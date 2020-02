Félice Gritti © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

an dieser Stelle baten wir Sie gestern um Ihre Meinung zu autofreien Bereichen, und Ihre zahlreichen Rückmeldungen haben etwas mit mir angestellt. Keine Sorge, nichts Schlimmes, im Gegenteil. Bevor ich mit der Lektüre anfing, deckte sich mein Standpunkt in etwa mit dem jenes Lesers, der die Debatte um autofreie Zonen für "zu dogmatisch" hält. Dann las ich weiter.

Da war in freundlichen Worten die Rede von einem "Gefühl von Platz und Großzügigkeit", das in autofreien Zonen entstehe. Da war aber auch Nachdenkliches dabei: "Was ist mit den anderen, die nicht mehr so gut laufen oder radfahren können"? Sicher, auch Ihre Reaktionen reichten von "grandios" bis "Irrsinn", aber die meisten von Ihnen bewegen sich zwischen diesen beiden Polen. Grundsätzlich scheinen Sie nichts gegen autofreie Zonen zu haben, einzige Bedingung: "eine ganzheitliche Herangehensweise", wie es in einer Zuschrift heißt.

Und da wurde es dann richtig interessant, denn einige von Ihnen haben gleich ein paar Ideen mit uns geteilt, wie das aussehen könnte. Hier fehlt der Platz, um alles wiederzugeben, nur ein Beispiel (von einem Befürworter autofreier Zonen): Warum nicht ein Entschädigungsfonds für all jene, die sich vor Ort unter anderen Voraussetzungen niedergelassen haben und denen durch eine autofreie Zone nun ein Schaden entsteht? Nach einer Übergangszeit, so die Idee unseres Lesers, könne der Anspruch dann verfallen. Da wären sicher noch ein paar Dinge zu regeln – aber ich finde, so ein Vorschlag klingt gar nicht schlecht. Eins klingt er jedenfalls nicht: dogmatisch.

Und da haben wir nun das Stichwort für einen letzten kleinen Hinweis: Heute Abend um 19 Uhr findet in der Hauptkirche St. Petri eine Diskussionsveranstaltung statt, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Vier Experten diskutieren zum Thema "Islam und Integration", moderiert unter anderem von Evelyn Finger, Leiterin des ZEIT-Ressorts Glauben & Zweifeln. Wird garantiert undogmatisch, und das Beste: Elbvertiefungsleser müssen keinen Eintritt zahlen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Félice Gritti

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Mücahid Güler/​dpa

Eineinhalb Jahre nach dem Mordversuch an einem Hamburger Hells-Angels-Boss auf der Reeperbahn hat der mutmaßliche Auftragskiller vor dem Landgericht ein Geständnis angekündigt. Gestern begann der Prozess gegen den 27-Jährigen sowie gegen den mutmaßlichen Auftraggeber und Ex-Mongol-Rocker Arasch R. und dessen Vater, den der Schütze zuvor beschuldigt hatte, ebenfalls in die Tat verwickelt zu sein. In einem ersten Prozess war Arasch R. bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgrund von Formfehlern jedoch aufgehoben.

Die "Hamburger Morgenpost" bekommt einen neuen Besitzer. Das Kölner Medienhaus DuMont verkauft das Blatt nach eigenen Angaben an Arist von Harpe, derzeit Manager bei der Karriereplattform Xing. Der Wirtschaftsingenieur übernehme sowohl das Printgeschäft als auch den Digitalbereich, wolle die "Mopo" neu aufstellen und ihr eine langfristige Perspektive geben, teilte DuMont gestern mit. Von Harpe sagte demnach, er wolle "den Fokus auf echten Lokaljournalismus weiter schärfen". Der Kaufpreis blieb geheim.

Auf Hamburgs Autobahnen haben Autofahrer im vergangenen Jahr so lange im Stau gestanden wie nie zuvor. Insgesamt dauerten die Verkehrsbehinderungen 13.497 Stunden, wie der ADAC mitteilte. Das sind mehr als eineinhalb Jahre. Im Vorjahr betrug die Gesamtdauer aller Staus 12.164 Stunden. Die Gesamtlänge der Staus reduzierte sich dagegen um 845 Kilometer auf 30.388 Kilometer. Mehr als die Hälfte davon entfiel auf die A7. Unfälle seien selten der Grund für die Stillstände, sagte ein ADAC-Sprecher. "Meistens ist einfach nur sehr viel los."

Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl baut die SPD laut einer NDR-Umfrage den Vorsprung auf die Grünen aus. Würde am kommenden Sonntag gewählt, kämen die Sozialdemokraten auf 34 Prozent – zwei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage im Auftrag des NDR vor zwei Wochen. Die Grünen lägen unverändert bei 27 Prozent. Die CDU würde zwei Punkte einbüßen und auf 14 Prozent abfallen, was ihr historisch schlechtestes Ergebnis wäre. Die Linken kämen auf 8 Prozent, die AfD auf 7. Die FDP erhielte nur noch 5 Prozent und müsste um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen. Die Umfrage wurde vor den Ereignissen in Thüringen durchgeführt.

In aller Kürze

Nach einer Serie von mindestens 140 Kfz-Aufbrüchen in Norddeutschland hat die Polizei Hamburg vier Tatverdächtige einer mutmaßlich international agierenden Auto-Diebesbande gefasst • Nach einer Einigung mit der Stadt wird der FC St. Pauli auch über das Jahr 2060 hinaus am Millerntor spielen können • Das zweite Hamburger Wohnheim für Auszubildende feiert heute Eröffnung • Die Polizei präsentiert die Kriminalstatistik für 2019 • Am Samstag um 13 Uhr empfängt der HSV den Karlsruher SC zum Heimspiel



THEMA DES TAGES

Hamburger FDP stolpert in den Wahlkampfendspurt

Die Thüringer Ereignisse treffen die Hamburger Liberalen mitten im Wahlkampf: Zwar kündigte der FDP-Mann Thomas Kemmerich gestern seinen Rücktritt als Ministerpräsident an, nachdem er sich zuvor mit Stimmen der AfD hatte wählen lassen – aber genügt das, den Tabubruch wiedergutzumachen? Unser Redakteur Frank Drieschner hat die Lage beleuchtet, in der sich die Hamburger FDP kurz vor der Wahl wiederfindet. Lesen Sie hier einen Auszug seines Textes.

Es sei, sagte die Hamburger Spitzenkandidatin der Freien Demokraten, Anna von Treuenfels-Frowein, "nicht immer ganz einfach, sofort das Richtige zu sagen". Sie bezog sich damit auf nicht näher genannte FDP-Parteifreunde, aber der Satz beschreibt ihre eigene Lage gut.

Etwa zwei Wochen vor der Hamburger Bürgerschaftswahl hat die Nachricht von der kurzen informellen Zusammenarbeit ihrer Thüringer Parteifreunde mit der Höcke-AfD die Hamburger Liberalen aus heiterem Himmel getroffen. In ihrer ersten Stellungnahme hatte von Treuenfels den gerade neu gewählten Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich am Mittwoch noch in den höchsten Tönen gelobt. Er habe mit seiner Kandidatur "als einziger Vertreter der bürgerlichen und staatstragenden Parteien Verantwortung gezeigt", erklärte sie zunächst, auch wenn Kemmerich die Wahl nicht hätte annehmen sollen.

Tags darauf, noch hatte Kemmerich nicht seinen Rücktritt angekündigt, hat die FDP-Politikerin sich in einer improvisierten Pressekonferenz unter freiem Himmel von ihrem Thüringer Parteifreund und von ihrer eigenen ersten Stellungnahme deutlich distanziert. Längst hatte sich das Meinungsklima gegen Kemmerich und seine Verbündeten in der Thüringer CDU gewandt, die Bundes-CDU war auf Distanz gegangen, auch einige prominente Liberale. Es sei "furchtbar, was da passiert ist", ja "eine Katastrophe", erklärte von Treuenfels nun, Kemmerich müsse sofort zurücktreten. "Für mich ist das kein liberaler Ministerpräsident, der tut, was er da tut." Und man möge nun bitte nicht ihre ganze Partei in Mithaftung nehmen: "Es ist ein Einzelner, der uns in diese Situation gebracht hat." Das war kurz vor Kemmerichs Rücktrittsankündigung.

DER SATZ

© Christian Charisius/​dpa

"Es wäre naiv, zu glauben, dass Ultras aufgrund dieser Aktion das Abbrennen von bislang verwendeten pyrotechnischen Mitteln sofort unterlassen."

