Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem wir uns jetzt viele Wochen sehr theoretisch mit Machtfragen beschäftigt haben, also mit den Fragen, wer künftig mächtig sein könnte und warum und wie sich dies womöglich auf andere Mächtige sowie auf uns, die normalen Menschen, auswirkt, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit heute gern auf etwas anderes lenken. Auf zwei Sachthemen. Die auch sehr viel mit Macht zu tun haben. Noch mehr aber mit Ohnmacht.

Das erste ist sehr ernst, ich weiß, es ist noch früh am Morgen, aber es hilft ja nichts: Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob geschäftsmäßige Sterbehilfe in Deutschland künftig erlaubt sein wird oder verboten bleibt. Laut Paragraf 217 des Strafgesetzbuchs droht jedem, der wiederholt und planmäßig anderen Menschen behilflich ist, etwa bei unheilbaren Krankheiten ihr Leben zu beenden, eine Haftstrafe. Einer der zentralen Gegner dieses Verbots ist in Hamburg gut bekannt: Es ist der einstmalige Hamburger Justizsenator Roger Kusch, der heute als Rechtsanwalt tätig ist und den Verein Sterbehilfe Deutschland gegründet hat, die einzige deutsche Organisation dieser Art. Mein Kollege Marc Widmann, Leiter des Hamburg-Ressorts, und Politik-Ressortleiter Heinrich Wefing haben Kusch unlängst befragt, zusammen mit dem früheren Ärztepräsidenten Frank Ulrich Montgomery. Wie das Gespräch verlief, können Sie schon daran erkennen, dass es im Ressort Streit erschienen ist, unter diesem Link können Sie es als Z+-Abonnent nachlesen, ich habe dies mit großem Gewinn getan – und womöglich ja auch der eine oder andere Verfassungsrichter.

Das zweite Thema ist im Vergleich zum ersten geradezu heiter, vor allem ist es eine richtig gute Nachricht. Sie betrifft den Hamburger Duschbus, in dem sich Obdachlose – an wechselnden Standorten – kostenlos waschen können. Das Angebot erfreue sich wachsender Beliebtheit, melden die Anbieter. Im Dezember kamen 80 Menschen, im Januar 120, die Tendenz für Februar ist steigend.

Das ist ja die Sache mit der Macht. Wer sie hat, ist oft gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wem damit geholfen werden könnte.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Georg Wendt/​dpa

Bei der Auszählung der Stimmen nach der Bürgerschaftswahl sind in einem Wahlbezirk in Eimsbüttel offenbar angekreuzte Wahlkreisstimmzettel versehentlich im Altpapier gelandet und später von der Müllabfuhr abgeholt worden, wie Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Dienstag sagte. Die meisten Stimmzettel konnten wiedergefunden und am Montag doch noch ausgezählt werden, 18 Zettel mit je fünf Stimmen blieben verschollen, diese seien aber nicht mandatsrelevant. Im Wahlkreis Süderelbe waren zudem insgesamt 16 fehlerhaft gedruckte Stimmzettel im Umlauf. Auch dieser Panne ist Rudolf zufolge "keine Ergebnisrelevanz" beizumessen. Wie berichtet, waren außerdem in zwei Wahllokalen bei der ersten Auszählung der Landeslisten Wählerstimmen vertauscht. In Langenhorn wurden zunächst die Grünen-Stimmen irrtümlich der FDP zugeordnet – und umgekehrt. Der Fehler wurde später festgestellt und berichtigt. Auch in Winterhude waren vorübergehend Stimmen vertauscht gewesen.

Der "Warmwasserblock" auf der Veddel soll saniert und ab 2021 denkmalgerecht modernisiert werden, teilt der Senat mit. Das Gebäude, ein Teil der in den 1920er-Jahren von Stadtbaudirektor Fritz Schumacher geplanten Arbeitersiedlung, soll das erste auf der Veddel gewesen sein, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner mit fließend warmem Wasser versorgt wurden.

Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks wird dem künftigen Senat nicht mehr angehören. Die 63 Jahre alte SPD-Politikerin zieht sich aus persönlichen Gründen aus der Politik zurück, bestätigte am Dienstag der Sprecher der Gesundheitsbehörde Dennis Krämer. "Ich beende meine berufliche und politische Laufbahn", wurde Prüfer-Storcks im "Hamburger Abendblatt" zitiert. Prüfer-Storcks führt seit März 2011 die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

In aller Kürze

Das sogenannte Paulihaus neben der Rindermarkthalle im Schanzenviertel darf bis auf Weiteres nicht gebaut werden; das Landgericht hat eine Räumungsklage der Stadt für das Grundstück an der Ecke Budapester Straße/Neuer Kamp in St. Pauli abgelehnt • Die Volksinitiative für die Verbindlichkeit von Bürgerentscheiden auf Bezirksebene ist zustande gekommen; nun muss die Bürgerschaft dazu bis 31. Mai zu einem Entschluss kommen • Im Vorfeld der rot-grünen Koalitionsverhandlungen zur Bildung eines neuen Senats hat die Hamburger Hafenwirtschaft mit einem 20-seitigen Positionspapier eine Wende in der Hafenpolitik angemahnt

