Liebe Leserin, lieber Leser,

vermutlich war das gestern kein allzu gemütlicher Termin für Peter Tschentscher. Fridays for Future Hamburg hatte den Bürgermeister zur Diskussion ins Knust geladen, Motto: "Jetzt mal Butter bei die Fische, Herr Bürgermeister." Mein Kollege Frank Drieschner, der die Veranstaltung moderierte, berichtete mir im Anschluss von einer "sehr freundlichen Atmosphäre" – die aber offenbar nicht darüber hinwegtäuschen konnte, was man bereits ahnte: Freundliche Diskussionen reichen nicht, um die Gräben zuzuschütten, die zwischen Klimaschutzbewegung und Politik verlaufen.

Und so twitterten die Aktivisten dann auch nach der Veranstaltung: "Wir fordern vom neuen Senat konsequente Klimagerechtigkeit. Dafür reichen weder leere Versprechungen noch der Klimaplan." Nun könnte man auf die Idee kommen, dass die jungen Leute dann wohl alle Grün wählen werden. Aber erstens sollte man mit jeder Art von Wahlprognose vorsichtig sein – und zweitens hat auch Katharina Fegebank es bei den Vertretern von Fridays for Future alles andere als leicht, wie ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Marc Widmann in seinem Porträt der Grünen-Spitzenkandidatin schreibt. Sie finden den Text beim Thema des Tages, so viel sei verraten: Katharina Fegebank hat es offenbar generell nicht ganz leicht im Wahlkampf.

Mit dieser Ausgabe der Elbvertiefung verabschiede ich mich von Ihnen. Hat Spaß gemacht! Sie werden auch künftig von mir lesen, dann aber an anderer Stelle.

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart!

Ihr Félice Gritti

WAS HEUTE WICHTIG IST

Ähnlich wie die Grünen möchte nun auch die SPD den Autoverkehr in der Innenstadt zurückdrängen, Parkplätze aufgeben und so mehr Platz für Fußgänger gewinnen. Es gehe darum, "die Innenstadt attraktiver zu machen und zugleich dafür zu sorgen, dass sie gut erreichbar bleibt", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher bei der Vorstellung der Pläne am Freitag. Dem Konzept zufolge soll unter anderem der Jungfernstieg für den privaten Autoverkehr gesperrt werden. Die angrenzenden Straßen Neuer Wall und Große Bleichen will die SPD zeitweise zu Fußgängerzonen machen. Einen Überblick über die Ideen finden Sie hier.

Das Orkantief "Sabine" hat gestern zu Verkehrseinschränkungen geführt. Am Flughafen wurden schon infolge der Sturmwarnung zahlreiche Flüge gestrichen, vor allem die Inlandsverbindungen der Lufthansa sowie von Eurowings. Für den heutigen Montag sind jeweils mehr als 40 Ankünfte und Abflüge gestrichen, wie der Flughafen gestern Abend auf seiner Internetseite ankündigte. Weitere Streichungen und Verspätungen könnten demnach hinzukommen. Auch die Bahn strich bereits gestern Mittag mehrere Zugverbindungen von und nach Hamburg, bevor der Fernverkehr am Nachmittag bundesweit komplett eingestellt wurde. Aufgrund umgestürzter Bäume kam es zu mehreren Unterbrechungen und Verspätungen im U-Bahn-Verkehr. In Blankenese stürzte ein Baum auf ein Einfamilienhaus, verletzte aber niemanden. In Pinneberg wurden etwa 120 Menschen evakuiert, weil ein Kran umzukippen drohte. Die Hamburger Feuerwehr rückte bis 20 Uhr zu mehr als 200 Einsätzen aus, es gab bis dahin zwei Leichtverletzte. Die aktuellen Entwicklungen können Sie auf ZEIT ONLINE verfolgen.

Mit mehr politischer Bildung für berufstätige Erwachsene will die CDU gegen Fake News und Verschwörungstheorien im Netz vorgehen. Der Senat möge ein entsprechendes Konzept erarbeiten, fordert die Fraktion in einem Antrag für die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch. Nicht nur die Verfasser, auch die Verbreiter von Verschwörungstheorien beteiligten sich, "wenn teilweise auch unbewusst", an der Spaltung der Gesellschaft, sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin Franziska Rath. Politische Bildung könne "immun gegen den Virus der Desinformation" machen. In Hamburg aber ziele die politische Bildung vor allem auf Jugendliche.

