neulich ergab es sich, dass ich auf dem Weg zu einem dringenden Termin einmal mehr dem Irrtum erlag, das Auto sei ein geeignetes Mittel, um werktags in Hamburg schnell von einem Ort zum anderen zu gelangen, kurz: Ich stand im Stau. Noch dazu auf dem Steintorwall, bitte schreiben Sie mir nicht, wie unklug das ganze Manöver war, darauf bin ich inzwischen schon selbst gekommen.

Während ich hinter dem Lenkrad meditierte, hatte ich trotzdem eine gute Zeit. Ich hatte nämlich einen unverstellten Blick auf die City-Höfe – beziehungsweise: auf das, was von ihnen übrig war. Es wurde sekündlich weniger. Was für ein Schauspiel: Ein riesiger hydraulischer Greifarm fraß sich durch die Ruinen dessen, was im Nachkriegshamburg einmal als die Utopie modernen Bauens und, mehr noch, als ein Stück Zukunft gegolten hatte, viel war davon nicht mehr zu sehen.

Keine schlechte Perspektive. Auch für die Einsicht, wie schnell es manchmal gehen kann, dass sich eine gerade noch gefeierte neue Idee in ein lästiges Überbleibsel wandelt, das einer neuen, besseren Idee nur noch im Weg zu stehen scheint. Über den rauen Charme der City-Höfe hat mein Kollege Christoph Twickel im Übrigen einen sehr lesenswerten Text verfasst, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte – der Text stammt aus dem Jahr 2014, als vieles noch offen schien, im Rückblick bekommen viele Sätze eine ganz eigene Note.



Die Lücke sieht gar nicht schlecht aus. Fast schade, dass hier bald schon wieder gebaut wird, dachte ich, als sich der Stau wieder auflöste. Die Stadt Hamburg, deren Weite ja weltberühmt ist, wäre nicht schlecht beraten, hier eine Leerstelle zu lassen (zumal die Fassaden der Häuser in zweiter Reihe wirklich nicht zu verachten sind). Aber klar, der Gedanke ist naiv, Platz ist Geld, und Geld lässt man ungern liegen (von bekannten Ausnahmefällen abgesehen, die in Kreisen der SPD gerade eilfertig dementiert werden).

Ich kann Ihnen also nur raten: Schauen Sie sich die Lücke an, solange sie da ist. Aber bitte nicht von der Straße aus, das ist in jedem Fall eine schlechte Idee.

WAS HEUTE WICHTIG IST

Im TV-Duell vor der Bürgerschaftswahl im NDR hat Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank ihren Koalitionspartner und Kontrahenten Peter Tschentscher aufgefordert, die Vorwürfe gegen die SPD in der Cum-Ex-Affäre aufzuklären. Das Duell verlief fast harmonisch, Streit gab es nur in einem Punkt: wer welche Idee von wem abgeschrieben hat. Frank Drieschner hat das Duell verfolgt, seinen Bericht lesen Sie hier.



Der Senat hat bestätigt, dass auf verkehrsreichen Straßen in Barmbek-Nord und Dulsberg entlang des vielbefahrenen Rings 2 die Ampelschaltungen verändert wurden, um den Verkehr zu verringern und die Luftqualität zu verbessern. Ziel sei es, den vorgeschriebenen mittleren Jahresgrenzwert für Stickoxide am Standort Habichtstraße einzuhalten. Dazu müsse die Zahl der Autos auf der betroffenen Strecke von rund 44.000 auf 40.000 pro Tag sinken, teilte der Senat auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Dennis Thering mit, der die Maßnahme kritisierte.

In der "Cum-Ex"-Affäre prüft der Hamburger Senat, sich durch die Warburg Bank vom Steuergeheimnis befreien zu lassen. Man habe Finanzsenator Andreas Dressel und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) gebeten, eine Situation herbeizuführen, in der über die verjährten Steuerrückforderungen von rund 47 Millionen Euro gegen die Bank und die Treffen von SPD-Politikern mit Bankvertretern gesprochen werden könne, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung.

In aller Kürze

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA zur Bürgerschaftswahl liegt die SPD aktuell bei 38 Prozent, die Grünen folgen mit 23 Prozent; die CDU käme auf 13 Prozent • Zwei junge Männer haben sich auf den neuen Elbbrücken in Richtung A255 ein illegales Autorennen geliefert und sind dabei gefasst worden • Gegen den Hamburger Gangster-Rapper Gzuz ist ein Haftbefehl erlassen worden, nachdem er nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war • Wegen eines Gaslecks ist der Berufsverkehr am Lübeckertordamm in Hamburg am Dienstagmorgen stark beeinträchtigt worden

THEMA DES TAGES

Das Märchen von der Stauhauptstadt

Nirgendwo sind die Straßen so verstopft wie in Hamburg: Mit dieser Behauptung wollen die Parteien im Bürgerschaftswahlkampf punkten. Stimmt sie überhaupt?

