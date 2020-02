Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

journalistische Enthüllungen sorgen manchmal für anhaltende Unruhe, ab und an lösen sie sogar ein Erdbeben aus – und das war im Fall der Cum-Ex-Recherchen meiner Kollegen durchaus zu spüren. Ich meine natürlich keines jener Beben, die Häuser zum Einsturz bringen und schwere Schäden verursachen, ganz und gar nicht. Sondern eines, bei dem für einen Augenblick der Boden wackelt und man sich danach erst mal neu orientieren und sortieren muss.



Das jedenfalls war in den vergangenen Tagen mein Eindruck, wenn ich das Postfach mit Ihren Leserzuschriften geöffnet habe. Für Sie, das zeigt sich deutlich, ist die ganze Sache mit unseren Veröffentlichungen zu den verjährten Steuerforderungen keineswegs erledigt (das trifft sich gut, für uns auch nicht) – und Sie haben Fragen, einige davon tauchen gleich mehrfach auf. War nicht schon lange bekannt, dass Hamburg Steuern verjähren ließ? Ist es möglich, dass die Stadt die verjährten Millionen doch noch zurückbekommt? Was genau ist über Kontakte der Warburg-Bank, ihrem Chef Christian Olearius und Funktionären der SPD bekannt? Gibt es Beweise für eine politische Einflussnahme?

Diese Fragen – und einige weitere – haben meine Kollegen Oliver Hollenstein und Karsten Polke-Majewski nun in einem eigenen Beitrag gebündelt und beantwortet, den Sie hier lesen können. Die Frage, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nun im Wahlkampf mit den Enthüllungen umgeht, die seine Amtszeit als Finanzsenator betreffen: Damit hat sich Lisa Caspari befasst, die Tschentscher am Freitag vergangener Woche bei seinen Terminen begleitete – ihren Text, der auf ZEIT ONLINE erschienen ist, können Sie hier lesen.

Wie überzeugend Tschentscher vor laufender Kamera mit den Vorwürfen umgeht – davon können Sie sich heute Abend selbst ein Bild machen, wenn er um 21 Uhr im NDR-Fernsehduell ein weiteres Mal auf Katharina Fegebank (Grüne) trifft. Wir werden Sie selbstredend auf dem Laufenden halten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Mit etwa 20 getöteten Kaninchen aus einer Massenzucht für Versuchstiere haben Tierschützer am Montag am Jungfernstieg gegen Tierversuche demonstriert. Die Mehrzahl der rund 100 Demonstranten hatte sich als Versuchstier mit Tiermaske verkleidet, andere Teilnehmer trugen Masken von Spitzenpolitikern wie Kanzlerin Angela Merkel. Ursprünglich wollte die Gruppe um "Soko Tierschutz"-Vorstand Friedrich Mülln mit der Aktion die Schließung des Tierversuchslabors LPT fordern. Doch am Freitag hatte die Gesundheitsbehörde der Firma bereits mit sofortiger Wirkung die Erlaubnis entzogen, Tiere zu halten.

Fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl treffen heute Abend die Spitzenkandidaten aller im Parlament vertretener Parteien in einem TV-Duell des NDR aufeinander. Ab 18 Uhr diskutieren zunächst Marcus Weinberg (CDU), Cansu Özdemir (Linke), Anna von Treuenfels (FDP) und Dirk Nockemann (AfD). Um 21 Uhr folgt dann das Duell von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seiner Herausforderin Katharina Fegebank (Grüne). Im Vorfeld hatte die CDU die Entscheidung des Norddeutschen Rundfunks kritisiert, die Oppositionskandidaten getrennt von denen der rot-grünen Regierungsparteien diskutieren zu lassen.

An der Hamburger Gedenkstätte für die in Ghettos und Konzentrationslager deportierten Juden, Sinti und Roma im Lohsepark in der HafenCity hat der Bau eines Dokumentationszentrums begonnen. Eine Dauerausstellung soll ab 2023 an die mehr als 8000 Menschen aus Hamburg und Norddeutschland erinnern, die nach Angaben der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zwischen 1940 und 45 von den Nationalsozialisten über den damaligen Hannoverschen Bahnhof in den Tod geschickt wurden. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) und der Leiter der KZ-Gedenkstätte, Oliver von Wrochem, nahmen am Montag an dem symbolischen ersten Spatenstich teil.

