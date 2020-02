Annika Lasarzik © Maria Feck

da plätschert er dahin, der Hamburger Wahlkampf. Gesichter scheinen wichtiger als Themen, die großen inhaltlichen Debatten, etwa zu sozialen Fragen, bleiben aus. Fast schon aufregend wirken jene Momente, in denen die großen Konkurrenten darüber streiten, wer sich denn nun welche Wahlversprechen vom jeweils anderen abgeguckt hat. Und auch jetzt, da der 23. Februar naht, sind es die überregionalen Bewegungen, die große Wellen schlagen. Was, seien wir ehrlich, schon einiges aussagt über diesen Wahlkampf.



Es seien "schwierige Zeiten für die CDU", sagte deren Spitzenkandidat Marcus Weinberg gestern dem NDR. Er bezog sich damit natürlich auf den überraschenden Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die nun auch nicht mehr Kanzlerin werden will. Die CDU müsse sich jetzt fragen, wo sie stehe, befand Weinberg: "Sind wir eher konservativ, eher liberal oder eher christlich-sozial?" Es geht also ums Grundsätzliche. Eine Partei auf Sinnsuche, zwei Wochen vor der einzigen Landtagswahl in diesem Jahr – das ist bitter.

Schwierige Zeiten durchlebt bekanntlich auch die FDP. Nach dem unsäglichen Wahldebakel in Thüringen bemühten sich die hiesigen Lokalpolitiker zwar um rasche Distanzierungen, einige von ihnen erleben nun aber dennoch Anfeindungen. Ein Drittel der rund 4000 Wahlplakate sei inzwischen zerstört oder beschmiert, gab die Partei bekannt. Auch jene Plakate, auf denen das Gesicht von Hadi Al- Wehaily zu sehen ist. Er wird seit Tagen als "Nazi" beschimpft, auf der Straße wie im Internet. Und das ist schon angesichts der Familiengeschichte des 18-Jährigen skurril. Ich habe mit Al- Wehaily gesprochen – wie er mit der Wut, die ihn jetzt trifft, umgeht, lesen Sie weiter unten.

WAS HEUTE WICHTIG IST

Nach "Sabine" kam die Sturmflut

Das Tief "Sabine" hat Hamburg gestern eine schwere Sturmflut und heftige Böen beschert: Die Elbe stieg um kurz nach 17 Uhr auf 2,70 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte. Das Wasser überschwemmte den Fischmarkt, mehrere Buslinien wurden gesperrt oder zeitweise unterbrochen. Am Hamburger Flughafen wurde rund ein Drittel der 360 Starts und Landungen gestrichen. Die Hamburger Verkehrsbehörde warnt indes vor dem Betreten der Wälder: Die Folgen des Sturms seien noch nicht abschätzbar. Auch heute und am Mittwoch soll es jeweils zwei Sturmfluten geben, die aber nicht mehr so hoch ausfallen sollen.

Grüne präsentieren Wohnungsbaustrategie

Die Grünen wollen städtische Grundstücke für den Wohnungsbau künftig ausschließlich in Erbpacht vergeben. In stark nachgefragten Quartieren soll der Anteil des geförderten Wohnungsbaus den Plänen zufolge von derzeit 30 auf 50 Prozent und in angrenzenden Stadtteilen auf 40 Prozent erhöht werden. Dort, wo es bereits viele Sozialwohnungen gebe, sollen weniger neue entstehen. Am Ziel von jährlich 10.000 neuen Wohnungen wollen die Grünen festhalten – und eine neue Wohnungsgesellschaft soll das Geld von Stiftungen für den Bau günstiger Wohnungen einsetzen.

Pflegebündnis prangert Arbeitsbedingungen an – diesmal hört die Politik zu

Mehr als 100 Pflegekräfte haben sich gestern im Gemeindehaus der Sankt-Petri-Kirche versammelt, um aus ihrem Arbeitsalltag zu berichten. Der Einladung waren Vertreter verschiedener Parteien gefolgt, darunter Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schickte eine Delegation. Nach einer kurzen öffentlichen Anhörung diskutierten Klinikmitarbeiter und Politiker hinter verschlossenen Türen weiter. Die Initiative Hamburger Krankenhausbewegung fordert mehr Fachkräftepersonal auf den Stationen. Wegen des Personalmangels sei das Patientenwohl gefährdet, hieß es.

