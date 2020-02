Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie hatten ein entspanntes Wochenende und konnten das seltene Naturereignis am Samstag genießen: Sonne in Hamburg! So richtig entspannt ging es in der Stadt derweilen nicht zu, da wurde demonstriert, blockiert, geprügelt und Alarm geschlagen – es ging, unter anderem, um Bäume, Omas, Fische und Fußball. Bevor Sie jetzt gewagte Schlüsse ziehen: Was hier womit zusammenhängt, steht weiter unten in den Nachrichten. Dort lesen Sie auch, welche neuen, hochbrisanten Entwicklungen es in der Cum-Ex-Affäre gibt.

Und dann blicken wir heute noch auf Hamburgs jüngsten Stadtteil. Die Hafencity nimmt mehr und mehr Gestalt an, über Jahre wurde dort schon allerhand geplant und gebaut, aller Voraussicht nach geht das auch noch gut zehn Jahre so weiter. Die größten Bauprojekte lassen sich gerade am Lohsepark beobachten: Dort sollen das neue Gruner+Jahr-Verlagshaus, ein Wohngebäude und ein riesiger Schulcampus entstehen. Wobei, stimmt ja gar nicht: Beobachten lässt sich dort noch nichts. Denn das Gelände liegt brach, die groß angekündigten Bauprojekte gerieten ins Stocken. Warum eigentlich? Die Antwort hat mit alten Bahntrassen und womöglich gesundheitsgefährdenden Magnetfeldern zu tun, wie Marc Widmann herausgefunden hat. Und nun gibt es Unruhe in den Behörden, bei Anwohnern und Investoren.

Das Ergebnis der Recherche finden Sie – unter den Omas, den Bäumen und den Fischen – im "Thema des Tages".

Ich wünsche Ihnen nun eine schöne Woche, vielleicht wieder mal mit ein wenig Sonne statt Sturmböen, hoffen darf man ja noch.

Ihre Annika Lasarzik

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Axel Heimken/​dpa

Die Hamburger SPD hat im Jahr 2017 offenbar insgesamt 45.500 Euro an Spenden von Tochterfirmen oder mit der Warburg-Gruppe verbundenen Unternehmen angenommen. Dies gehe teils aus Rechenschaftsberichten hervor, weitere Zahlungen habe die Partei auf Nachfrage eingeräumt, berichtet das "Abendblatt". 38.000 Euro gingen demnach an den SPD-Kreisverband Mitte, dem der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs vorsitzt. Dieser räumte dem "Abendblatt" gegenüber nun auch ein, den Warburg-Miteigentümer Christian Olerarius mehrfach getroffen zu haben. Recherchen von ZEIT und NDR zufolge hat das Hamburger Finanzamt darauf verzichtet, 47 Millionen an zu Unrecht gezahlten Steuergeldern von der Warburg Bank zurückzufordern. Zudem soll es zu Treffen zwischen SPD-Politikern und Warburg-Vertretern gekommen sein. Über die weiteren Entwicklungen berichten wir heute im Laufe des Tages auf ZEIT ONLINE und morgen in der Elbvertiefung.

Mit einer Menschenkette um das Rathaus haben am Samstag laut Polizei 1200 Menschen für Toleranz und gegen Fremdenhass demonstriert. Zum Protest aufgerufen hatten die "Omas gegen Rechts", um vor der Bürgerschaftswahl ein Zeichen gegen die AfD zu setzen. Die Omas gegen Rechts gibt es seit 2017, in Hamburg hat die Bewegung eigenen Angaben zufolge etwa 150 aktive Mitglieder.

Einen Tag zuvor, am Freitagabend, haben etwa 300 Menschen für den Erhalt des Vollhöfner Waldes demonstriert. Am Nachmittag blockierten Klimaaktivisten zudem stundenlang den Verkehr am Jungfernstieg. Zu der Aktion aufgerufen hatte unter anderem die Gruppe Extinction Rebellion.

Bei Ausschreitungen am Rande des 0:0-Zweitligaspiels des FC St Pauli gegen Dynamo Dresden sind nach Polizeiangaben 13 Ordner und sechs Polizeibeamte verletzt worden. Zu Gewalt zwischen HSV- Fans und Hooligans kam es während der An- und Abreisen zum HSV-Spiel gegen Hannover 96 (1:1). Im Metronom kam es laut Bundespolizei zu Sachbeschädigungen, ein 25-Jähriger wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Elbfischer klagten erneut über den Rückgang der Stintbestände, berichtet der NDR. Trotz Hochsaison würden die Netze nicht voll, nach Ansicht der Fischer eine Folge der Elbvertiefung und von Sauerstofflöchern im Fluss. Die Umweltbehörde will weitere Untersuchungen in Auftrag geben – ein bereits 2019 angekündigtes Monitoring-Programm ist aber noch nicht gestartet. Der Stint gilt als besonders wichtig für das Ökosystem Elbe, weil er größeren Fischen als Nahrung dient.

