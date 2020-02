Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

wie ein wenig Abstand doch die Perspektive verändert – dachte ich, als ich gestern über diesen Satz stolperte: "Bisher eher unbeachtet wählt übrigens am Sonntag das bürgerliche Hamburg eine neue Bürgerschaft." Geschrieben hat den Satz ein Kollege auf Twitter, er ist Leiter des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Nun könnte man sagen: Kein Wunder, dass dieser Wahlkampf über Hamburg hinaus keinen interessiert, ihm fehlt der Schwung, die Schärfe, der Krach! Und seien wir ehrlich, wenn zwei große Konkurrenten aufeinandertreffen, die in einer Fortsetzung der rot-grünen Koalition eine "sehr, sehr naheliegende Option" sehen und sich in inhaltlichen Debatten daher lieber nicht zu sehr auf die Füße treten wollen, wenn dieses vermeintliche Duell die Oppositionsparteien überstrahlt (die zum Teil auch noch ihren Kurs suchen): Dann sind das nicht eben die besten Voraussetzungen für einen spannenden Wahlkampf. Andererseits ist es nicht die erste Aufgabe von Politik, unterhaltsam zu sein – und Hauptstadtkorrespondenten haben gerade vermutlich genug anderes zu tun, als das Hamburger Geschehen zu verfolgen.

So oder so: In diesen Tagen, in den es gefühlt kein anderes Thema gibt, ist es ein erfrischender Gedanke, dass die Dimension des Wahlkampfes zusammenschrumpft, sobald man mal etwas weiter blickt.

Insofern: Viele Grüße nach Berlin, besten Dank für den Perspektivwechsel! Und nun zum Tagesgeschäft – und damit, ähm: zum Wahlkampf.

Kurz vor der Bürgerschaftswahl hat die Umweltbehörde einen Erfolg zu vermelden: Die Nutzung von Abwärme aus Kläranlagen wird öffentlich gefördert, so steht es im Gesetzentwurf für den Kohleausstieg, den der Bundestag in den kommenden Monaten beschließen soll. Das ist mehr als eine Kleinigkeit, findet unser Redakteur Frank Drieschner. Warum andere sich an Hamburgs Wärmewende ein Beispiel nehmen können, lesen Sie hier in seinem Kommentar.

Die Cum-Ex-Affäre dominiert noch immer den Wahlkampf. Nun hat auch Hamburgs oberster Finanzbeamter Ernst Stoll den Verdacht der politischen Einflussnahme auf die Steuerverwaltung zurückgewiesen. Die Warburg-Bank hat indes den Tagebuch-Eintrag zu einem Treffen des Warburg-Miteigentümers Christian Olearius und dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) veröffentlicht, über den ZEIT und "Panorama" in der vergangenen Woche berichtet hatten. Damit Sie nicht den Überblick verlieren: Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Cum-Ex finden Sie hier, der Artikel wird laufend aktualisiert. Die jüngsten Entwicklungen ordnen die Kollegen von "Panorama" hier ein.

Der Umschlag im Hafen hat 2019 zugelegt: Der Seegüterumschlag erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 136,6 Millionen Tonnen, der Containerumschlag um 6,1 Prozent auf 9,3 Millionen Standardcontainer, teilte die Hafen Hamburg Marketing mit. Im Containerumschlag steht Hamburg nun europaweit auf Platz drei hinter Rotterdam und Antwerpen und weltweit auf Platz 17. Die Auswirkungen des Coronavirus ließen sich frühestens zum Ende des ersten Quartals bewerten, hieß es.