In aller Kürze

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag mit Farbe gefüllte Flaschen gegen die Fassade des Wohnhauses von AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann geworfen, der Staatsschutz ermittelt • Die Hamburger Allianz für die Pflege hat ein neues Informationsportal zum Vergleich der Arbeitsbedingungen in über 100 Einrichtungen gestartet • Hamburg soll sich einem internationalen Städte-Appell zur Abschaffung von Atomwaffen anschließen, einen entsprechenden Antrag bringt Rot-Grün am Mittwoch in die Bürgerschaft ein • Die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) ist vom Deutschen Hochschulverband zur "Wissenschaftsministerin des Jahres" gewählt worden • Auf Kampnagel feiert heute Abend die Revue "Berlin Berlin – die große Show der goldenen 20er Jahre" Premiere • Anlässlich des europaweiten Notruftags informiert die Hamburger Feuerwehr heute auf Twitter live über ihre Einsätze • Das Artificial Intelligence Center (ARIC), Hamburgs neues Zentrum für künstliche Intelligenz, wird eröffnet

THEMA DES TAGES

Ein rasender Flirt

Eine 36-jährige Frau ist mit 150 Stundenkilometern auf der Cuxhavener Strasse nach Neu Wulmstorf gerast. Warum? Sie wollte einem Mann imponieren. Einsichtig zeigte sich die Angeklagte gestern bei der Verhandlung im Amtsgericht Harburg nicht – und ihre Strafe fiel überraschend milde aus.

Claudia T. fand den Škoda-Fahrer neben sich einfach süß. "Wir haben uns angelächelt", sagt sie und lacht leicht auf, als würde sie vom Richter Verständnis für einen nur allzu menschlichen Flirt erwarten. Das bekommt sie nicht. Stattdessen bekommt sie eine Strafe: 1100 Euro und sieben Monate Führerscheinentzug. Denn das Lächeln an der Ampel war der Auftakt zu einem Autorennen, das sich Claudia T. mit dem Škoda-Fahrer lieferte. Mit 150 Stundenkilometern rasten sie im November 2018 über die Cuxhavener Straße bis nach Neu Wulmstorf nebeneinanderher. Als sie schließlich an einer Jet-Tankstelle hielten, jubelten sie sich zu und reckten triumphierend die Fäuste in die Luft.

Eine Dummheit, sagt Claudia T. dazu. Ein Zufall, dass dabei niemand zu Tode kam. So fasst der Amtsrichter die waghalsige Fahrt zusammen. Bei 150 Stundenkilometern hätte die Angeklagte nicht mehr bremsen können, wenn jemand die Fahrbahn betreten hätte. "Sie können froh sein", sagt er im Urteil, "dass Sie hier nicht wegen fahrlässiger Tötung angeklagt sind."

Solche Gedanken macht sich Claudia T. an diesem Morgen im Amtsgericht Harburg offensichtlich nicht. Vor der Verhandlung scherzt sie mit einem Zeugen, lacht dabei so offensiv laut, dass ihr Echo über den Gerichtsflur hallt. "Als ob ich ein Schwerverbrecher wäre", spottet sie verächtlich, als sie die Pressefotografen sieht. "Dabei ist doch überhaupt nichts passiert." Erst im Gerichtssaal ist sie um etwas Demut bemüht. Ja, sagt sie, sie bereue ihre Raserei – allerdings deshalb, weil die für sie selbst Folgen hatte: Sie hat seither keinen Führerschein und ohne Führerschein auch keinen Job als Altenpflegehelferin mehr.

Warum die Angeklagte mit ihrer Strafe noch glimpflich davonkam, lesen Sie in der kompletten Fassung des Textes auf ZEIT ONLINE

DER SATZ

"Ich versuche, mir bewusst zu machen, dass diese Wut offensichtlich nichts mit mir als Person zu tun hat, sondern sich gegen die ganze Partei richtet. Aber schmerzhaft ist es immer noch."

Hadi Al-Wehaily

Es ist sein erster großer Wahlkampf. Vor zwei Jahren trat Hadi Al-Wehaily der Hamburger FDP bei, nun kandidiert der 18-Jährige für die Bürgerschaft. Weil er etwas für Billstedt tun will, den Stadtteil, in dem er aufgewachsen ist. Das betont Al-Wehaily im Gespräch mit der ZEIT immer wieder. "Aber ein Nazi bin ich nicht!" – auch diesen Satz sagt er oft. Manchmal lacht er dabei, doch es ist kein fröhliches Lachen. Denn am Wochenende entdeckte der junge Mann, dessen Eltern aus dem Irak und der Ukraine stammen, die ersten beschmierten Wahlplakate mit seinem Konterfei: "Fuck Nazi" stand quer über sein Gesicht geschrieben. Und dies war erst der Anfang. Wie geht ein junger Nachwuchspolitiker, zumal mit Migrationshintergrund, damit um, wenn ihm auf der Straße "Faschist!" entgegengeschleudert wird?

Wie es Hadi Al-Wehaily mit den Anfeindungen ergeht, wie er nun auf die nahende Bürgerschaftswahl blickt – und wie er sich doch noch zum Wahlkampf aufrafft, lesen Sie im Interview auf ZEIT ONLINE.

HAMBURGER SCHNACK

Eine junge Mutter mit einem Dreijährigen im Buggy und einem Neugeborenen im Tragetuch geht zügig vor mir her. Sie singt – jetzt im Februar – mehrfach den Refrain von Zuckowskis "In der Weihnachtsbäckerei". Plötzlich tönt es energisch aus der Karre: "Du kannst jetzt aufhören, das Baby schläft!"

Gehört von Sybille Ekrut

