wenn eine Stadt sich entscheidet, in den kommenden Jahren so weiterzumachen wie bisher, nur mit leicht veränderten Akzenten: Hat sie dann nicht eine konservative Entscheidung getroffen?

Dieser Gedanke treibt meinen Kollegen Frank Drieschner um, seit sich der Wahlerfolg von SPD und Grünen abzeichnete. In der aktuellen Ausgabe der ZEIT Hamburg, die heute erscheint, hat er einen Leitartikel geschrieben, der mit genau diesem Gedanken beginnt. Und es geht mir damit wie mit sehr vielen Texten des Kollegen, die ich in der tiefen Überzeugung lese, seine Argumente seien genau das, was ich auch die ganze Zeit denke, nur wusste ich das bis zu diesem Moment eben nicht.

Die These vom Konservatismus scheint auf den ersten Blick nicht so recht zu passen, bedenkt man die Fortschrittseuphorie, mit denen SPD und Grüne jetzt den Aufbruch in eine Zukunft mit Klimaschutzprogrammen, autofreien Zonen und neuen Mobilitätskonzepten feiern. "Wahrscheinlich hat sich Hamburg seit dem Zweiten Weltkrieg nie so schnell verändert, wie es das unter Bürgermeister Peter Tschentscher in den kommenden fünf Jahren tun soll, schreibt Drieschner. Aber, und das ist der Punkt: die meisten Wählerinnen und Wähler wünschen sich offenbar, diese Zukunft möge nicht gleich heute beginnen, sondern lieber übermorgen, schön behutsam und mit Augenmaß. Drieschners Text können Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen, und natürlich im neuen Hamburg-Teil der ZEIT, der heute erscheint.

Die vorderen Seiten widmen sich, natürlich, dem Ergebnis der Bürgerschaftswahl, fokussiert auf die Frage: Was sagt uns das Ergebnis, und zwar über die reine Sitz- und Mandatsverteilung hinaus – was sagt es uns über Hamburg? Und was folgt nun daraus?

Auf den übrigen Seiten widmen wir uns Themen, die (jedenfalls vordergründig) weniger mit dem politischen Betrieb zu tun haben. Und die haben übrigens – was ich gerade nach den zurückliegenden Wahlkampfwochen für keine schlechte Nachricht halte – die absolute Mehrheit.

In einem Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank (Grüne) haben sich zahlreiche Hamburger Kulturschaffende für eine Fortsetzung der Amtszeit von Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ausgesprochen. Brosda sei die fachlich qualifizierteste Person für den Posten, er habe sämtliche kulturellen und kulturwirtschaftlichen Bereiche im Blick – ein Spagat, der in der Kulturpolitik "außerordentlich selten" sei. Zu den Unterzeichnern gehören die Intendanten Karin Beier (Schauspielhaus), Georges Delnon (Staatsoper) und Joachim Lux (Thalia Theater) sowie Amelie Deuflhard (Kampnagel) und Christoph Lieben-Seutter (Elbphilharmonie). Im Falle einer Fortsetzung der rot-grünen Koalition gilt – angesichts des starken Wahlergebnisses der Grünen – Brosdas erneute Nominierung als fraglich.

In Hamburg wächst die Sorge vor dem Coronavirus. Es meldeten sich mehr und mehr Bürger in Arztpraxen und Krankenhäusern, hieß es am Mittwoch aus der Gesundheitsbehörde. Bislang gebe es in Hamburg aber keine bestätigte Infektion, in Lüneburg liegt nach Medienberichten ein erster Verdachtsfall vor. Die Behörde riet Bürgern, sich zunächst telefonisch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst 116117 zu melden.

FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein hat sich bis Freitag Bedenkzeit erbeten, ob sie ihr Direktmandat für die Hamburgische Bürgerschaft annimmt, sagte ein Fraktionssprecher am Mittwoch. Während die FDP bei der Wahl am Sonntag an der Fünfprozenthürde scheiterte, hatte von Treuenfels-Frowein in Blankenese mit 19.163 Stimmen ein Wahlkreismandat errungen. Sie wäre damit die einzige Liberale in der neuen Bürgerschaft, die sich am 18. März neu konstituiert.

Vier Tage nach der Schlappe bei der Bürgerschaftswahl will die CDU heute Abend auf einem Parteitag über das Ergebnis und mögliche Folgen beraten • SPD und Grüne treffen sich am Freitag im Rathaus zu einem Sondierungsgespräch • Der Wallringtunnel wird während der Hamburger Frühjahrsferien ab Freitag für zwei Wochen komplett gesperrt

Ist der Ärger jetzt vorbei?

Sie gehörten bei den Wahlen am Sonntag zu den beliebtesten Politikern ihrer Parteien, werden bei den anstehenden Verhandlungen zwischen SPD und Grünen eine entscheidende Rolle spielen und sind seit Jahren befreundet: Eigentlich hätten Andreas Dressel und Anjes Tjarks wie ein Herz und eine Seele zum Gespräch mit der ZEIT erscheinen können – wäre da nicht der Wahlkampf gewesen, der bei beiden ein paar Verwundungen hinterlassen hat. Lesen Sie hier einen Ausschnitt des Interviews, das sie uns am Montagmittag, als nicht einmal das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt war, gegeben haben.