In aller Kürze

Der Präsident des FC St Pauli, Oke Göttlich, ist skeptisch, dass das Stadtderby gegen den Hamburger SV am Samstag ohne Pyrotechnik über die Bühne geht: "Dafür ist es zu emotional, das gehört dann auch zum Fußball dazu", sagte Göttlich dem Sender NDR 90,3 • Der Flugzeughersteller Airbus weitet in Hamburg seine Produktionskapazität für das Flottenmitglied A321XLR der A320-Familie aus – bereits ein halbes Jahr nach seiner Einführung lägen für das Flugzeug mehr als 450 Bestellungen von 23 Kunden vor • Hamburg hat am Montag die sechste Sturmflut innerhalb eines Monats erlebt: Der St. Pauli Fischmarkt und ein Parkplatz an der Elbe in Neumühlen standen unter Wasser, der Scheitelpunkt lag gegen 10.24 Uhr bei 1,52 Meter über dem mittleren Hochwasser

THEMA DES TAGES

Zwischen Hoffen und Bangen

Die Enthüllungen zur Cum-Ex-Affäre treffen die Hamburger SPD mitten im Wahlkampf. Die Chancen der SPD stehen gut, die Bürgerschaftswahl in Hamburg zu gewinnen. Doch nun muss Bürgermeister Peter Tschentscher im Straßenwahlkampf die unangenehmen Fragen seiner Wählerinnen und Wähler zu der Steueraffäre aus seiner Amtszeit als Finanzsenator beantworten. Lisa Caspari, stellvertretende Leiterin des Politikressorts bei ZEIT ONLINE, hat Tschentscher einen Tag begleitet.

"Warum sind Sie unsicher?" Vor einem Einkaufszentrum im Hamburger Bezirk Wandsbek greift eine ältere Dame ganz unvermittelt nach Peter Tschentschers Arm und tätschelt diesen. Die Frau, roter Lippenstift, Ledermantel, das blonde Haar zu einem Dutt mit großer brauner Schleife gebunden, rückt ganz nah an den Hamburger Bürgermeister heran und blickt ihm ernst in die Augen: "Meine Stimme haben Sie." Der Bürgermeister lächelt, schüchtern fast. Das sei sehr nett, sagt er. Aber noch gelte es zu kämpfen, noch sei die Wahl nicht gewonnen.

Wäre die sozialdemokratische Welt überall so wie auf Tschentschers Wahlkampftour durch den Hamburger Osten, der Spitzenkandidat könnte seine Kampagne schon jetzt einstellen. "Oh, der Herr Bürgermeister", flötet es überall, wo der 54-Jährige auf dem Wochenmarkt im Arbeiterbezirk Billstedt hinkommt. Passanten verlangen Selfies, freuen sich über die von Tschentscher überreichten Tulpen mit SPD-Logo am Stengel. Die meisten bekunden, dass sie sicher auf Tschentschers Seite seien ("Ich wünsch Ihnen, dass Sie gut abschneiden") – oder gar schon abgestimmt haben.

Am kommenden Sonntag, 23. Februar, wird in Hamburg gewählt. Die SPD hat seit dem Krieg fast durchgehend in der Hansestadt regiert und ist auch in den Bezirken stark verankert. An 45,6 Prozent, das letzte Wahlergebnis unter Tschentschers Vorgänger Scholz, wird die kriselnde Partei diesmal nicht herankommen. Aber jüngste Umfragen bescheinigen den Sozialdemokraten 37 bis 38 Prozent der Stimmen. Die Grünen um Spitzenkandidatin Katharina Fegebank folgen abgehängt um bis zu 12 Prozentpunkte, und das, obwohl lange von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Parteien ausgegangen worden war.

Dennoch ist Tschentschers Team gerade hochnervös. Grund ist ein möglicher Steuerskandal, in dessen Zentrum die Hamburger SPD steht: Die ZEIT hat gemeinsam mit dem ARD-Magazin "Panorama" herausgefunden, dass die Hamburger Finanzbehörde im Jahr 2016 bei Ermittlungen zu krummen Steuergeschäften (sogenannten Cum-Ex-Deals) auf eine Rückzahlungsforderung an die Privatbank Warburg verzichtete, obwohl ein untergeordnetes Finanzamt eine solche empfohlen hatte. Knapp 47 Millionen Euro, also eine Menge Geld, seien so dem Steuerzahler und der Stadt verloren gegangen. Finanzsenator und damit oberster Kontrolleur der Finanzbehörden war damals Scholz’ heutiger Nachfolger Tschentscher.

