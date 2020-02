Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie oft haben Sie sich in den vergangenen Tagen übers Händewaschen unterhalten? Ich habe gestern Abend meinen persönlichen Rekord gebrochen: sechsmal die Hände gewaschen und achtmal übers Händewaschen gesprochen (ich übertreibe nicht, ich habe tatsächlich mitgezählt). Über die richtige Technik, über die Gefahr, den Daumen zu vergessen, über die Angst, den Ehering versehentlich in den Abfluss zu werfen (schlagender Rat: Vor dem Betreten des Badezimmers abnehmen und an einem sicheren Ort verstauen), über die Frage, ob ein ungewaschener Ehering an einer frisch gewaschenen Hand nicht alle Hygiene zunichte macht, über die ideale Dauer einer guten Handwäsche (allgemeine Überzeugung: so lange, wie es dauert, zweimal "Happy Birthday" zu singen), über gute und schlechte Badezimmer-Akustik beim Singen und über die Frage, warum erst eine Epidemie drohen muss, damit wir uns wieder basaler Zivilisationstechniken besinnen und häufiger Wasser und Seife benutzen als nur kurz und verhuscht nach dem Besuch der euphemistisch, aber fälschlich als Waschräume umschriebenen Toilette.

Was das Coronavirus betrifft, ist die Lage in Hamburg glücklicherweise nach wie vor entspannt. "Wir sind gut vorbereitet", sagte die Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD); es gebe aber bislang keine bestätigte Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt. Der verdächtige Patient in Lüneburg, von dem wir gestern berichtet hatten, ist inzwischen nach einem negativen Test wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Die Gesundheitssenatorin erinnerte dann auch noch an weitere grundlegende Zivilsationstechniken, die dabei helfen, eine Ansteckung zu vermeiden: Niesen und Husten nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Und unnötigen Körperkontakt vermeiden.

Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten, falls sich die Lage in Hamburg ändert. Bis dahin gilt wie bisher: Lassen Sie sich nicht verrückt machen.

Und stecken Sie sich nicht an, am besten auch mit nichts anderem.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Christian Charisius/​dpa

Die Spitzenpolitiker von SPD und Grünen treffen sich heute, fünf Tage nach der Bürgerschaftswahl, zu einem Sondierungsgespräch über die Bildung einer gemeinsamen Regierung. Teilnehmer sind vonseiten der SPD Bürgermeister Peter Tschentscher, Landesparteichefin Melanie Leonhard und Fraktionschef Dirk Kienscherf. Von den Grünen werden die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Landesparteichefin Anna Gallina und Fraktionschef Anjes Tjarks erwartet.

Die Spitze der Hamburger CDU will vorerst keine personellen Konsequenzen aus der Bürgerschafts-Wahlschlappe ziehen. Zunächst müsse die Partei an Profil gewinnen und eine kampagnenfähige Organisation bilden - "und dann müssen wir uns entscheiden, welchen Köpfen wir das zutrauen", sagte CDU-Landeschef Roland Heintze bei einem Parteitag am Abend. Der Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Thering beklagte fehlende Botschaften im Wahlkampf. "Wenn wir selbst nicht mehr wissen, wofür wir stehen", sei es auch schwer, die Wähler zu überzeugen. "Da waren andere Parteien einfach besser."

In Wilhelmsburg entschärften Spezialisten eine 500 Pfund schwere Weltkriegsbombe. Die Fliegerbombe war am Mittag auf dem Gelände einer Raffinerie gefunden worden. Zwei Betriebe in der Nähe mussten evakuiert werden. Wohnhäuser lagen zum Glück weit genug entfernt, sodass keine Anwohner in Sicherheit gebracht werden mussten.

In aller Kürze

Risse in der Fahrbahn in der vierten Röhre des Elbtunnels haben gestern für bis zu 20 Kilometer lange Staus gesorgt; die Reparaturmaßnahmen sollten über Nacht stattfinden • Beim Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied des "Islamischen Staates" hat die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft vier Jahre Haft für den Angeklagten gefordert • Dieter Hecking, der Trainer des HSV, hat sich klar im Kampf gegen Rassismus in Fußballstadien positioniert – er könne sich vorstellen, seine gesamte Mannschaft bei derartigen Beleidigungen vom Platz zu holen, sagte der 55-Jährige • Heute Vormittag veröffentlicht die Agentur für Arbeit die Arbeitslosenzahlen für den Februar • Heute Abend sind Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) beim traditionellen Matthiae-Mahl zu Gast #

THEMA DES TAGES

© Markus Scholz/​dpa

Autoarm, jetzt aber wirklich

Kaum ein Verkehrs-Modellprojekt ist bundesweit mit größerer Aufmerksamkeit verfolgt worden als das Experiment in Ottensen: Ein halbes Jahr lang waren hier mehrere Straßen für den Autoverkehr gesperrt, bis ein Gerichtsbeschluss der Sache ein Ende setzte. Aber damit ist die Verkehrsberuhigung in Ottensen nicht vom Tisch, im Gegenteil. Über die Perspektiven für das Projekt berichtet Christoph Twickel.