In aller Kürze

Nach rund fünfjähriger Planung soll voraussichtlich im März die Sanierung des Bismarck-Denkmals beginnen, die nach Senatsangaben knapp 9 Millionen Euro kosten wird • Die Damen des Clubs an der Alster haben erneut die deutsche Meisterschaft im Hallenhockey gewonnen • Die Bezirksämter starten heute eine Imagekampagne zur Personalgewinnung • Bei der kontrollierten Pyro-Show vor dem 2:0-Heimsieg des HSV gegen den Karlsruher SC haben sich die Fans an die Regeln gehalten: "Das war ein erster guter Schritt", sagte HSV-Chef Bernd Hoffmann • Die Löwin Carbora aus dem Tierpark Hagenbeck ist nach einer Operation verstorben • In der Innenstadt demonstrierten am Freitagabend nach Polizeiangaben etwa 1000 Menschen unter dem Motto "Kein Fußbreit! Gemeinsam gegen Faschismus"

THEMA DES TAGES

Katharina Fegebank: Den einen zu konservativ, den anderen zu radikal

Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin der Grünen, sieht sich selbst als Brückenbauerin. Im Wahlkampf aber macht sie eine ernüchternde Erfahrung: Mit jedem Meter, den sie auf die konservativen Hamburger zugeht, verliert sie im progressiven Lager an Zuspruch. Marc Widmann, Ressortleiter der ZEIT:Hamburg, hat Fegebank für die aktuelle Ausgabe der ZEIT porträtiert. Lesen Sie hier einen Auszug seines Textes.

Katharina, die Herzliche. So wirkt sie auf Beobachter, und so wird sie beschrieben. In Sitzungen, heißt es, bemühe sich Katharina Fegebank um Harmonie, nie werde sie laut. Sie doziere selten, sondern frage: Wie sehen Sie das denn? Auf der Straße wird sie von fremden Frauen umarmt, sie wünschen ihr Glück. Katharina Fegebank ist seit fast fünf Jahren Zweite Bürgermeisterin in Hamburg, und ihre Beliebtheit rührte eigentlich daher, dass sie mit allen gut auskommen konnte, so glaubte es Fegebank selbst. Doch jetzt, im Wahlkampf um Hamburgs Rathaus, macht die 42-Jährige plötzlich die Erfahrung, es niemandem mehr recht machen zu können.

Dass Fegebank am 23. Februar Erste Bürgermeisterin werden könnte, als erste grüne Frau an der Spitze des Stadtstaats (nach 199 oft sozialdemokratischen Männern), ist durchaus realistisch. Die Grünen könnten bei der Bürgerschaftswahl ihr Ergebnis von 2015 mehr als verdoppeln: Mit zuletzt zwischen 27 und 29 Prozentpunkten liegen sie in den Umfragen fast gleichauf mit der SPD, die aktuell den Regierungschef stellt.

Doch je näher Fegebanks Sieg rückt, desto stärker wird sie mit Widersprüchen konfrontiert. Die Kritik kommt von Klimaschützern ebenso wie vom Besitzbürgertum, und alle Ansprüche auf einmal lassen sich kaum erfüllen. Es ist das Dilemma, vor dem die Grünen immer stehen, wenn sie nicht bloß Oppositionspolitik für die eigene Klientel betreiben, sondern an der Spitze regieren sollen. Vielen Progressiven erscheint Fegebank nicht radikal genug. Für viele Konservative aber ist sie genau das Gegenteil: zu radikal.

Wie Katharina Fegebank es beiden Seiten recht zu machen versucht und was ihr Elternhaus damit zu tun hat, lesen Sie in der kompletten Fassung des Textes auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

"Wir erzählen, dass es zur Versöhnung kommt. Dass man seine Schuld einsieht. Dass die Konflikte gelöst werden dadurch, dass Menschen aufeinander zugehen. Ich glaube, dass das ›Großstadtrevier‹ von einem Bedürfnis nach Konsens getrieben ist."