Die Cum-Ex-Ermittlungen sind kompliziert, aber dass der Verdacht im Raum steht, die SPD nehme mutmaßliche Steuersünder in Schutz, ist für die Wahlkämpfer natürlich brandgefährlich: Schließlich lebt Tschentschers Kandidatur auch von seiner Glaubwürdigkeit und Volksnähe. Anders als sein Vorgänger Scholz kommt der studierte Mediziner deutlich volksnäher und weniger arrogant rüber. Doch selbst seine Fans in Billstedt und Wandsbek wollen am Freitag vergangener Woche freundlich wissen, warum denn die 47 Millionen verloren gegangen seien.

Wie Tschentscher auf die Fragen seiner Wählerinnen und Wähler reagiert, was diese von seiner Reaktion halten und wie Tschentschers Wahlkampfkurs von Berlin aus wirkt, lesen Sie in der vollständigen Version von Lisa Casparis Reportage hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Jakob Boerner für DIE ZEIT

"Es heißt immer, die Elbchaussee sei Hamburgs Prachtstraße – die Parks, der Blick auf den Fluss, die Villen ... Eine Pracht für Radfahrer ist sie an genau einem Tag im Jahr: wenn sie für das sommerliche Radrennen vollständig gesperrt wird."

Regelmäßig pendelt ZEIT-Textchef Christof Siemes mit dem Fahrrad aus Blankenese in die Redaktion. Sein Weg führt ihn über die Elbchaussee – und die ist ihm ein durchaus gefährliches Ärgernis. Als wir im Januar in diesem Newsletter nach untragbaren, gefährlichen und absurden Stellen im Hamburger Radwege-Netz fragten, reichte Christof Siemes nur aus einem einzigen Grund nichts ein: weil es an der Elbchaussee einen Fahrradweg schlichtweg nicht gibt. Weil wir aber um seine Lage wissen, haben wir ihm erlaubt, sich seinen Frust von der Seele zu schreiben.

Das Resultat ist haarsträubend, vor allem der Teil, der von den Plänen der Stadt zur Verbesserung der Situation handelt – lesen können Sie den Text hier auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Magische Lesung: Wunder gibt es immer wieder, sagt die Hamburger Autorin Aimee Heaven. Lesung für Bücherfreund*innen ab 14 Jahren: "Guardians of Secrets – Der Fluch der Rubine".

Bücherhalle Bramfeld, Herthastraße 18, heute, 18–19.30 Uhr, Eintritt frei

Wein im Theater: Wenn der Mensch lacht, kann er weder essen noch trinken. Musik-Kabarett: "Genuss oder Weine nicht, wenn die Rebe fällt".

Theaterschiff, Nikolaifleet, Holzbrücke 2, heute, 19.30 Uhr

Tanz zum Vormerken: Ousmane Sy kommt ursprünglich vom Fußball, choreografiert aber Tänze zwischen House, Tap, Capoeira und Hip-Hop. Deutsche Erstaufführung: "Queen Blood".

Kampnagel, Jarrestraße 20, morgen, 20 Uhr, ab 9 Euro

Theater zum Vormerken: Das Thalia kündigt "(R)Evolution" von Yael Ronen an – als Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert. Uraufführung.

Thalia Theater, Alstertor, 29.2., 19.30 Uhr, ab 16 Euro

MEINE STADT

Sabine spielt Domino © Sybille Ekrut

HAMBURGER SCHNACK

Im Wartezimmer. Eine Mutter mit Kleinkind kommt hinzu. Das Kind hat

offensichtlich ein Lieblingswort "Mama!"



Eine wartende Patientin spricht den Kleinen an: "Na, wie heißt denn du?"



Der Kleine: "Mama!"

Gehört von Jessica Diedrich

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Das Millionen-Geschenk – Wie die Verantwortlichen in Hamburg mögliche Ansprüche des Staates an die Privatbank M.M. Warburg verjähren ließen.

Was wir über die Cum-Ex-Affäre in Hamburg wissen –Verjährte Steuermillionen, Treffen zwischen SPD-Spitzenpolitikern und dem Chef der Warburg-Bank. Und nun geht es auch noch um Parteispenden. Die Fakten im Überblick.

Zwischen Hoffen und Bangen – Die SPD hat gute Chancen, die Wahl in Hamburg zu gewinnen. Doch nun holt Bürgermeister Peter Tschentscher eine Steueraffäre aus seiner Amtszeit als Finanzsenator ein.

Die Straße der Zornigen (Z+) – Jeden Tag fährt unser Autor mit dem Fahrrad über die Elbchaussee. Jedes Mal ist es gefährlich. Als er las, wie die Stadt die Strecke nun umbauen will, brauchte er Trost.