Ottensen soll eine verkehrsberuhigte Zone bekommen – und zwar definitiv: Am 20. Februar hat die Bezirksversammlung Altona mehrheitlich einem Antrag der CDU und der Grünen zugestimmt ("Verkehrswende gemeinsam gestalten"), der im Kern die Fortführung des Modellversuchs "Ottensen macht Platz" auf den Weg bringen will. Fünf Monate, von September 2019 bis Ende Januar 2020, waren in dem Altonaer Stadtteil drei Straßen im Zentrum auf nahezu autofrei gestellt, bis eine Klage den Feldversuch stoppte.

In ihrem Beschluss beauftragt die Bezirksversammlung das Bezirksamt nun damit, auf Dauer ein "autoarmes Quartier in Ottensen" möglich zu machen. Taxis, Fahrräder, Leute mit Stellplatz und Krankenwagen könnten rund um die Uhr rein, privater und gewerblicher Lieferverkehr nur von 23 bis 11 Uhr. Außerhalb der Lieferzeit sollen Händler ihre Lieferungen an sogenannten Pick-up-Points abholen, Gewerbetreibende bekommen Lastenfahrrad-Stellplätze. Zukünftig heißt: frühestens in zwei Jahren – diese Einschätzung gab Altonas Baudezernent Johannes Gerdelmann auf einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung am Samstag, den 15. Februar in der Fabrik in Altona ab.

Schon um 10 Uhr morgens war die Fabrik prall gefüllt, zweieinhalb Stunden lang diskutierten die Anwohnerinnen und Anwohner über "Ottensen macht Platz" – das Verkehrsexperiment bewegt die Gemüter im Viertel wie kaum ein anderes Thema. "Hamburg hat eine vernagelte Verkehrsbehörde!", rief der Tübinger Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim in den Saal. Hamburg brauche mehr und größere Zonen nach dem Vorbild von "Ottensen macht Platz", forderte Monheim, er bekam leidenschaftlichen Applaus. In dem linksalternativen Stadtteil – bei der Bürgerschaftswahl erhielten die Grünen 37,7 und die Linke 19 Prozent der Stimmen in Ottensen – ist die Unterstützung für Verkehrsberuhigung massiv, das zeigte sich nicht nur am Applaus in der Fabrik, sondern auch an den Resultaten der Evaluation, die begleitend zum Verkehrsexperiment durchgeführt worden war: 84 Prozent der Befragten wünschten sich eine verkehrsberuhigte Zone, 27 Prozent waren dafür, die Durchfahrts- und Parkbeschränkungen von "Ottensen macht Platz" genau so beizubehalten, 57 Prozent fanden, das Projekt solle mit Verbesserungen weitergeführt werden. Sogar 76 Prozent der Gewerbetreibenden – auf deren Beschwerden sich die Kritiker des Projektes von der Initiative "Ottensen bewegt" berufen – wünschen sich laut Evaluation grundsätzlich eine Weiterführung der Autofreiheit.

Auf welche Straßen die verkehrsberuhigte Zone ausgeweitet werden soll und welche Hürden der Sache noch im Weg stehen, lesen Sie in der vollständigen Version von Christoph Twickels Text hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Jonathan Rautenberg/​unsplash.com

"Die ausgedienten Treppen seien zu groß und müssten in zwei, drei Teile zerlegt und über die S-Bahn-Gleise entsorgt werden. Manche Rolltreppen kriegt man überhaupt nur raus aus den Gängen, wenn vorher andere demontiert worden sind, darum auch vier auf einmal. Es ist kompliziert."

Als unsere Kollegin Johanna Schoener, Redakteurin im Ressort Wissen, sich am ersten Arbeitstag dieses Jahres auf den Weg ins Büro machte, sah sie sich vor ein überwindbares, aber ärgerliches Hindernis gestellt: Vier Rolltreppen am S-Bahnhof Jungfernstieg waren außer Betrieb. Und sie sind es noch immer – denn sie sollen ausgetauscht werden. Das kann doch nicht so lange dauern, dachte sich die Kollegin und begann zu recherchieren. Was sie erfuhr, wird Sie überraschen.