Laut der "Bürgerumfrage der Sozialwissenschaften für Hamburg" von der Uni Hamburg liegt die SPD bei 34 Prozent, die Grünen holen auf und folgen knapp dahinter mit 32 Prozent • Hunderte Beschäftigte aus Hamburger Kliniken haben gestern in der Innenstadt für mehr Personal demonstriert • Pflegebedürftige zahlen in Hamburg überdurchschnittlich viel für die Betreuung im Heim dazu: Bundesweit liegen die Eigenanteile im Durchschnitt bei 1940 Euro im Monat, in Hamburg bei 1969 Euro • Schul-, Sozial- und Gesundheitsbehörde und Techniker Krankenkasse starten das Pilotprojekt "Drei für Eins", mit dessen Hilfe psychisch auffällige Schüler schneller therapeutische Hilfe bekommen sollen • Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) unterzeichnen heute eine Vereinbarung zum Bundesförderprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen"; 800.000 Euro fließen an Hamburger Frauenhäuser und Beratungsstellen • Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) besucht heute die Asklepios Klinik in Harburg

Die ganze Wahrheit über Stutthof

Vor dem Landgericht Hamburg steht ein 93-jähriger Mann, der als SS-Wachmann im KZ Stutthof Dienst tat. Ein paar wesentliche Fakten kommen in der Verhandlung allerdings zu kurz. Die Historikerin und Sozialwissenschaftlerin Brigitta Huhnke hat sich intensiv mit den Themen Trauma und Zeugenschaft befasst. Hier schreibt sie in einem Gastbeitrag über das Leid der vielen Frauen, die in dem Lager interniert waren.

Seit vier Monaten läuft vor der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg der Prozess gegen einen 93-jährigen Mann: Bruno D. muss sich wegen Beihilfe zu Mord in 5230 Fällen verantworten. Er war SS-Wachmann im KZ Stutthof, in einem Konzentrationslager, das in Polen sehr bekannt, in Deutschland aber wenig im Bewusstsein verankert ist. Dabei schufen Männer der Gestapo und SS in Stutthof, knapp 40 Kilometer östlich von Danzig gelegen, ein System, das in seiner Menschenverachtung besonders grausam war – vor allem für Frauen, die dort ab dem Sommer 1944 gefangen gehalten wurden. Dazu liegen seit Langem Forschungen der polnischen Historikerin Danuta Drywa vor, die im Prozess bisher nicht berücksichtigt werden.

Vor Gericht sagten in vier Monaten bislang zwei Frauen etwas ausführlicher aus. Sie haben sehr eindrücklich berichtet, und doch konnten sie die Dimensionen des Terrors in der jeweils kurzen Zeit nur skizzieren. Deshalb soll an dieser Stelle ausführlicher berichtet werden, in was für einer Hölle der SS-Wachmann Bruno D. seinen Dienst verrichtet hat. Der Wachmann, der vor Gericht sagt, er sei "unfreiwillig", "zwangsweise" in die SS "übernommen" worden und habe nichts getan, nicht geschossen, das Grauen nicht gerochen, mit niemandem Kontakt gepflegt. Der Wachmann, der von seiner eigenen Einheit, der 1. Kompanie SS Wachmannschaft, behauptet: "Ich kann nicht sagen, dass richtige Nazis dabei waren, die wollten alle nach Hause."

Bevor wir Ausschnitte des Leidens und des Überlebens einzelner Frauen schildern, kurz wenige Eckdaten zur Geschichte des Konzentrationslagers Stutthof: Bereits direkt nach dem Überfall auf Polen beginnen in der Region um Danzig die ersten Massenverhaftungen und Morde. Am 2. September 1939 verschleppen die Täter 150 polnische Männer als Zwangsarbeiter zum Aufbau des "Gefangenenlagers Stutthof". Am 11. Oktober verkündet Gauleiter Albert Forster, "Pflicht der Deutschen" sei es, den Gau "vor allem von Gesindel, Räuberbanden, Polen und Juden restlos zu säubern". Im Frühjahr 1940 meldet er, 87.000 Menschen seien in der Region "evakuiert" worden, was bedeutet: gefoltert, verschleppt oder gleich getötet. Im erweiterten Raum Danzig und Pommern verhaften die Täter bis März 1940 etwa 120.000 Menschen, 40.000 ermorden sie. Im November 1941 inspiziert Heinrich Himmler das noch verhältnismäßig kleine Lager Stutthof, mit etwa 1000 Häftlingen, davon 100 Frauen.

