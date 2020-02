Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

als die gestrige Elbvertiefung gerade fertig geschrieben war und wir uns gedanklich schon wieder auf den nächsten Tag vorbereiteten, den Kopf noch voller Wahlprognosen, tötete ein Rechtsextremist im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst. Sechs weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Sie haben es sicher mitbekommen, falls nicht, finden Sie die Berichterstattung der Kollegen von ZEIT ONLINE hier, so wie auch Infos zum Täter, der offenbar verwirrt war und aus rassistischem Hass handelte.

Was das nun mit Hamburg zu tun hat? Auf den ersten Blick vielleicht wenig, auf den zweiten sehr viel. Das Wahlkampffinale erschien gestern plötzlich unwichtig, die Parteien sagten ihre Abschlussveranstaltungen ab. Hunderte versammelten sich am Nachmittag auf dem Rathausmarkt, um der Opfer zu gedenken. Am Abend wurde außerdem vor dem Büro der AfD demonstriert.

Es gelte nun, sich auch jenen entgegenzustellen, die den Nährboden für solche Taten schaffen, "ganz gleich, ob sie sich pro forma vom Rechtsextremismus distanzieren", sagte Bischöfin Kerstin Fehrs bei der Kundgebung vor dem Rathaus. Wie recht sie hat. Ob dies nun also der Wendepunkt ist? Ob wir ab jetzt nicht mehr nur zaghaft andeuten, dass wir den Pöblern und Hasspredigern, die Rassismus in unsere Gesellschaft träufeln, vielleicht nicht die große Bühne bieten sollten – sondern uns fortan entschieden gegen sie stellen?

Der geschlossene Protest gestern war schon mal ein starkes Zeichen. Aber klar ist auch: Dabei darf es nicht bleiben.

Am Sonntag steht eine Wahl an, es ist die einzige Landtagswahl in diesem Jahr. Ob wir nun wollen oder nicht, sie wird als Seismograph gelten für die politische Stimmung in diesem Land. Beim letzten Mal, 2015, lag die Beteiligung bei 56,5 Prozent. Da geht noch mehr, also bitte: Gehen Sie hin – und machen Sie ihr Kreuz an der richtigen Stelle.

Wie die Wahlzettel funktionieren, lesen Sie übrigens weiter unten. Und schauen Sie am Sonntagabend doch mal auf ZEIT ONLINE vorbei – dort werden wir sie mit Eindrücken, Berichten und Analysen zur Wahl versorgen.



Die Hamburger SPD will das Kraftwerk Moorburg früher als geplant abschalten. Einer der beiden Blöcke des Kraftwerks soll stillgelegt, der andere auf Gasbetrieb umgerüstet werden. Zudem soll am Standort eine Wasserstoffanlage gebaut werden. Eigentlich soll das Kraftwerk bis 2038 am Netz bleiben. Zumindest bis zur Wahl am Sonntag stehe die SPD nun als "ökopolitischer Visionär" da, der die Grünen neben sich alt aussehen lasse, kommentiert Kollege Frank Drieschner, der sich die Vision einmal genauer angeschaut hat.

30.000 Menschen werden bei einer "Fridays for Future"-Demonstration erwartet – darunter auch Greta Thunberg. Start ist um 14 Uhr am Heiligengeistfeld, danach wollen die Demonstranten durch die Innenstadt ziehen. Auf den Straßen im Innenstadtbereich ist laut Polizei und Hochbahn mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, der Millerntorplatz sowie die Budapester Straße und Glacischaussee sind ab dem frühen Morgen voll gesperrt. Ab 12 Uhr mittags wird der Busverkehr im gesamten Innenstadtbereich umgeleitet. Es wird empfohlen, möglichst auf S- und U-Bahnen umzusteigen. Auch wir sind vor Ort und berichten auf ZEIT ONLINE.