Wenige Tage vor der Hamburger Bürgerschaftswahl, der einzigen Landtagswahl in diesem Jahr, hat der Asphaltpopulismus die Hansestadt erreicht. Der Stau auf den Straßen wird zum Politikum, schuld seien angeblich nicht die wachsenden Einwohner- und Autozahlen – sondern die Landesregierung. Im politischen Meinungsstreit ist das ein jahrzehntealter Hut. Im aktuellen Wahlkampf verbreitet die Hamburger AfD diese These schon länger, nun schließt sich auch die CDU an: "Weniger Stau, mehr Weinberg", fordern die Plakate von Spitzenkandidat Marcus Weinberg.

Es passt ins Konzept dieser Kampagne, dass einige Hamburger Medien, gestützt auf Daten des Navi-Herstellers TomTom, vor zwei Wochen wieder einmal die Behauptung verbreitet haben, Hamburg sei die "Stauhauptstadt" Deutschlands. Das Problem dabei: Diese Behauptung ist falsch – und jeder, der sich einigermaßen mit dem Hamburger Straßenverkehr auskennt, weiß das auch. Sie gefällt den Wahlkämpfern nur so gut, dass sie die Tatsachen ignorieren.

Was ist dran an der These von der Stauhauptstadt? Nur so viel: Der Navi-Hersteller ermittelt mithilfe der Daten, die er von den GPS-Geräten der Autofahrer empfängt, deren tatsächliche Geschwindigkeit. Diese setzt er ins Verhältnis zur zulässigen, also theoretisch möglichen Geschwindigkeit bei freier Strecke auf den jeweiligen Straßenabschnitten. Je langsamer der Autofahrer vorankommt, desto schlechter wird dieses Verhältnis – krude übersetzt: desto mehr "Stau".

Der Fehler bei dieser Interpretation: Das Verhältnis wird auch dann schlechter, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit steigt.

Aussagekräftig ist ein Vergleich mit München. München ist deutlich kleiner als Hamburg, zudem ist die Stadt im Gegensatz zu Hamburg von einem nahezu geschlossenen Autobahnring umgeben. Man sollte also erwarten, dass der Verkehr in München besser fließt. Das tut er aber nicht. Tatsächlich kommen die Autofahrer in München viel schlechter voran als die in Hamburg. Nur: Im knapp 2400 Kilometer langen Münchner Straßennetz gilt auf 85 Prozent aller Straßen Tempo 30. Auf dem 4000 Kilometer langen Straßennetz der Hamburger liegt der entsprechende Anteil unter 70 Prozent, und es gibt sogar eine Reihe von Stadtstraßen, auf denen 60 gefahren werden darf. Die Folge: Obwohl Autofahrer in Hamburg zügiger vom Fleck kommen als in München, bleiben ihre tatsächlichen Geschwindigkeiten weiter als dort hinter den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zurück.

Mithilfe von Navi-Daten des Unternehmens Inrix hat Frank Drieschner die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten in Hamburg und München untersucht. Wartezeiten an Ampeln flossen in diese Betrachtung genauso ein wie Staus und freie Fahrt. Welche Unterschiede sich dabei zwischen den beiden Metropolen ergeben, können Sie in der ausführlichen Fassung dieses Textes auf ZEIT ONLINE sehen.



DER SATZ

"Die klassische Kneipe stirbt, und in denen, die überleben, wird man rasch zur Karikatur, am Tresen dumpf ins Halbdunkel hinter der Zapfanlage stierend."

Moritz Herrmann

Für seine "Ausprobiert"-Kolumne haben wir unseren Autor Moritz Herrmann in den Keller einer Craft-Beer-Bar an der Max-Brauer-Allee geschickt. Dort stehen drei professionelle Shuffleboards, sieben Meter lang, einen Meter breit. Shuffleboard ist ein Kneipensport aus England, "noch rechtzeitig vor dem Brexit importiert", schreibt Herrmann. "Die Regeln versteht auch, wer sich im Parterre durchs Sortiment getrunken hat." Es gilt, Pucks so nah wie möglich ans Brettende gleiten zu lassen – kein Sport für Macker und Brutalos, sondern für sanftmütige Feinmotoriker.

Wie es Moritz Herrmann im Kneipenkeller erging, was ihn der Abend über Perfektion gelehrt hat und warum er Kneipensport für eine unterschätzte Kulturtechnik hält, lesen Sie in seinem Erfahrungsbericht hier auf ZEIT ONLINE.

MEINE STADT

Da hinten wird’s schon wieder hell: Vorbeifahrt an der Alster nach dem Wolkenbruch © Alexander Hirschmann

HAMBURGER SCHNACK

An einer Litfaßsäule hängt ein Plakat, das auf die nächste Premiere des Thalia Theaters hinweist. Der Untertitel: Eine Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert. In den weißen Raum über dieser Zeile hat jemand mit Kugelschreiber gekritzelt: Rote Beete bei gesundheitlichen Problemen jeglicher Art neben tiefem Durchatmen sollte tatsächlich fast immer helfen!

Gesehen von Carl Albrecht

