Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

spüren Sie’s schon? Ich noch nicht. Aber ich rechne fest damit, dass heute wieder Leben, Bewegung und Hoffnung einkehren in das politische Leben der Stadt.



Der gestrige Tag hat mich, offen gestanden, ein wenig enttäuscht. In den Themen, mit denen ich in meinem Zweitberuf als Kulturredakteur zu tun habe, nennt man so etwas "retardierendes Moment", Ihnen als ZEIT-Leser brauche ich diese Wendung selbstredend nicht zu erklären: Es handelt sich um jenes Element im klassischen Drama, das auf den Höhepunkt folgt und das Finale hinauszögert – im Falle einer Tragödie ist es der kurze, irreführende Hoffnungsschimmer vor dem bitteren Ende, in einer Komödie eine plötzlich aufziehende dunkle Wolke, die nochmals kurz in Zweifel zieht, ob am Ende wirklich alle Helden glücklich in den Sonnenuntergang reiten werden.



Der Tag gestern war tatsächlich ein einziges retardierendes Moment. Im Großen und Ganzen war die Spannung raus, ein belastbares Ergebnis aber noch nicht da. Mit Blick auf die FDP war die Auszählung der Stimmen aber zugleich atemraubender als der Wahlkampf insgesamt (jedenfalls im Rückblick). Es gab nicht einmal ordentliches neues Material für einen Schnack im Aufzug – alles Neue war schon das Neue von gestern.



Reden muss man natürlich trotzdem, auch als Politiker. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte vor einer Präsidiumssitzung in Berlin, er wolle den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre "mindestens fünf Jahre, lieber Jahrzehnte" fortführen. Auf die Frage, ob er als SPD-Kanzlerkandidat in Frage komme, verstieg er sich sogar zu einem Superlativ: Erster Bürgermeister in Hamburg zu sein sei das "großartigste Amt, das man in der Politik haben kann". Seine bisherige und womöglich auch künftige Koalitionspartnerin Katharina Fegebank (Grüne) bevorzugte einen Fußballvergleich, als es um die Frage nach den bevorstehenden Sondierungen ging: Der Ball liege nun auf der Spielfeldhälfte von Bürgermeister Peter Tschentscher.



So ging der Tag dahin. Und am Abend ging es dann Schlag auf Schlag – wir haben die Nachrichten weiter unten für Sie übersichtlich aufbereitet.



Und heute? Ich bin bester Hoffnung, dass der heutige Tag mehr sein wird als nur der Tag nach dem Tag danach. Das eine oder andere Vor-Sondierungsgespräch, eine Personalentscheidung, Weichenstellung, womöglich auch der eine oder andere Rücktritt, wer weiß. Auf ZEIT ONLINE erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen, und natürlich hier. Ich habe ein gutes Gefühl – jetzt spüre ich’s auch.



Sie auch?



Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!



Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Daniel Reinhardt/​dpa

Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist die FDP ganz knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kamen die Liberalen auf 4,9 Prozent und verpassten so den Einzug ins Landesparlament. Allerdings gewann FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein in ihrem Wahlkreis Blankenese ein Mandat.

Die konstituierende Sitzung der neuen Bürgerschaft ist für den 18. März geplant. Stärkste Kraft ist nach gestriger Auszählung die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher mit 39,2 Prozent (bei der Wahl 2015 waren es 45,6). Auf Platz zwei landen die Grünen unter Spitzenkandidatin Katharina Fegebank mit 24,2 Prozent (12,3). Auf die CDU entfallen 11,2 (15,9), auf die Linke 9,1 Prozent (8,5), die AfD schafft den Wiedereinzug in die Bürgerschaft mit 5,3 Prozent (2015: 6,1 Prozent).

In der Bürgerschaft werden 123 Abgeordnete sitzen. Die SPD bekommt 54 Sitze, die Grünen 33. 15 Mandate gehen an die CDU, 13 an die Linke und 7 an die AfD. Hinzu kommt der Sitz von Treuenfels-Frowein. Eine Übersicht über alle Abgeordneten finden Sie hier. Das endgültige Ergebnis soll am 11. März feststehen.

CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg hat den Einzug in die Bürgerschaft verpasst. Wie Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Montagabend mitteilte, wurden alle 15 Mandate der CDU über Wahlkreismandate vergeben; der Altonaer Bundestagsabgeordnete hatte lediglich auf der Landesliste kandidiert. Am Abend wollte der Landesvorstand der Partei auch über personelle Konsequenzen beraten. "Klar ist, dass wir eine Verantwortung zu übernehmen haben, jeder an seiner Stelle und jeder auch mit seiner Position", sagte Weinberg am Morgen in Berlin.

MELDUNG DES TAGES

© ZEIT ONLINE

Welche Partei ist wo am stärksten? So hat Hamburg gewählt



In 1282 Wahllokalen konnten die Hamburger wählen. Das Gesamtergebnis kennen wir: Die SPD hat die Wahl mit einigem Abstand gewonnen. Doch nicht ganz Hamburg ist in sozialdemokratischer Hand, wie sich beim Blick auf die Stadtkarte recht schnell zeigt: An den Rändern ist diese zwar rot eingefärbt, doch in den Innenstadtvierteln sieht es, anders als noch vor fünf Jahren, durchweg grün aus. Und im Hamburger Süden, auf der Veddel und in Wilhelmsburg, sind die Linken besonders stark. Während CDU und FDP überall verloren haben – und insbesondere die Liberalen wohl einige Stimmen an die Grünen abgeben mussten. Noch am Wahlabend haben wir damit begonnen, alle Ergebnisse in einer interaktiven Karte für ZEIT ONLINE aufzubereiten. Darauf können Sie sich nun quer durch Hamburg klicken und schauen, welche Partei in welchem Wahllokal stark oder schwach abgeschnitten hat. Es geht dabei sehr ins Detail – doch all diese Details ergeben am Ende ein Gesamtbild, in dem sich interessante Muster erkennen lassen. Wo liegen die verbliebenen Hochburgen der CDU, wo kamen die Grünen auf fast 50 Prozent? Und in welchem Viertel liegt das Wahllokal, in dem die schwächelnde AfD zweitstärkste Kraft nach den Sozialdemokraten wurde? Unsere aufwendig recherchierte Daten-Karte finden Sie gleich hier bei ZEIT ONLINE.

In aller Kürze

In Hamburg gibt es nach wie vor keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV - 2; zusätzlich zum Hafen und dem Flughafen haben die Behörden nun den Hauptbahnhof und den Busbahnhof ZOB ins Visier genommen, um Reisende aus Italien im Blick zu behalten • Das stürmische Wetter in Nordeuropa verzögert nach Angaben des Hamburger Hafenlogistikers HHLA die Abfertigung von Schiffen erheblich; viele Frachter kämen verspätet in Hamburg an, darum sei die Anlieferung von Exportcontainern per Lkw eingeschränkt worden • Ein Häftling aus der JVA Fuhlsbüttel ist auf dem Weg zur Beerdigung seines Vaters geflohen; er sei am Montagmittag auf dem Weg zum Öjendorfer Friedhof auf einem Parkplatz in ein Auto gesprungen und weggefahren worden • Der frühere HSV-Trainer Felix Magath glaubt auch nach der erneuten Niederlage im Stadtderby an den Aufstieg seines einstigen Vereins – "Nie verzagen, es geht weiter", sagte er im NDR • In den Messehallen ist am Montag die Social Media Week gestartet; zu der einwöchigen Konferenz werden 200 internationale Experten und 3000 Teilnehmer erwartet

THEMA DES TAGES

© Sean Gallup/​Getty Images

Der Aufwärtstrend ist gebremst

Bisher schien es für die AfD bei Wahlen auf allen Ebenen nur eine Richtung zu geben: aufwärts; die Hamburger Bürgerschaft war 2015 das erste westdeutsche Landesparlament, in das die Partei einzog. Das Ergebnis der Partei bei der aktuellen Wahl hat nicht nur Folgen für Hamburg, sondern auch eine bundesweite Signalwirkung: Wahlerfolge sind für die AfD nicht mehr selbstverständlich (unser Bild zeigt Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD, in Hamburg). Lesen Sie hier eine Analyse von Tilman Steffen und Sebastian Kempkens.