Bei der Wahl zum neuen Plenum der Handelskammer konnten sich die Gruppen der einstigen "Kammerrebellen" nicht durchsetzen. Das Bündnis "Starke Wirtschaft Hamburg" ging als Sieger aus der Abstimmung hervor, es gewann 41 von 58 Sitzen. Auch Holger Stanislawski, ehemals Spieler, Trainer und Manager beim FC St. Pauli und heute Geschäftsführer eines Rewe-Marktes in Winterhude, schaffte den Einzug ins Plenum. "Ich glaube, es ist gut, wenn da so Typen mitmachen, die bodenständig sind", erzählte Stanislawski neulich unserer Kollegin Hanna Grabbe. Fragt sich nur, warum ausgerechnet dieser Typ, den man nie im Anzug sieht, für eine Gruppe antrat, die gegen Rebellen rebelliert. Was Stanislawski sich von der Kammer wünscht und wie er seine eigene Rolle sieht, lesen Sie in diesem Porträt. Favoriten für die Position des Handelskammer-Präses sind nun die beiden Spitzenkandidaten der Gruppe "Starke Wirtschaft", Astrid Nissen-Schmidt und Norbert Aust.

Mindestens 200 Taxifahrer haben mit einem Autokorso durch St. Pauli gegen den Fahrdienstanbieter Free Now, der früher MyTaxi hieß, demonstriert • Die Zahl der Hotelübernachtungen in Hamburg ist 2019 erneut gestiegen, diesmal auf einen Rekordwert von 15,4 Millionen • Die Hamburger Stadtreinigung wird alleinige Eigentümerin der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Dammm, bisher gehörte der Stadt nur die Hälfte der Anlage • Stadtderby! Der HSV trifft am Samstag im Volksparkstation auf den FC St Pauli

Warum Platz 31 so beliebt ist

Als die vielen Musterwahlzettel bei Ihnen zu Hause ankamen, waren Sie erst mal überfordert? Kein Wunder, Hamburg hat das komplizierteste Wahlsystem der Republik. In diesem Text erklären wir Ihnen, wie die Stimmen gezählt werden und welche Chancen und Risiken sich für die Kandidatinnen und Kandidaten bieten – denn am Ende geht es nicht nur um die Inhalte, sondern auch um den größtmöglichen Platzierungs-, Stadtteil-, oder Community-Effekt.

Kirsten Ursula Martens hat eine Position mit schlechten Aussichten: Im Wahlkreis Alstertal-Walddörfer kandidiert sie für die SPD auf Platz sechs. Wenn es richtig gut läuft, kriegt ihre Partei hier zwei Kandidaten durch, womöglich reicht es nur für denjenigen auf Platz eins: Finanzsenator Andreas Dressel. Doch wer weiß? Vielleicht bekommt Martens sogar mehr Stimmen als der Parteipromi. Hinter ihrem Namen steht nämlich "Kinderkrankenschwester" als Berufsbezeichnung. Zwar arbeitet Martens inzwischen als Büroangestellte – wer will es ihr verdenken, Pflegeberufe sind hart und schlecht entlohnt. Trotzdem ist es strategisch klug, mit ihrem vorherigen Job um Stimmen zu werben. Krankenschwestern sind beliebt beim Wahlvolk. Davon weiß ihre Parteifreundin Doris Müller zu berichten, die 2011 überraschend von einem aussichtslosen Landeslistenplatz in die Bürgerschaft gewählt wurde, völlig ohne Wahlkampf. Gehässige Stimmen halten Müllers Abgeordnetensitz für einen Wahlunfall. Sie selbst sieht es anders. "Wenn die Leute auf dem Wahlformular die Berufsbezeichnung ›Krankenschwester‹ sehen, können sie sicher sein: Das ist jemand, der sich sozial engagiert", sagt sie.

Der sogenannte Berufseffekt, der Doris Müller ein Mandat beschert hat, gehört zu den Eigentümlichkeiten, die das reformierte Hamburger Wahlrecht mit sich gebracht hat. Durchgesetzt hat es der Verein Mehr Demokratie, allen voran ihr Vorsitzender Manfred Brandt, mit zwei Volksbegehren 2004 und 2009. Brandt und die Seinen wollten nicht mehr hinnehmen, dass die Parteien nur Listen vorlegen, über die abgestimmt wird. Seit der Bürgerschaftswahl 2011 können die Wählerinnen und Wähler aussuchen, wen sie im Parlament haben wollen. Der Preis dafür ist die komplizierteste Landtagswahlordnung der Republik. Die Zahl der ungültigen Stimmen ist viermal so hoch wie bei den Bundestagswahlen. Fast sechs Prozent der über 69-Jährigen kreuzten bei der letzten Wahl 2015 ungültig an.