Johanna Schoeners Text über das Hamburger Rolltreppen-Problem aus der aktuellen ZEIT können Sie hier noch einmal nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Musik: Soulhafen ist eine Konzertreihe, die viermal im Jahr an verschiedenen Orten stattfindet und modernen Soul aus der jungen Hamburger Pop-Szene präsentiert. Heute treten im Birdland Debby Smith und Max Peters auf.

Birdland, Gärtnerstraße 122, Einlass 19.30 Uhr, Beginn 21 Uhr, 15 Euro.

Süßes Flimmern: Ein Film enttarnt zugleich den Medienapparat wie das sinnentleerte Leben der Wohlhabenden. Fellinis "La Dolce Vita", deutsche Fassung von 1960.

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, heute, 21.15 Uhr und Sa, 17 Uhr, 8,50 Euro

Blues-Band: Sie spielen sich durch Jazz, Rock, Folk, Soul und Funk, kehren letztlich aber immer wieder zurück zu ihrem Namen: "Out of the Blues".

Zinnschmelze, Maurienstraße 19, heute, 20 Uhr, 5 Euro

Farbenfroh vormerken: Die Höhle der Wunder lädt Kinder ab sechs Jahren zu Experimenten rund um Optik ein; "KreativKids – Mitmachangebot".

Kinderbibliothek, Hühnerposten 1, Sa, 14–17 Uhr, Eintritt frei

Farblos vormerken: Schwarz-weiß-graue Malerei nennt sich Grisaille, entsprechend farblos flimmert hier Video-, Film- und Fotokunst: "Schwarz Weiß Grau". Gruppenausstellung.

Bunkerhill Galerie, 5. Stock, Feldstraße 66, Vernissage: Sa, 18 Uhr; Ausstellung: 1.3.–12.3.

KAFFEEPAUSE

Wahrscheinlich werden Touristen bald das Café Melt entdecken. Die günstige Lage unweit der Landungsbrücken und des Museumsschiffs "Cap San Diego" spricht ebenso dafür wie der Cappuccino, der gut, aber ohne aufregende Höhen und Tiefen daherkommt und somit jedermann erfreut. Doch im Moment ist das neu eröffnete Café noch fest in der Hand von Arbeitern aus nahen Büros und Menschen, die in Start-ups der Neustadt ihr Glück versuchen und hier hinter ihren Laptops sitzen. Nach einer Weile des Verweilens entfaltet sich das Eigene dieses Cafés. Die Vintage-Stühle erinnern an ein altes Klassenzimmer, die Deko ist unaufdringlich, und die Farben Rosa, Grau und Braun lassen den wunderschönen, in der Ecke eines alten Gebäudes der vergangenen Jahrhundertwende gelegenen Raum mit breiter Fensterfront zu einem matten Leuchten bringen. Das Eigene zeigt sich auch im hausgemachten Kuchen, einem mit vielen knackigen Mandeln versehenen, saftigen Apfelkuchen und einem ganz hervorragenden weichen Karottenkuchen. Der hohe Preis pro Stück von 3,90 Euro allerdings lässt schon die Touristen ahnen.

Neustadt, Café Melt, Johannisbollwerk 19, Di–So; 9–21 Uhr

Elisabeth Knoblauch

MEINE STADT

Vorsaison am Elbstrand © Angelika Knoop

HAMBURGER SCHNACK

Auf der Hamburger Weiberfastnacht-Party. Die Stimmung ist super, sämtliche Exil-Rheinländer und Karnevals-Sympathisanten haben sich versammelt. Trotz Kölsch-Pegel sind auch normale Unterhaltungen möglich.

Ich: "Und, wo ist eure Firma?"

Er: "In St. Georg, mit Blick auf die Alster."

Ich: "Oh, schön!"

Er: "Na ja, irgendwann merkt man es auch nicht mehr, man guckt ja nicht den ganzen Tag aus’m Fenster."

Gehört von Wiebke Neelsen

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Autoarm, jetzt aber wirklich (Z+) – In Ottensen soll ein dauerhaft verkehrsberuhigtes Quartier entstehen. Nur mit welchem Geld, ist noch unklar.

Rolltreppenwitz (Z+) – Wie lange kann es dauern, vier Fahrtreppen an einem S-Bahnhof auszutauschen? Aus der Serie "Die Macht der Maschinen"