"Sorgen wir dafür, dass die Altparteien ihr blaues Wunder erleben", hatte die AfD Hamburg am Nachmittag der Wahl in Hamburg noch getwittert. Das blaue Wunder erlebte sie dann selbst, denn erst am späten Abend wurde klar, dass die Partei es doch wieder knapp ins neue Landesparlament geschafft hat – und wegen der speziellen Hamburger Wahlarithmetik sogar ein siebentes Mandat hinzugewinnt. Davor hatte es stundenlang so ausgesehen, als wäre die AfD draußen. Doch die Begeisterung von SPD und Linken über den Rauswurf erwies sich als verfrüht, ebenso die "Nazis raus"-Rufe auf der Wahlparty der siegestrunkenen Grünen.

Nun bleibt die AfD in der Hamburger Bürgerschaft Teil einer 30-Prozent-Opposition mit CDU, Linken und wahrscheinlich einer marginalisierten FDP. SPD und Grüne werden die Stadt weiterregieren. Die politische Karriere des AfD-Spitzenkandidaten, des ehemaligen Beamten Dirk Nockemann, ist damit gerettet, auch sein Co-Kandidat Alexander Wolf bleibt als Parlamentarier aktiv. Für ihn wäre ein Rauswurf in Hamburg allerdings ohnehin nicht das politische Ende gewesen, denn der Rechtsanwalt gehört seit dem Parteitag Ende November zum Bundesvorstand.

Dennoch leitet die Hamburg-Wahl mit diesem Ergebnis, das nur hauchdünn über der Fünfprozenthürde liegt, eine für die Partei schwierige Phase ein. Der Aufwärtstrend ist gebremst, wenn nicht sogar gestoppt. Fast wäre die AfD aus dem ersten westdeutschen Parlament, in das sie einzog, wieder rausgewählt worden. Der Absturz der Partei Richtung fünf Prozent zeigt: Mit dem Versuch, sich als bürgerlich und konservativ zu inszenieren, war die AfD nicht erfolgreich. Schon am Wahlabend gab es Kritik: Die Hamburger Parteiführung habe keinen guten Job gemacht, sagte Peter Wolfslast, AfD-Kandidat im Wahlkreis Hamburg-Mitte. Die "Distanzeritis" gegenüber dem AfD-Nationalisten Höcke sei ein Fehler gewesen. Man müsse Höckes Erfolg in Thüringen anerkennen, sich öffentlich zu distanzieren sei falsch.

Auch an Geschlossenheit mangelte es: Der frühere Hamburger Fraktionschef Jörn Kruse verließ die Partei 2018 nach Kritik am Rechtskurs seiner Partei. 2019 konnten sich Nockemann und Wolf nicht einigen, wer Spitzenkandidat werden sollte, und warfen eine Münze: Wolf gewann. Bei dem entscheidenden Parteitag aber drängte sich Nockemann rhetorisch so in den Vordergrund, dass die Mitglieder ihn als Spitzenkandidaten bestätigten, nicht Wolf.

Welche Rolle der verbal gemäßigte Auftritt der Hamburger AfD spielte, warum das Wahlergebnis eine Signalwirkung für andere Bundesländer haben dürfte und wie die Partei das Abschneiden nur knapp über der Fünfprozenthürde selbst erklärt, lesen Sie in der vollständigen Fassung der Analyse auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Kay Nietfeld/​dpa

"Die Grundidee war simpel: Bei Glätte sollten die Bürger ihre Autos stehen lassen und stattdessen Bus und Bahn nutzen. Auf den Straßen wurde nur ein schwarzes Granulat verteilt, das die Rutschgefahr etwas milderte. Nicht jeder kann zu jeder Zeit an jeden Ort mit dem Auto kommen, das sieht Jörg Kuhbier auch heute noch so."

