, wir hatten uns 20 Jahre nicht gesehen. In der Grundschule waren wir Freunde, danach hatten wir einander aus den Augen verloren. Als er nun hörte, ich sei Journalist, dauerte es keine 30 Sekunden und er sagte: Ottensen.

Er meinte den Verkehrsversuch, der seit September rund um den Spritzenplatz stattfand, bevor ein Gericht ihn Anfang Februar stoppte: Probeweise blieben fünf Straßenabschnitte für den motorisierten Verkehr weitgehend gesperrt. Darüber, sagte mein Bekannter, könne man gar nicht genug schreiben. Irrsinn. Katastrophe.

Nach 20 Jahren hatten wir andere Dinge zu besprechen als Verkehrsversuche, insofern weiß ich nichts über die genauen Gründe seiner Empörung. Was ich allerdings weiß: Er war nicht der einzige, der sich aufregte. Das Projekt war hart umkämpft, Gegner und Befürworter standen sich unerbittlich gegenüber, und man gewann den Eindruck, es gehe hier nicht einfach bloß um ein paar temporäre Straßensperrungen.

Das stimmte natürlich, es ging um mehr, das machte das Projekt ja so interessant. Manche fühlten sich eingeschränkt, andere fühlten sich befreit, und über der ganzen Sache lag die Frage: Ist das jetzt die Zukunft? Die Antwort darauf lässt wohl noch eine Weile auf sich warten, inzwischen ist immerhin klar: Mein Bekannter war in der Minderheit. Die TU Hamburg hat ihre Evaluation des Projekts präsentiert, und die überwältigende Mehrheit der Befragten will es fortführen. Das ist das wichtigste Ergebnis, aber beileibe nicht das einzig interessante. Unser Autor Christoph Twickel hat die Ergebnisse hier zusammengefasst.

Was halten Sie im Rückblick von der Sache? Halten Sie autofreie Bereiche für ein Zukunftsmodell oder einen Irrweg? Und warum? Schreiben Sie mir doch, ich bin neugierig auf Ihre Einschätzung.



Auszubildende in der Metropolregion Hamburg können ab August zu deutlich günstigeren Preisen mit dem HVV fahren. Ein neues "BonusTicket" für Azubis wird nach Angaben des Senats zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. August eingeführt. Es wird 30 Euro im Monat kosten. Bislang zahlten Auszubildende für ein gleichwertiges Ticket bis zu 165 Euro im Monat.

Im Fall eines gesetzlichen Verbots von Vollverschleierung an Hamburger Schulen drohen womöglich weitere gerichtliche Auseinandersetzungen: Die Familie jener 16-Jährigen, die nach einem Gerichtsbeschluss derzeit mit Nikab zur Schule gehen darf, will notfalls offenbar bis vor das Verfassungsgericht ziehen. "Politische Fragen, die tief in Grundrechte einwirken", sollten dort geklärt werden, sagte der Anwalt der Familie der "Mopo". Der Fall der 16-Jährigen sowie ein Fall aus Schleswig-Holstein hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt, hier finden Sie einen Überblick über die Debatte.

Hamburg will Großveranstaltungen in der Stadt künftig nachhaltiger gestalten. Eine neu entwickelte Checkliste werde in diesem Jahr zunächst bei 23 Veranstaltungen erprobt, teilte die Umweltbehörde gestern mit. Dabei gehe es etwa um Müllreduzierung, Pfandsysteme oder lokale Energieerzeugung per Windkraft oder Fotovoltaik. Ausgewählt für die Pilotphase wurde unter anderem der Triathlon, das Tennisturnier am Rothenbaum, das Reeperbahnfestival und der Hamburger Dom.

Den Hamburger Freidemokraten droht seit gestern eine neue Gefahr. Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl steht die FDP deutschlandweit als Partei der Tabubrecher da, die dafür gesorgt hat, dass ein rechtsradikal geprägter AfD-Landesverband über den Ausgang der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen entscheiden konnte. Die Hamburger Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein hat auf diese Lage mit einem bemerkenswerten Satz reagiert. Ihr Thüringer Parteifreund Thomas Kemmerich, der neu gewählte Ministerpräsident, habe "als einziger Vertreter der bürgerlichen und staatstragenden Parteien Verantwortung gezeigt". Der Satz bezog sich nicht auf das Wahlergebnis, sondern auf Kemmerichs Kandidatur. Er könnte Treuenfels-Frowein aber einholen, wenn sich weitere Hinweise dafür finden, dass Liberalen und Christdemokraten vor dem entscheidenden dritten Wahlgang im Thüringer Landtag durchaus klar war, dass Kemmerich danach der erste Ministerpräsident Deutschlands sein könnte, der mit den Stimmen der AfD gewählt wurde. "Aus unserer Sicht", fügte Treuenfels-Frowein hinzu, hätte Kemmerich die Wahl "nicht annehmen dürfen". Damit stellt sie sich im FDP-internen Streit eher auf die Seite ihres Parteivorsitzenden Christian Lindner, der die Wahl scharf kritisiert, und gegen Lindners Stellvertreter Wolfgang Kubicki, der Kemmerich zu seinem "großen Erfolg" gratuliert hatte. Am Abend demonstrierten mehrere hundert Menschen in der Innenstadt gegen die Wahl Kemmerichs mit AfD-Stimmen. Die Demonstranten zogen von den Büros der CDU und AfD zur FDP-Zentrale.

