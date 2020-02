Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

"was für ein großartiger Abend!" Dies sind nicht meine Worte, sondern die ersten von Peter Tschentscher, als er gestern Abend das Podium in der Hamburger Markthalle betrat – jenem Ort, den die Hamburger SPD für ihre Wahlparty gemietet hatte. Es wurde für sie ein triumphaler Abend. So euphorisch wie gestern hatte man die Mitglieder der Hamburger SPD und ausdrücklich auch ihren Spitzenkandidaten schon lange nicht gesehen – war es doch gerade sein Pragmatismus und seine Nüchternheit, die sich die SPD im Wahlkampf auf die Fahnen geschrieben hatte. Warum diese Strategie so gut aufging, erläutert mein Kollege Marc Widmann hier in einem Kommentar.

Auch die Grünen haben triumphiert – und damit das Kunststück fertiggebracht, das Wettrennen um das Bürgermeisteramt zwar verloren, insgesamt aber dennoch gewonnen zu haben. Jedenfalls war dies das Narrativ, das Spitzenkandidatin Katharina Fegebank am Abend zu prägen versuchte.

Alle anderen Parteien hatten weniger Grund zur Freude, die FDP und die AfD können sich vermutlich erst mit dem Vorliegen des amtlichen Endergebnisses sicher sein, ob sie in der neuen Bürgerschaft vertreten sein werden oder nicht. Bis dahin könnte es aber noch eine Weile dauern. Während Sie diese Zeilen lesen, läuft die vollständige Auszählung der Stimmzettel gerade erst an, am Dienstagmorgen will das Statistikamt Nord die offizielle Wahlanalyse veröffentlichen. Dass es eng werden würde bei dieser Wahl, war ja zu vermuten – dass der Wettlauf aber nicht am vorderen, sondern am hinteren Ende der parteipolitischen Nahrungskette stattfinden würde: Darauf wären wir jedenfalls nicht sofort gekommen.

Dieser Newsletter ist damit der erste nach dem Wahlkampf (und dieses Ende wurde, wie wir wissen, von vielen von Ihnen herbei gesehnt – an dieser Stelle: ein herzliches Willkommen zurück allen Abonnenten, die uns für die Zeit des Wahlkampfs vorübergehend abbestellt hatten: Schön, dass Sie wieder da sind!).

Jetzt folgt die Phase des Verhandelns und Sondierens – die vier naheliegenden Koalitionsvarianten hat mein Kollege Frank Drieschner hier skizziert – (der Text stammt aus unserer Februar-Ausgabe, scheint aber keinen Tag gealtert).

Und dann kommt hoffentlich sehr bald die Zeit, in der alles Reden über Inhalte nicht mehr unter Vorbehalt stattfindet (wobei ich erstaunt bin, wie viel konstruktive Regierungsarbeit auch in den letzten Wochen noch geleistet wurde, das habe ich in anderen Städten auch schon ganz anders erlebt).

Alles, was Sie über den Ausgang der Wahl wissen müssen, finden Sie bei uns (den Verlauf des Wahlabends können Sie, wenn Sie mögen, hier noch einmal nachlesen.) Wir werden Sie in diesem Newsletter in gewohnter Qualität sowie – natürlich rund um die Uhr – auf ZEIT ONLINE informieren. Und in der nächsten Hamburg-Ausgabe der ZEIT, die diesen Donnerstag am Kiosk liegt und auf die Sie gespannt sein dürfen. Auch deshalb, weil es darin nicht nur um Politik geht.

WAS HEUTE WICHTIG IST

Nach dem Abschneiden der SPD als stärkste Kraft bei der Bürgerschaftswahl will Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sehr bald auf die Grünen zugehen, um Sondierungsgespräche zu führen. "Das ist die erste Priorität, die wir sehen", sagte Tschentscher am Sonntag in der ARD. "Wir werden aber auch – wenn sich die Mehrheiten so bestätigen – auf die CDU zugehen und ein Gespräch führen." Die Wähler hätten entschieden, dass es diese beiden Optionen gebe.