In aller Kürze

Die Linke demonstriert heute Abend für die Aufklärung der Cum-Ex-Affäre • Nach der Schließung des LPT-Tierversuchslabors in Mienenbüttel muss nun auch das LPT-Labor in Neugraben wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz dichtmachen; die Hamburger Gesundheitsbehördnis entzog dem Unternehmen die Betriebserlaubnis • Innensenator Andy Grote (SPD) hat vor einer Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus gewarnt; die größte Gefahr von rechts, sagte er der Welt am Sonntag • Wahlkampfhilfe I: Der Ex-Bundesvorsitzende Cem Özdemir kommt heute Abend zu einer Diskussion mit den Grünen ins Haus des Sports • Wahlkampfhilfe II: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht eine CDU-Veranstaltung im Karolinenviertel • 112 Millionen Euro hat Hamburg seit 2011 in den barrierefreien Nahverkehr investiert; der Anteil barrierefreier U-Bahn-Stationen stieg von 40 auf 84 Prozent im Jahr 2019, bei den S-Bahn-Stationen stieg der Anteil von 63 auf 88 Prozent

THEMA DES TAGES

Unter Strom

Die HafenCity ist eine der begehrtesten Lagen zum Wohnen und Arbeiten in Hamburg. Aber hier fahren auch besonders viele Züge entlang – das führt zu ungeahnten Problemen, wie sich gerade am Beispiel einiger großer Bauprojekte zeigt.

Das eindrucksvolle Wohnhaus war längst geplant: 120 geförderte Wohnungen sollten entstehen, dazu 80 frei finanzierte – in bester Lage, direkt neben der künftigen Zentrale des Verlags Gruner+Jahr in der Hamburger HafenCity. Der Investor wollte zügig mit dem Bau beginnen, alles schien geklärt. Doch dann geriet das Projekt plötzlich ins Stocken. "Im Oktober haben wir von der Stadt die Information bekommen, dass es ein Vorsorgeabstandsproblem gibt", sagt Jens Nietner, der Geschäftsführer des Immobilienentwicklers HIH. "Das Thema Magnetfelder hat uns alle überrascht."

Das Baufeld liegt zwischen dem nagelneuen Lohsepark – und einer stark befahrenen Bahntrasse. Mehr als 400 Züge fahren dort jeden Tag nach Norden zum Hamburger Hauptbahnhof oder nach Süden zu den Elbbrücken. Diese Züge brauchen Strom, und das ist ein Problem: Denn wo viel Strom fließt, entstehen Magnetfelder. Und diese Felder stehen laut wissenschaftlichen Studien im Verdacht, für junge Menschen gesundheitlich bedenklich zu sein. Die WHO hat sie als "möglicherweise krebserregend" eingestuft. Der Stadt Hamburg ist das erst sehr spät aufgefallen, nach dem Hinweis einer Bürgerinitiative. Seither gibt es Unruhe in den Behörden, bei den Anwohnern, bei den Investoren.

An der Bahntrasse sollen nicht nur die neue Gruner+Jahr-Zentrale und das Wohnhaus des Entwicklers HIH entstehen – auch ein neuer Schulcampus für mehr als 1400 Kinder ist hier geplant, mitsamt einer Kita. Nun zweifelt nicht nur eine Bürgerinitative an, dass der Standort dafür geeignet sei.

Warum die Pläne der Stadt auf Widerstand stoßen und wie sich die Probleme in Hamburgs Vorzeige-Stadtteil nun auf andere Bauprojekte in der Stadt auswirken könnten, lesen Sie im vollständigen Text von Marc Widmann auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© David Baltzer/​Zenit

"Ich glaube nicht mehr daran, dass das Theater wirklich etwas bewirken kann."