Cornelius Göbel, Beauftragter für Fankultur beim HSV

Und dennoch wird es am Samstag zu dieser Aktion kommen: Erstmals im deutschen Fußball dürfen Fans in einem Stadion Pyro-Technik abbrennen – zwar unter kontrollierten Bedingungen, dafür aber mit offizieller Genehmigung. Es soll ein Test sein: Lassen sich die Ultras von ihren illegalen Zündeleien abhalten, wenn man sie legal zündeln lässt? Die Zweifel im Vorfeld sind groß, wie unser Autor Daniel Jovanov berichtet. Doch dem HSV blieben wohl kaum andere Optionen. In den letzten beiden Spielzeiten wurde der Club "Randalemeister", kein Verein musste mehr Strafen für das Verhalten seiner Fans zahlen. Sanktionen verschärften das Problem nur: Je höher die Strafen, desto mehr Bengalos brannten beim nächsten Spiel. Bernd Hoffmann, der Vorstandsvorsitzende, hat inzwischen eingelenkt. Die Aktion ist ein Friedensangebot an die Ultras – und ein Versuch, sie in die Pflicht zu nehmen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Musik-Märchen: Waltraud Möller erzählt vom Zauber der Musik, Jan Winzer begleitet sie auf der Gitarre. Lesung für Kinder ab vier Jahren: "Warum der Kolibri traurig auf der Flöte bläst".

Bücherhalle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a, heute, 16–16.45 Uhr, Eintritt frei

Folk-Brüder: Der US-Präsident und sein Vize mögen sich doch bitte zungenküssen, fordern The Felice Brothers auf ihrer "Undress"-Tour.

Knust, Neuer Kamp 30, heute, 21 Uhr, im Vorverkauf 24,10 Euro

Barmbek-Basar: Tausendundeine Nacht mitten in Barmbek – Aayla Sinoush lädt ein zum Markttreiben mit "Spirit of Orient".

Bürgerhaus Barmbek, Lorichsstraße 28 A, Sa, 13–16 Uhr, Eintritt frei

Kabarett-Katastrophe: Haben Sie so was eigentlich auch zu Hause – einen Mann? Kabarett-Lesung: "Kartoffelchips, Männer und andere Katastrophen".

Kulturschloss Wandsbek, Königsreihe 4, Sa, 20 Uhr, Spenden erbeten

Theater vormerken: Ab 21. April bringt das diesjährige Hamburger Theaterfestival wieder ausgewählte Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum nach Hamburg. Diesmal: "Der Menschenfeind", produziert vom Deutschen Theater, mit Ulrich Matthes; "Lulu" vom Residenztheater München, "Amphitryon" von der Schaubühne, "Der nackte Wahnsinn" vom Burgtheater und "Endstation Sehnsucht" vom Berliner Ensemble. Heute beginnt der Vorverkauf. Termine und Tickets hier.

KAFFEEPAUSE

Dieser Ort hat etwas Zärtliches. Ein stylish-minimalistisch eingerichtetes Café in der viel befahrenen Holstenstraße, in der es sonst wenig Gründe gibt anzuhalten. An den Wänden gemalte Bilder einer Freundin des Hauses, in der Vitrine selbst gemachte Stullen, manche mit Hummus, und hausgemachter Kuchen, obenauf stehen Energy-Balls, und hinter dem Tresen werden Waffeln zubereitet, die einen betörenden Duft verströmen. Es ist, als könnte man der unwirtlichen Welt vor der Tür einen Moment entfliehen. Der gute Kaffee (Nord Coast Roastery) wird in stilsicheren henkellosen Bechern serviert, dazu gibt es einen leckeren Kuchen, etwa überraschend erfrischende Brownies, saftigen Mandelkuchen oder fantastisches veganes Bananabread. Feine Hip-Hop-Musik durchströmt den Raum. Es mag sein, dass die beiden Gründer Mehmet und Jannis nicht wussten, welchen Namen sie ihrem Café geben sollten – der Name Noloso stammt vom Italienischen no lo so, was so viel heißt wie "Ich weiß es nicht". Was sie in ihrem Café verwirklichen wollten, das aber haben die beiden sehr genau im Blick gehabt.

Altona, Café Noloso, Holstenstraße 175, Mo–Fr, 8–18, Sa und So 11–17 Uhr

Elisabeth Knoblauch

MEINE STADT

Alles grau in grau. Wenigstens Buchstaben in sonnengelb! © Felix Taubenheim

HAMBURGER SCHNACK

Ich gehe mit meinem Hund spazieren, er etwa 20 Meter hinter mir. Mir kommt eine ältere Dame mit Rollator entgegen und meint: "Na, er kommt auch nicht hinterher, was?! Wie mein Mann."

Gehört von Petra Littig