Norbert Eberlein, Drehbuchautor

28 Jahre lang spielte Jan Fedder den Polizisten Dirk Matthies im "Großstadtrevier". Vor sechs Wochen verstarb der Schauspieler, seine letzten Auftritte in der Vorabendserie sind derzeit im Ersten zu sehen, und wenn die aktuelle Staffel im März zu Ende geht, werden es 447 Folgen sein, die seit 1986 ausgestrahlt wurden. Von Anfang an machte das "Großstadtrevier" einen großen Spagat, betrieb einerseits Kiez-Folklore, versuchte sich andererseits an der Abbildung der Wirklichkeit, mit all ihrem Elend und all ihrer Härte. Genau darin liegt die große Stärke des Formats, glaubt Xaver von Cranach – oder sollte man besser sagen: lag? Für die aktuelle Ausgabe der ZEIT:Hamburg hat unser Autor mehr als 20 Folgen geschaut und den Geheimnissen nachgespürt, die den Erfolg der Kultserie ausmachen. Eine Erkenntnis: All die Versöhnung, all das Aufeinander-Zugehen haben das "Großstadtrevier" nicht unbedingt besser gemacht.

Warum das "Großstadtrevier" trotzdem noch immer "ein wunderbar sentimentales Sehvergnügen" sein kann, lesen Sie in der kompletten Fassung des Textes auf ZEIT ONLINE. (Z+)

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Debatte: Wie geht es nach der Bürgerschaftswahl weiter mit lokalen Verkehrsproblemen? Vortrag und Diskussion: "Stau in der Hamburger Innenstadt".

Zentralbibliothek, Ebene 1, Hühnerposten 1, heute, 18–20 Uhr, Eintritt frei

Konzert: Seifenblasen, rosa Haar und Post-Punk: "Gender Roles" aus Brighton verwischen Grenzen zwischen Mann und Frau.

Molotow, Nobistor 14, heute, 19 Uhr, 14 Euro

Seminar: Mit der Natur, für die Natur: Im Seminar "Bienenkorbbinden – Der Lüneburger Stülper" entstehen traditionelle Körbe der Heideimkerei.

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60d, So, 16.2., 10–18 Uhr, 50 Euro, Anmeldung unter winfried.knaack@gmx.de

Theater: Jede Gewissheit verwickelt sich auf der Folgeseite in groteske Widersprüche: Premiere von Kafkas "Das Schloss".

Deutsches Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Premiere am 22.2., 19.30 Uhr, ab 15 Euro

MAHLZEIT

Im Ginn verarbeiten sie platonische Ideen. Auf der Karte des 2019 eröffneten Hotelrestaurants stehen "Der Käse", "Die Fjord-Forelle", "Das Bio-Ei" – so, als wäre jedes zuvor gegessene Ei nur ein Abklatsch des Originals, wie man es hier kosten kann. Und wirklich macht der Küchenchef Marcel Höppner eine Menge aus seinen meist gut eingekauften Produkten – französische Küche mit norddeutschem Akzent. "Der Aal" mit Bohnen, Haferwurzel, Birnenpüree und einem Rauchsud variiert gekonnt den Klassiker Birnen, Bohnen und Speck. Sehr gelungen auch die dünnflüssige, aber geschmacklich dichte Bouillabaisse. Das besagte Ei allerdings, im Dampf gegart, leidet unter einer pappigen Kartoffel-Espuma. Für die beträchtlichen Preise dürfte man mehr erwarten. "Good Mood Food" steht auf den T-Shirts der Kellnerinnen. Sie selber wirken auch entspannt – vielleicht, weil nur wenige Gäste den Weg ins Dachgeschoss des Elbspeichers finden. Wer den Hafenblick und große Ruhe schätzt, ist im Ginn gut aufgehoben. Steakfreunde ausgenommen; die Küche verwendet kein Fleisch.

Altona, Ginn, Di–Sa 17.30–21.30 Uhr

Michael Allmaier

MEINE STADT

HAMBURGER SCHNACK

In einer Harburger Bäckerei: Ein Kunde, vielleicht Anfang 70, wird von der Verkäuferin freundlich als "junger Mann" begrüßt. Darauf erzählt er: "Neulich war ich in der Nähe eines Kindergartens. Sagt so eine Lütte zu mir: ›Opas sind hier nicht erlaubt.‹ So bekommt man das Alter aufs Brot geschmiert."

Gehört von David Köndgen