Laut dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein sieht das erste Wahlergebnis nach Auszählung aller Stimmen wie folgt aus: Die SPD erreicht mit 39,0 Prozent wieder klar Platz eins. Die Grünen kommen auf 24,2 Prozent. Die CDU sackt ab auf 11,2 Prozent. Die Linke gewinnt leicht auf 9,1 Prozent. Die FDP liegt bei 5,0, die AfD bei 5,3 Prozent. Ob die beiden kleinen Parteien tatsächlich den Einzug ins Parlament schaffen, steht wegen des komplexen Hamburger Wahlrechts frühestens mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis am Montagabend fest.

Der Hamburger SV hat auch das zweite Stadtderby der Saison gegen den FC St. Pauli mit 0:2 verloren. Die Niederlage vor 57.000 Zuschauern bedeutet für den HSV einen Dämpfer im Kampf um den Aufstieg, der Verein rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab. Für den FC St. Pauli bedeutet das Ergebnis der erste Auswärtserfolg dieser Spielzeit.

Heute beginnen die Vorarbeiten an der U-Bahn-Station Rathaus, die als eine der letzten Stationen im Stadtgebiet in den nächsten Monaten barrierefrei werden soll • Der Semesterbeitrag zum Studium an der Universität Hamburg hat sich seit 2002 von 156 Euro auf 328 Euro erhöht und damit fast verdoppelt, berichtet die Deutsche Presseagentur • Zwei Autofahrer haben sich auf der Horner Rampe in Richtung Billbrook ein illegales Straßenrennen geliefert und dabei einen Unfall mit einem Kleintransporter verursacht, dessen Fahrer dabei leicht verletzt wurde • Ein umgestürzter Baum hat am Sonntagvormittag den Betrieb der S-Bahnlinie 1 zwischen Wedel und Blankenese beeinträchtigt

THEMA DES TAGES

Wer hat, dem wird gegeben

Lange haben die Anhänger der großen Hamburger Parteien auf diesen Abend hingefiebert. Und dann kam alles wie erwartet – und dennoch überraschend: So groß der Triumph für die bisherigen Koalitionsparteien SPD und Grüne war, so herb fielen die Verluste für die Opposition aus. Ein solches Ergebnis widerspricht eigentlich allen Regeln des politischen Betriebs. Oder doch nicht? Frank Drieschner, Kilian Trotier, Christoph Twickel und Florian Zinnecker über einen Abend, mit dessen Folgen Hamburg jetzt lange zu tun haben wird.

Sie wussten dass es kein guter Tag werden würde. Nur wie schlimm er werden würde, dass wussten sie nicht, als um kurz nach fünf die ersten Mitglieder des Hamburger CDU-Landesverbandes zur Wahlparty in eine Eventlocation an der Elbe strömen. Einer ruft in sein Smartphone: "Das kannst du vergessen, das wird eine Katastrophe!" Er sollte recht behalten. Als um sechs die ersten Prognosen über die große Leinwand laufen, bleibt der schwarze Balken bei 11,5 Prozent hängen. Die Mundwinkel des Spitzenkandidaten Marcus Weinberg hängen so tief wie die von Angela Merkel, ein leises Aufstöhnen ist im Saal zu vernehmen, mehr nicht. Niemand sagt etwas, erst als das AfD-Ergebnis aufleuchtet, gibt es lauten Beifall.

Die CDU wollte moderner, großstädtischer, cooler rüberkommen. Sie ist daran gescheitert. Das schlechteste Wahlergebnis in ihrer Hamburger Geschichte produziert reihenweise fassungslose Gesichter. Weinberg tritt wenige Minuten nach der ersten Prognose aufs Podium. Er bedankt sich bei seiner Familie, gibt zu, dass viele Fehler gemacht worden seien, angefangen bei ihm, dass diese nun analysiert werden müssten und kommt dann auf die Bundespolitik zu sprechen. Er nennt das, was seit den Ereignissen in Thüringen über die Hamburger Wahlkämpfer hereingebrochen ist, einen "Orkan". Im Publikum nicken einige, es gibt auch verhaltenen Applaus, aber der Schmerz sitzt zu tief, als dass sich durch das Abschieben der Schuld nun ein halbwegs gutes Gefühl einstellen könnte.