Ab Anfang 1942 ist Stutthof unter der Leitung von Max Pauly voll in das System der Konzentrationslager integriert. Ein Jahr später wird Pauly in Hamburg für das KZ Neuengamme gebraucht. Sein Nachfolger Werner Hoppe, seit 1933 in der SS, erweitert das KZ von 36 auf 120 Hektar, macht den Ort endgültig zu einem der "Endlösung" und zu einem der Superlative: Stutthof wird das KZ mit den meisten Außenlagern, mit wenigstens 210, den Forschungen des polnischen Historikers Marek Orski zufolge.



Am Beispiel mehrerer Frauenschicksale skizziert Brigitta Huhnke den Kampf der Frauen ums Überleben im KZ Stutthof – es sind bewegende Berichte, die nun, vor dem Hintergrund eines der letzten großen NS-Prozesse, erzählt werden müssen. Den ganzen Text finden Sie hier.

"Beton ist schlecht für Grüne."

Jürgen Trittin

Mit diesem Satz fasst der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin ein bekanntes Problem der Grünen zusammen: Während es seiner Partei leichtfällt, die gut gebildete, bürgerliche Mittelschicht zu erreichen, verläuft der Wahlkampf in anderen Milieus deutlich schleppender. Das zeigt sich in Vierteln wie Mümmelmannsberg, wo besonders viele Arbeitslose und Alleinerziehende leben, wo die Zahl der Nichtwähler groß ist – und wo grauer Beton das Stadtbild prägt. Sonja Lattwesen tritt als Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen für den Wahlkreis Billstedt-Wilhelmsburg-Finkenwerder an. Mümmelmannsberg gehört zu Billstedt, doch Lattwesen kennt das Viertel kaum. Gelingt es ihr trotzdem, die Menschen vor Ort zu erreichen?

Moritz Aisslinger hat Sonja Lattwesen für das Dossier der ZEIT beim Wahlkampf in Mümmelmannsberg begleitet und mit Bewohnern und Experten gesprochen. Wie sich eine Grüne in der Hochhaussiedlung behauptet und vor welchen Problemen die Menschen in Mümmelmannsberg stehen, lesen Sie in der aktuellen ZEIT, am Kiosk oder gleich hier.

Brutales Flimmern: Der Konflikt im Süden der Philippinen zeigt sich blutig und brutal; Dokumentarfilm "War is a Tender Thing".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 18 Uhr, Eintritt frei

Konzert mit Zucker: Indie-Rocker Alex G geht mit seinem neuen, neunten Album auf Tour – "House of Sugar".

Molotow, Nobistor 14, heute, 19 Uhr, 20 Euro

Pinguin vormerken: Ein Schneebewohner reist per Eisscholle nach Sardinien. Theater für Kids ab vier Jahren: "Der dickste Pinguin vom Pol".

Brakula, Bramfelder Chaussee 265, So, 11 Uhr, 3 Euro

Benefiz vormerken: Mezzosopranistin Frances Pappas interpretiert Werke von Mikis Theodorakis, Rolf Becker rezitiert Texte von Sophokles. Benefizkonzert: "Der andere Theodorakis".

Lichtwarksaal, Neanderstraße 22, Sa, 19 Uhr, Eintritt als Spende 30 Euro

Leonard, 18 Monate, macht seinen Vater in der Innenstadt mit einem spitzen Schrei darauf aufmerksam, einen Hund entdeckt zu haben. Voller Freude rennt er auf den Vierbeiner zu. Auf die mahnenden Worte des Vaters, langsam und vorsichtig zu sein und Abstand zu halten, da der Hund beißen könnte, erwidert der Hundebesitzer beruhigend: "Der beißt nicht, der frisst am Stück!"

Gehört von Nicolas Wessels