Wie funktioniert das System? Es gibt eine Landesliste auf gelben Zetteln und auf rosa Zetteln jeweils Listen für alle 17 Hamburger Wahlkreise. Wie viele Abgeordnete einer Partei in die Bürgerschaft einziehen, entscheiden die Stimmen für die Landesliste – ähnlich der Zweitstimme für den Bundestag. Welche Personen einziehen, bestimmen die zehn Kreuze, die die Wähler vergeben können: fünf für die gelben Landeslisten und fünf für die rosa Wahlkreislisten. Alle fünf Stimmen können an eine Person gehen ("kumulieren") oder aufgeteilt werden ("panaschieren"). Das geht natürlich auch parteiübergreifend: Wem der Sinn danach steht, kann aus den verschiedenen Parteien alle Krankenschwestern wählen. Oder alle Polizisten, auch dieser Beruf ist überdurchschnittlich beliebt.

Welche Wahlkämpfer von dem System profitieren und ob es dazu taugt, Verkrustungen in den Parteien zu lösen, lesen Sie hier im ganzen Text auf ZEIT ONLINE.

"Letztlich sind wir Spielkinder."

Ben Laging, Pedal-Entwickler

In einer Hinterhofwerkstatt auf St. Pauli baut Ben Laging Effektpedale, die Gitarren noch mächtiger und lebendiger klingen lassen. Seine Geräte verkauft er bis in die USA und Australien. Sein Erfolg steht für ein widersprüchliches Phänomen des heutigen Musikmarktes: Einerseits vermiest der Online-Handel kleinen Händlern das Geschäft, andererseits gründen weltweit immer mehr Tüftler eigene Marken.

Wie Laging zu seiner Leidenschaft fand, ob er davon leben kann und wie Kaffee und Nagellackentferner Klänge beeinflussen können, lesen Sie im vollständigen Text von Christoph Twickel auf ZEIT ONLINE.

Buchkino: Ein wildes Tier hat sich ängstlich in Lottes Zimmer verkrochen. Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren: "Ein Krokodil unterm Bett".

Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, heute, 16–16.30 Uhr, Eintritt frei

Konzertpöbel: Die perfekte Location für diesen Rapper ist übel und gefährlich; Pöbel MC tourt mit "geistiger Versorgung und rhetorischer Ermordung".

Uebel & Gefährlich, Ballsaal, Feldstraße 66, heute, 20 Uhr, VVK 17,20 Euro

Lesereise: In ihrem Roman "Super, und dir?" zeichnet Kathrin Weßling das Bild einer Frau, die Entscheidungen und Erwartungen radikal reflektiert. Lesereise.

Nachtasyl, Alstertor 1–5, heute, 20.30 Uhr, 15 Euro

Bühne vormerken: Wie entstehen Musical-Stars? Tag der offenen Tür in der Stage School Hamburg.

First Stage Theater, Am Felde 56, Sa, 12–18 Uhr, Anmeldung online

Ein großer offener Raum, eigenwillige Farben, von Rostbraun über Grau bis hin zu türkisfarbenen Akzenten: Im Copenhagen Coffee Lab herrscht eine angenehme Atmosphäre, hier geht Wärme vor Style. Als sei das Publikum entsprechend gecastet, passt es perfekt zur Umgebung: Jung und Alt, Hipster und nicht auf Äußerlichkeiten bedachte Menschen sitzen zusammen, träumen, quatschen, lachen, die Musik ist kaum zu hören wegen all des Trubels. Das Team hinter dem Tresen kredenzt dänische Spezialitäten und hervorragenden Kaffee mit Bohnen aus eigener Röstung. Der Cappuccino (3,50 Euro) mit regionaler Biomilch überrascht mit einem ganz eigenen, fruchtigen, sehr dichten Aroma. Neben den bekannten saftigen Zimtschnecken gibt es viele weitere Köstlichkeiten zu entdecken, zum Beispiel Kardamom-Hak, eine Art Hefeknoten mit Kardamom-Aroma, köstliche Marzipanschiffchen und feine Himbeertörtchen. 2013 in Kopenhagen gegründet, finden sich seit vergangenem Jahr zwei Filialen in Hamburg.

Eimsbüttel, Copenhagen Coffee Lab, Kleiner Schäferkamp 58; Mo–Fr 7–18 Uhr; Sa/So 8.30–18 Uhr

Blick von der Brooksbrücke über den Binenhafen zum Baumwall und Bunterabendhimmel © Manfred Stempels