Dieser Satz stammt aus einer Geschichte, die Frank Drieschner bereits im Winter 2014/15 für die ZEIT:Hamburg recherchiert hat. Sie handelt von einer Frage, die in Hamburg jeden Winter wieder aktuell wird: Was tun gegen die Glätte bei Eis und Schnee? Und was tun zum Schutz der Bäume? Dies sind, heute weiß man das, in Hamburg eminent politische Fragen. Drieschners Recherche setzt an einem Tag im Juni 1985 an, als der damalige Hamburger Bausenator Jörg Kuhbier die Weichen für ein radikales Streusalzverbot stellte, zum Wohle der Umwelt – bis dahin war das Streusalz im Winter lastwagenweise ausgebracht worden. Die Maßnahme stieß jedoch keineswegs nur auf Zustimmung, sondern auf die schlagkräftige Gegenwehr eines Journalisten der "Bild"-Zeitung, der mit dicken Schlagzeilen gegen Kuhbier schoss: "93 Fußgänger brachen sich die Knochen", "Schlafen Sie ruhig, Herr Senator?" Frank Drieschners Text können Sie – passend zum gestrigen Wintereinbruch – hier noch einmal nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Konzert mit Soul: Alfa Mist mischt melancholische Jazzharmonien mit alternativem Hip-Hop und Soul.

Knust, Neuer Kamp 30, heute, 21 Uhr, ab 22 Euro

Lesen für Bier: Zwei Leute tragen vor, was auch immer Gäste mitbringen. Der Applaus gibt den Ausschlag, ob der Text oder die Performance eines Kaltgetränks für würdig erachtet werden. "Lesen für Bier".

Haus 73, Schulterblatt 73, heute, 20 Uhr, ab 7,30 Euro

Gangsterthriller: Hat Lkw-Fahrer Jean aus Gier gemordet? "Straßensperre", französisches Original mit deutschen Untertiteln.

Brakula, Bramfelder Chaussee 265, heute, 18 Uhr, Eintritt frei

Zum Vormerken: An der Litfaßsäule treffen Design, Politik, Kultur und Werbung aufeinander. Ausstellung: "Das Plakat. 200 Jahre Kunst und Geschichte".

MKG, Steintorplatz, 28.2.–20.9.

Hinweis: Aufgrund einer technischen Panne wurde gestern Abend gegen 22 Uhr eine unvollständige Version dieses Newsletters an einen Teil unserer Abonnenten verschickt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

MEINE STADT

Hier verlangt Mobilität Mobilität © Rolf Otzipka

HAMBURGER SCHNACK

Ein circa fünfjähriger Junge kommt aus einer Kita nahe dem Heiligengeistfeld. Im Hintergrund sind die Megafone von Fridays for Future zu hören. Er stampft mit dem Fuß auf und brüllt seine Mama an: "Ich will aber zur Demo! Jetzt sofort!"

Das nenne ich Engagement.

Gehört von Shana Decker

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Grün ist die neue Hamburger Mitte – Die SPD hat die Wahl gewonnen. Doch Hamburgs Kern ist grüner geworden. Das zeigt unsere Karte mit den Ergebnissen aller 1.282 Wahllokale.

Der Aufwärtstrend ist gebremst – Wahlerfolge sind für die AfD nicht mehr selbstverständlich. Das Hamburger Ergebnis zeigt: Die Partei steht vor einer Reihe schwieriger Wahlkämpfe.

Ice Ice Baby – Streusalz schadet Straßenbäumen. Kein Streusalz schadet Regierungen. Warum der Kampf gegen Glatteis in der Stadt ein Politikum ist.