THEMA DES TAGES

© Tim Trad/​Unsplash

Bis an die Grenze

Zehn Millionen Menschen in Deutschland haben Angst vor Spinnen, freien Plätzen, engen Räumen, vor Höhe oder vor dem Autofahren, viele davon in krankhafter Form. Eine Therapie ist langwierig, personalintensiv und teuer. Das Hamburger Start-up Sympatient wirbt nun damit, Angststörungen auch mit einer App kurieren zu können. Stimmt das? Wie die Therapie funktioniert, hat sich unsere Autorin Nike Heinen genauer angesehen. Lesen Sie hier einen Ausschnitt ihres Textes.

In der Ferne hupt ein Auto, durch die Häuserschluchten hallen Schritte, eine Stimme sagt: "Wenn Sie den Knopf drücken, fährt der Fahrstuhl los." Ach so, das Grau unter meinen Füßen ist der Boden eines Aufzugs! Ich betätige den Schalter in meiner Hand, nach einem kurzen Ruck setzt der Aufzug sich in Bewegung: Ich fahre nach oben, Stockwerk um Stockwerk, die Stadt zu meinen Füßen wird kleiner – und dann kommt, ganz plötzlich, die Angst. Der Fahrstuhl ist ein Provisorium, die Kabine nach vorne offen. Der denkbar schlimmste Ort für Menschen mit Höhenangst.

In der siebten Etage kann ich nicht mehr. Mein Herz schlägt schnell, die Hände schwitzen – obwohl die VR-Brille auf meine Nase drückt, obwohl ich weiß, dass das alles nicht echt ist. Angst kümmert sich eben nicht um Argumente. Sie kriecht einem dann den Hals hoch, wenn sie das möchte.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts leiden in Deutschland etwa zehn Millionen Menschen unter Ängsten – jede fünfte Frau, jeder zehnte Mann. Die meisten haben Phobien, sie fürchten sich vor Spinnen oder dem Fliegen. Das ist auch quälend, aber sie können wenigstens ihren Alltag so einrichten, dass sie ihre Angstmacher vermeiden. Eine andere Gruppe von Patienten kann das nicht: Bei etwa einer Million Menschen hat sich die Angst so verselbstständigt, dass sie den ganzen Alltag bestimmt. Es sind Unsichtbare, die sich gar nicht mehr vor die Tür trauen – aus Angst vor anderen Menschen, aus Angst vor öffentlichen Plätzen, aus Angst, was dort draußen in der Welt alles mit ihnen passieren könnte.

Es gibt nur eine Sache, die das wieder verändern kann: lernen, dass man das aushalten kann, dass nichts Schlimmes passiert, wenn man bleibt. Um diesen Lerneffekt zu erzielen, mussten Psychiater früher mit ihren Patienten vor die Tür gehen. Ihnen gut zureden, dass sie möglichst lange in der Situation bleiben. Heute reden sie immer noch – nutzen dabei aber immer mehr künstliche Realitäten.

Dass die bisherigen Verfahren so aufwendig sind, macht die Versorgung schwierig. Nach einer Umfrage der Bundestherapeutenkammer müssen sich Menschen, die eigentlich dringend Hilfe brauchen, zwischen 8 und 18 Wochen gedulden, bis sie ein erstes Gespräch mit einem niedergelassenen Psychologen oder Psychiater führen möchten. In den Kliniken ist es noch prekärer: Den zehn Millionen Kranken stehen Plätze für nur etwa 30.000 Patienten gegenüber.

Bei einer Pressekonferenz in Hamburg Ende Januar bestätigt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, die Dramatik der Lage. "Wir haben pro Jahr 55.000 Versicherte, die eine ambulante Behandlung bekommen. Aber wohl noch mal so viele, die darauf warten", meint er. Baas sagt, dass seine Kasse deswegen jetzt auf ein völlig neues Konzept setze: "Wir sind die erste Versicherung in Deutschland, die eine digitale Therapie gegen Angststörungen bezahlt." Die Pressekonferenz findet in einem Büro in Altona statt, beim Start-up Sympatient. Einer der Gründer, Julian Angern, ist selbst Angsttherapeut. Seine Idee ist jetzt: Ein Teil der Behandlung sollte nach Hause verlagert werden, so können die Therapeuten mehr Patienten gleichzeitig betreuen. Das Unternehmen hat erste Erfahrungen im digitalen Home-Treatment: Im vergangenen Jahr brachte es eine App gegen Stress heraus. Jetzt, seit Januar, gibt es Invirto, die App gegen Angst. Die Patienten müssen sich zwar noch bei einem Arzt oder Psychologen vorstellen, der die Diagnose stellt. Aber dann sollen sie zu Hause weitermachen: Sie bekommen eine Brille mit, in die sie ihr Smartphone als VR-Bildschirm einlegen können.