DIE ZEIT: Die erste Frage geht an den Wahlsieger, an wen sollen wir uns denn halten?

Andreas Dressel: An uns beide.

Anjes Tjarks: Sehe ich auch so.

ZEIT: Herr Dressel, die Wahl ist vorbei, jetzt kommen die Verhandlungen. Können Sie uns irgendein Vorhaben nennen, das Ihrer SPD wichtig ist und das die Grünen ablehnen?

Dressel: Wir haben ein ganz wunderbares Wahlprogramm vorgelegt, die Grünen auch ein – natürlich nicht ganz so wunderbares – Wahlprogramm. Wir müssen jetzt sondieren und am Ende ein Angebot schaffen, das sich an die ganze Stadt richtet.

Tjarks: Natürlich ist Klimaschutz für uns ein zentrales Thema. Wir setzen alles daran, hier konkret in die Umsetzung zu gehen.

Dressel: Wir haben dazu vor der Wahl den Klimaplan vorgelegt, den sogar Robert Habeck gelobt hat. Das ist ein gutes Fundament. Aber wir waren bei der Wahl auch deshalb so erfolgreich, weil wir den Interessenausgleich in der Stadt organisieren. Auch darauf kommt es weiterhin an. Wer eine politische Mehrheit hat, darf nicht denken, das sei automatisch auch die Mehrheit in der Stadtgesellschaft.

Tjarks: … und auch nicht, dass alles, was man vorhat, automatisch richtig ist. Rot-Grün hätte in der neuen Bürgerschaft eine Zweidrittelmehrheit …

Dressel: Mit einer so großen Mehrheit müsste man besonders sorgsam umgehen.

ZEIT: Sie könnten sich ja gegenseitig kontrollieren.

Dressel: Die Leute wollen keine Selbsterfahrungsgruppe im Senat, die sagt: Wir sind Regierung und Opposition in einem. Wenn Koalitionen das vermischen, geben sie nach außen ein zerstrittenes Bild ab und sind nicht erfolgreich. Das kann man im Bund besichtigen.

ZEIT: Sie beide sind befreundet. Gab es im Wahlkampf einen Punkt, an dem Ihre Freundschaft strapaziert worden ist?

Dressel und Tjarks: (gleichzeitig) Nein.

ZEIT: Aber über die Partei des anderen haben Sie sich manchmal geärgert?

Dressel: Ja.

Tjarks: Ja.

Dressel: Die Diskussion zwischen den Koalitionspartnern um die Warburg-Bank war mehr als schwierig – der Bürgermeister hat das einen unfreundlichen Akt genannt. Ich fand das auch nicht in Ordnung. Das hängt manchen bei uns noch nach. So etwas bespricht man intern, versucht das gemeinsam zu klären und tritt dann gemeinsam nach außen auf. Das wäre die Erwartungshaltung in der SPD gewesen.

Tjarks: Wobei wir den Bürgermeister ja angerufen haben.

Dressel: Stimmt. Wir sind immer zu Gesprächen bereit gewesen (schmunzelt).

ZEIT: Herr Tjarks, müssen sich die Grünen für die Debatte um Cum-Ex entschuldigen?

Tjarks: Nein. Auch in der SPD waren nicht alle beglückt, aus der Zeitung zu erfahren, dass ihr Kreisverband Mitte zu einem kritischen Zeitpunkt eine größere Spendensumme von Warburg angenommen hat. Die Vorwürfe muss man aufklären. Deshalb haben wir uns darauf verständigt, dass das im Haushaltsausschuss besprochen wird. Und dass die SPD noch mal prüft, ob eine Entbindung vom Steuergeheimnis in diesem Fall möglich ist.

Warum Andreas Dressel den alten und neuen Bürgermeister Peter Tschentscher für die Korrektheit in Person hält, wie wichtig Anjes Tjarks der Ausbau der Radwege um 100 Kilometer pro Jahr ist und wie ihre beiden Parteien nun die Stadt umbauen wollen, lesen Sie im weiteren Verlauf des Gesprächs. Sie finden es hier auf ZEIT ONLINE.

"Freie Bahn also für die Roger Kuschs und andere Sterbehelfer? Keineswegs. Die Debatten um die Möglichkeiten und Grenzen der Sterbehilfe sind längst nicht zu Ende; sie werden mit einiger Gewissheit neu beginnen."

Gestern hat das Bundesverfassungsgericht ein, man muss es so deutlich sagen, historisches Urteil gefällt. Der Sterbehilfeparagraf im Strafgesetzbuch ist nichtig. Die Richter erkannten nicht nur ausdrücklich ein "Recht auf selbstbestimmtes Sterben" an, sondern fügten hinzu, dass dieses Recht die Freiheit einschließe, "sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen".

Der Politikchef der ZEIT, Heinrich Wefing, hat einen Text darüber geschrieben, warum die Richter so argumentieren und was das für die Kläger bedeutet, unter denen der ehemalige Hamburger Justizsenator Roger Kusch der prominenteste ist. Sie können den Text in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen – und hier auf ZEIT ONLINE.

Auf dem Bergedorfer Markt stehe ich beim Fischhändler meines Vertrauens und schaue mir die Auslage an.

"Oh, schön, Sie haben schon Elbstinte. Von welchem Fischer haben Sie die?" –

"Aus Dänemark."

Gehört von Ralf Dorn