Woran hat es gelegen? Haben sie die Konservativen der Stadt verprellt? Haben sie zu wenige Liberale begeistert? Darüber wird die CDU in den kommenden Wochen streiten. Weinberg bittet am Ende seiner Rede fast ein wenig flehentlich, dass man dabei offen miteinander sprechen müsste. Sie seien als CDU doch eine Familie, eine Gemeinschaft.

Die CDU ist gescheitert und damit die Opposition. FDP? Kommt vielleicht nicht rein. AfD? Mal abwarten. Nur die Linke hat mit knapp zehn Prozent ihr Soll erfüllt. Die Bühne in Hamburg aber gehört den beiden Parteien, die seit fünf Jahren gemeinsam regieren. Zu spektakulär ist der Sieg, den die SPD und die Grünen erzielt haben – ein Sieg, der den Ausgang dieser Bürgerschaftswahl aus gleich mehreren Gründen interessant macht. Zum einen hat sich die alte Weisheit "Wer regiert, verliert" nicht nur nicht bewahrheitet, sondern ins Gegenteil verkehrt. Zusammen erreichen die beiden bisherigen Koalitionspartner, den aktuellen Hochrechnungen zufolge, fast eine Zweidrittelmehrheit. Zweitens war auch der Wahlkampf hauptsächlich auf die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen fokussiert – die Hauptkonfliktlinie war für ein paar Wochen mitten durch die Regierungskoalition gezogen. Davon haben beide Parteien profitiert: Beide Koalitionspartner haben sich bekämpft, verloren haben die anderen.

Wie die Anhänger von SPD und Grünen auf die Ergebnisse ihrer Parteien und die der anderen reagierten und wie der Wahlausgang im Einzelnen zu erklären ist, lesen Sie im zweiten Teil der Reportage hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

"Ich denke oft an daran, wie ich damals mit dem Streiken angefangen habe. Seither ist viel passiert und gleichzeitig nichts. Wir brauchen jetzt endlich Leute an der Macht, die eine Krise als genau das behandeln: eine Krise."

Greta Thunberg

Etwa 20.000 Menschen haben am Freitag an der "Fridays for Future"-Demonstration durch die Hamburger Innenstadt teilgenommen. In erster Reihe dabei: Greta Thunberg, die Begründerin der weltweiten Klimaschutz-Bewegung. Es ist Thunbergs zweiter Besuch in Hamburg. Vor fast genau einem Jahr, am 1. März 2019, hielt sie eine Rede auf dem Hamburger Rathausmarkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fridays-for-Future-Bewegungen in Deutschland noch relativ jung, auch damals kamen schon erstaunlich viele, um sie zu sehen, aber längst nicht so viele wie heute. Es finden sich mehr Eltern, Großeltern, Studenten in der Menge, "Oma ist stolz auf euch!", steht auf einem Plakat, das eine ältere Frau in die Höhe hält. Auch wenn vielerorts bereits der Niedergang von Fridays for Future vorausgesagt wird: Allein dieses Bild zeigt, wie sehr die Bewegung in nur einem Jahr an Breite und Tiefe gewonnen hat. ZEIT:Hamburg-Redakteurin Annika Lasarzik hat die Demonstration als Journalistin begleitet.

Welche Wirkung die Rede hatte, die Greta Thunberg bei der Abschlusskundgebung hielt, mit welchen Erwartungen die Aktivisten dem Wahlsonntag entgegen blickten und warum sie zu den Grünen erkennbar auf Distanz gehen, lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Konzert der Kinder: Zum zehnten Geburtstag des Musikförderprojekts "The Young ClassX" stehen 600 Hamburger Kids und Jugendliche auf der Bühne.

Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, heute und morgen, je 19 Uhr, ab 5 Euro

Technik von morgen: Mit künstlicher Intelligenz und dem autonomen Fahren stehen große Technologieumbrüche bevor. "Mehr Innovation wagen: Was tut sich bei Bosch?"; Gespräch mit Bosch-Geschäftsführer Michael Bolle.

KörberForum, Kehrwieder 12, heute, 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Lesung: Manchmal hilft bei großem Schmerz und Verlust nur Laufen, etwa im gleichnamigen Roman von Isabel Bogdan, aus dem sie heute liest.

Ledigenheim, Rehhoffstraße 1, heute, 19 Uhr, Spenden erbeten

Zum Vormerken: Sie träumen von einem Land, in dem die Sonne niemals untergeht, Religion keinen Einfluss hat und Sinnlichkeit triumphiert. Premiere: "Leonce und Lena".

Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, Premiere am 12.3., 19.30 Uhr, ab 22 Euro

MAHLZEIT

Man ist ja als Esser selten so hilflos wie auf dem Krankenbett. Gestern noch Herr am eigenen Herd; heute gezwungen, Dinge zu essen, wie man sie zuletzt in Autobahnraststätten der Vorwendezeit sah. Da wird man hellhörig, wenn auf dem Gelände des Krankenhauses Jerusalem ein Gourmetrestaurant eröffnet. Neu eröffnet, sollte man sagen. Es gab das Santé schon einmal, vor knapp zehn Jahren, bis ein Brand in der Küche dem Unternehmen ein Ende setzte.

Die Küche reitet zum Glück nicht auf Gesundheitsaspekten herum. Sie versteht sich als levantinisch-südfranzösisch, passend wohl zu den jüdischen Wurzeln des Krankenhauses. Aber so ernst nimmt der Koch Marc Müller die Verortung nicht. Sein roh gegrillter junger Blumenkohl mit einer Crème von Purple Curry ist nicht levantinisch und schon gar nicht israelisch; aber er schmeckt ausgezeichnet. Noch besser gefällt die Ceviche vom Heilbutt mit Feigen, Meersalz und Amaranth. Der Hauptgang gibt sich düster: "schwarzer Köhler" auf schwarzem Curry. Welcher Fisch das sein soll (vielleicht Seelachs?), erschließt sich dem Laien nicht. Doch er ist so gut auf der Haut gebraten, dass man auch das doppelte Curry im Menü gerne hinnimmt. Zumal dieses Menü sehr günstig ausfällt, getrieben vielleicht von der Mazza, dessen Preis-Sättigungs-Verhältnis kaum zu toppen ist. Nur eins befremdet am Santé: die Neigung zum Pastösen. Die Küche verwandelt sicher die Hälfte ihrer Zutaten in allerlei Breie, Cremes oder Schäume. Schon der Küchengruß – Hummus mit Mokkastaub und die Auberginenzubereitung Baba Ghanoush – erinnert optisch an ein Zweierlei von Babynahrung. Für das indische Risotto in schlotzigem Ocker mag man sich einen Vergleich gar nicht erst überlegen. Etwas mehr Biss, ist man versucht zu scherzen, könnte diese Kieferbruchküche gut vertragen.

Santé, Moorkamp 6, Eimsbüttel. Tel. 228 62 13 00, Geöffnet dienstags bis freitags von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 22 Uhr, außerdem montags nur am Mittag und samstags nur am Abend. Hauptgerichte um 25 €, Menü 39 €

In ausführlicher Variante können Sie diesen Text, der in der ZEIT 06/2020 erschienen ist, hier nachlesen.

MEINE STADT

HAMBURGER SCHNACK

Ein älteres Ehepaar im Supermarkt an der Kasse: "Möchten Sie die Treuepunkte?", fragt die Kassiererin. "Es gibt gerade schöne Bratpfannen."

Der Mann verneint. "Danke, aber wir haben genügend Bratpfannen." Lachend fügt er hinzu: "Meine Frau haut mich schon so oft genug in die Pfanne!"