Jette Steckel

Dem Hamburger Publikum ist die Regisseurin Jette Steckel seit Jahren vertraut, man könnte fast sagen: Es hat ihr beim Aufwachsen zugesehen. Schon während ihres Studiums an der Theaterakademie holte sie der damalige Intendant Ulrich Khuon ans Thalia Theater, wo sie in den folgenden Jahren eine ganze Reihe Klassiker inszenierte: "Woyzeck", "Kasimir und Karoline", "Don Carlos", "Die Ratten", "Romeo und Julia", "Dantons Tod" – und nun "Hamlet", ein Stück, mit dem sie seit ihrer Kindheit viel verbindet. Ihr Blick aufs Theater wurde mit den Jahren allerdings immer nüchterner. "Ich bin nicht resigniert, aber desillusioniert", sagt die 38-Jährige. "Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu alt, um zu glauben, ich könne etwas verändern. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ich daran glauben muss – weil ich nicht anders leben kann."

Was das für ihre Arbeit als Regisseurin bedeutet, welche besondere Rolle dabei "Hamlet" spielt und was sie Hamburg ganz aktuell zu verdanken hat, erzählt sie in diesem Text, den Florian Zinnecker für die ZEIT:Hamburg aufgezeichnet hat – Sie können ihn hier nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

20er imGespräch: Warum mündeten die Zwanziger in den Nationalsozialismus – und gibt es Parallelen zwischen damals und heute? "Spiegel"-Gespräch: "Die Zwanziger Jahre. Zeit der Extreme".

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20 Uhr, 10 Euro / ermäßigt 8 Euro

Impro-Show: Die Impro-Soap SpVgg Fortuna Freisprung feiert ihre 100. Folge. Jubiläumsshow: "Gutes Barmbek, schlechtes Barmbek".

Theaterdeck, Maurienstraße 19, heute, 19.30 Uhr, Eintritt frei

Konzertpremiere: Der amerikanische Singer-Songwriter Sean McConnell spielt erstmals eine Deutschlandtournee.

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, heute, 20.30 Uhr, VVK 19,10 Euro

App zum Vormerken: Sind Gesundheits-Apps Hokuspokus, oder bieten sie im Alltag wertvolle Tipps? Das Projekt "Kiss Hamburg" stellt sein neues Angebot vor.

Haus des Sports, Schäferkampsallee 1, morgen, 17–20 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter 040/537 978 977

Verlosung: Podcasts sehen und nicht nur hören? Das N-Joy Podcastfestival bringt auch dieses Jahr wieder – vom 23. bis 28. Februar – die beliebten Podcasts live auf die Bühne. Wir verlosen 2-mal 2 Karten für die Veranstaltung "Gefühlte Fakten" am Montag, 24. Februar, 20 Uhr mit Christian Huber und Tarkan Bagci im Schmidtchen. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Gefühlte Fakten" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

MAHLZEIT

Israelische Küche ist von Haus aus schon Fusion – eine Mischung von Speisen aus der Region und der Diaspora. Aber das VU2 setzt noch eins drauf: ein israelischer Koch mit marokkanisch-ägyptischen Wurzeln. Denglisch auf dem Wandspiegel, der als Tafel dient. Besitzer ist Bao Vu, dem auch das exzentrische vietnamesische Lokal VU auf dem Kiez gehört. Das VU2 ist noch kleiner, und es liegt versteckt im Karoviertel, wo kulinarisch gerade einiges passiert.

Die kleinen, teils vegetarischen Speisen entwickeln beträchtlichen Wumms: rauchige Aubergine mit türkischem Krümelkäse und Minze. Kürbisrisotto mit reichlich Koriandersaat, getrockneten Salbeiblüten und fermentierter Zitrone. Angekokelte Kohlrabischeiben mit der fruchtigen Gewürzmischung Dukka. Das macht gute Laune; man sollte nur Olivenöl mögen, denn das fließt hier in Strömen.

Apropos: Wer von den ordentlichen Weinen nicht schon genug hat, geht auf einen Cocktail ins VU2 Speakeasy nebenan. Die Bar mit den zeitungsverklebten Fenstern hat gerade mal acht Plätze. Hier hebt auch nach Küchenschluss das nette Personal ein Glas.

Karoviertel, VU2, Di–Sa von 18–22.30 Uhr

Michael Allmaier

MEINE STADT

Der Sonnenanbeter © Katja Thal

HAMBURGER SCHNACK

"Geschnitten oder am Stück?", werde ich in der Bäckerei gefragt. Die Schneidemaschine zersägt geräuschvoll das Sonnenblumenbrot. "Toller Rhythmus", denkt sich offensichtlich die Verkäuferin und tanzt ganz leicht dazu. Ein schönes Zeichen von guter Laune am Montagmorgen um acht.

Gehört von Sabine Wiebers