Über die Risiken und Nebenwirkungen, die tückische Mechanik der Angststörungen an sich und die Frage, ob ihre Erfinder selbst an die Wirkung ihrer App glauben, lesen Sie im zweiten Teil des Textes, den Sie hier auf ZEIT ONLINE finden können.

DER SATZ

© privat

"Es gab bei den Behörden legitime Sorgen, dass Einwanderer, die vor Kurzem aus Deutschland gekommen waren, im Krieg aufseiten der alten Heimat stehen könnten. Die Angst vor Spionen und Agenten führte aber zu Hysterie."

Dieser Satz aus dem Mund des amerikanischen Historikers Michael Luick-Thrams benennt das Schicksal Tausender Deutscher während des Zweiten Weltkriegs. Etwa das der Hamburgerin Karin Schramm, die als Baby mit ihren Eltern in Ecuador lebte – und von den Amerikanern in ein Lager in die USA verschleppt wurde. Ihr Vater war 1928 nach Südamerika ausgewandert, er arbeitete für eine Firma, die Steinnüsse nach Europa exportierte. Im Zweiten Weltkrieg gerät er – und mit ihm die ganze Familie – in Verdacht, für Deutschland zu spionieren.

Die Geschichte der Familie und anderer Betroffener, die sich unlängst in Hamburg trafen, hat unser Autor Hauke Friederichs für die Februar-Ausgabe der ZEIT:Hamburg aufgeschrieben. Sie können Sie hier noch einmal nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kunst und Vorurteil: Wie brechen wir mit stigmatisierenden Darstellungen? Vortrag von Moshtari Hilal: "Hässlichkeit verlernen – von künstlerischer Praxis und kolonialer Sehgewohnheit".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 18 Uhr, Eintritt frei

Lesung: In ihrem Debütroman "Der Defekt" offenbart Leona Stahlmann ein ungewöhnliches Verständnis von Sexualität, Identität und Heimat.

Literaturhaus, Schwanenwik 38, heute, 19.30 Uhr, 12 Euro

Konzert: Kritikern zufolge klingen Palaye Royale, als hätten die White Stripes mit den Hives ein musikalisches Kind gezeugt.

Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, heute, 20 Uhr, VVK 24,40 Euro

Zum Vormerken: Es herrscht Krieg zwischen Mann und Frau, Vater und Tochter. Aber die Musik ist gut. Oper von Vincenzo Bellini: "Norma".

Staatsoper, Große Theaterstraße 25, Premiere am 8. März, 18 Uhr, Einführung um 17.20 Uhr, ab 8 Euro

MEINE STADT

Es bewegt sich was in Hamburg. © Gerd Runde

HAMBURGER SCHNACK

Der Wochenmarkt neigt sich dem Ende zu; nur am Imbissstand herrscht noch Hochbetrieb. Es ist Schulschluss in der angrenzenden Schule. Eine Gruppe von fünf Jungen im Alter von circa 13 Jahren geht gezielt zum Imbissstand. Einer bestellt eine Currywurst, ein anderer fragt zaghaft den Verkäufer, ob er eine Scheibe Brot bekommen könne. Der Verkäufer weist auf den Boden und fordert lächelnd:

"Zwei Liegestütze!"

Der Schüler folgt dieser Aufforderung prompt und erhält die Scheibe Brot. Die übrigen Jungen sehen das, werfen sich auch nacheinander zu Boden, machen die zwei Liegestütze und erhalten auch ihren Lohn. Alle Umstehenden freuen sich über diese Interaktion und haben noch für eine Weile zusätzlichen Gesprächsstoff.

Gehört von Wulf-Jürgen Simon

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Wie weit darf Sterbehilfe gehen? – Darüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht nächste Woche. Ärzte müssen Menschen viel leichter in den Tod helfen können, sagt der Sterbehilfe-Aktivist Roger Kusch. Der frühere Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hält dagegen: Mediziner dürfen nicht vom Heilenden zum Tötenden werden.

Verdächtigt als Spione (Z+) – Als Baby wurde die Hamburgerin Karin Schramm aus Ecuador in die USA verschleppt. Wie Tausende andere Deutsche, die im Zweiten Weltkrieg in Lateinamerika lebten.

Angst auf Abruf – Die Therapie von Angststörungen kostet sehr viel Zeit und Geld. Ein Hamburger Start-up will mit einer App Abhilfe schaffen – kann das funktionieren?