Der Lessingtunnel in Altona soll ab Freitagmorgen wieder einspurig befahrbar sein • Wissenschaftler des Centrums für Naturkunde der Universität haben erstmals ein lebendes Exemplar der Asiatischen Hornisse in Hamburg identifiziert; vor allem Imker fürchten ihr aggressives Verhalten gegenüber Honigbienen • Das Bündnis ProFans steht der vom DFB genehmigten Pyro-Aktion beim HSV skeptisch gegenüber: "Das ist eine sehr kontrollierte Sache, der jedes Überraschungsmoment fehlt", sagte ein Sprecher • Fast ein Jahr nach dem Fund einer Babyleiche in Glinde (Kreis Stormarn) wollen die Ermittler mit einer DNA-Reihenuntersuchung die Identität des Kindes klären und haben dafür etwa 530 Frauen und Mädchen aus der Nähe des Fundortes angeschrieben

Wie wichtig ist Hamburg der Klimaschutz wirklich?

Die Einsatzzeiten des Kohlekraftwerks Wedel könnten nicht einfach so verringert werden, eine Abschaltung in naher Zukunft sei so gut wie unmöglich – darin waren sich bislang fast alle in der Hamburger Politik einig. Nun zeigt ein Gutachten: Offenbar haben sich fast alle geirrt. Unser Redakteur Frank Drieschner hat sich die Kontroverse etwas näher angeschaut. Lesen Sie hier einen Auszug seines Textes.

Eines der größten Umweltprobleme in Hamburg ist das städtische Fernwärmenetz, das ungefähr ein Fünftel der privaten und öffentlichen Gebäude in der 1,8-Millionen-Stadt heizt. Bislang wird die Wärme überwiegend in zwei Kohlekraftwerken erzeugt, viel Energie stammt auch aus der Müllverbrennung, darüber hinaus wird Abwärme aus der Industrie genutzt. Und es gibt Gasheizwerke und Gasheizkraftwerke, die Wärme und Strom zugleich erzeugen. Am schädlichsten für das Klima sind die Kohlekraftwerke, vor allem das altertümliche und ineffiziente Kraftwerk in Wedel am westlichen Rand Hamburgs. Seit vielen Jahren arbeitet die Stadt daran, dieses Kraftwerk durch eine umweltfreundlichere Art der Wärmeerzeugung zu ersetzen.

Und seit vielen Jahren schlagen Umweltschützer zusätzlich eine zweite Maßnahme vor: eine veränderte Einsatzreihenfolge. Das bedeutet: Im Hamburger Fernwärmenetz würden die Kohlekraftwerke so selten wie möglich eingesetzt, im günstigsten Fall nur an besonders kalten Wintertagen. Und dafür würde mehr Wärme mit dem weniger klimaschädlichen Erdgas erzeugt.

Der Reiz dieses Vorschlags: Er könnte sofort umgesetzt werden, während die komplizierten Ersatzlösungen für das Kraftwerk noch mindestens fünf Jahre auf sich warten lassen.

Im November stand diese Idee endlich einmal auf der Tagesordnung der Hamburgischen Bürgerschaft, die Linkspartei hatte sich den Vorschlag zu eigen gemacht. Die Debatte verlief, gelinde gesagt, einseitig: Der bedauernswerte Linken-Abgeordnete Stephan Jersch wurde von den in dieser Frage ungewöhnlich einigen Rednern der anderen Fraktionen behandelt, als litte er an einer ansteckenden Geisteskrankheit.

Seit der vergangenen Woche gibt es zu dieser Debatte einen kleinen Nachtrag: Ein Gutachten des Freiburger Ökoinstituts, erstellt im Auftrag der Umweltinitiative EnergieNetz Hamburg und des SPD-Bürgerschaftskandidaten Matthias Ederhof. Danach hatte Jersch im Wesentlichen recht.

Zu welchem Schluss das Gutachten kommt und warum es kein gutes Licht auf die rot-grüne Regierung wirft, lesen Sie in der kompletten Fassung des Textes auf ZEIT ONLINE.



"Ein kluger Mann, dein Vorgänger, hat mal gesagt zu mir: Man wird nicht für das gewählt, was man erreicht hat, sondern für das, was man vorhat, und für die Vision, die man von einer Stadt hat."

Katharina Fegebank, die Zweite Bürgermeisterin, im Gespräch mit Peter Tschentscher, dem Ersten Bürgermeister

Ob der Vorgänger recht hatte? Und wenn ja: Wer würde davon profitieren? Als die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen beim ZEIT-Wahlduell aufeinandertrafen, ging es jedenfalls um beides: was sie erreicht haben und was sie vorhaben. Katharina Fegebank und Peter Tschentscher stritten über die autofreie Innenstadt und den HVV-Ausbau, über den Hafen und die Klimapolitik und auch über die grundsätzliche Frage, wie viel Verbote eine Gesellschaft braucht – und ob man sie überhaupt so nennen sollte. Am Ende ging es auch darum, worin die beiden sich persönlich unterscheiden. "Der größte Unterschied ist die Verankerung im echten Leben", sagte Peter Tschentscher in dem von Charlotte Parnack und Marc Widmann moderierten Gespräch. "Ich glaube, da bin ich etwas realitätsbezogener." Das ließ Katharina Fegebank dann "mal so stehen".

Das große Streitgespräch der beiden Spitzenkandidaten können Sie noch einmal nachlesen.

In der Ausgabe vom Donnerstag, 30. Januar, haben wir von einer Pressekonferenz der Gesundheitsbehörde zum Thema Geburtshilfe berichtet. Dabei konnte der Eindruck entstehen, der Termin stehe in Zusammenhang mit unseren Recherchen zum Mariahilf-Krankenhaus, die am folgenden Tag erschienen sind. Tatsächlich war der Termin, bei dem das Krankenhaus durchaus zur Sprache kam, völlig unabhängig davon angesetzt. Wir bitten für etwaige Missverständnisse um Entschuldigung.

