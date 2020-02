Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

normalerweise ist das ja nicht unsere Art, aber diese Woche gab es eine Meldung, die wir Ihnen vorenthalten haben. Aus guten Gründen, und obwohl sie davon handelt, dass unsere Stadt in einem Ranking den Spitzenplatz einnimmt: Hamburg ist wieder mal Stauhauptstadt in Deutschland. Dies meldete vor wenigen Tagen ein sehr namhafter Hersteller von Navigationsgeräten (so namhaft, dass wir uns den Namen hier sparen). In keiner anderen Metropole steckt man so häufig, lange und verlässlich im Verkehr fest wie hier.



Für seine Untersuchung hat der Navi-Hersteller die anonymisierten Daten aus allen Geräten und Apps eigener Fabrikation ausgewertet – Abertausende Datenquellen, verteilt über ganz Deutschland. Ein beeindruckender Versuchsaufbau. Und dennoch haben wir nicht berichtet. Warum?

Im Detail ergab die Untersuchung, eine Fahrt in Hamburg dauere morgens infolge von Staus im Durchschnitt 54 Prozent länger. Abends sogar 61 Prozent, besonders heftig ist es donnerstagnachmittags zwischen 16 und 17 Uhr. Zum Vergleich: In Bielefeld liegt die Abweichung morgens bei 31, abends bei 34 Prozent, in München (wo ich in einem früheren Kapitel meines Lebens ganze Jahreszeiten verpasst zu haben glaube, weil ich in einem Tunnel am Mittleren Ring festhing) sind es morgens 54, abends 60 Prozent. Der Vergleichswert ist die errechnete Prognose, wie lange die Fahrt bei reibungslosem Verkehrsfluss und ohne Behinderungen dauern könnte. Keine reale Größe, sondern das hypothetische Ideal.

Und jetzt wird die Sache interessant. Denn wäre Stau eine Naturgewalt, beispielsweise vergleichbar mit einem kleinen Graupelschauer, der mich auf dem Weg zur Arbeit trifft und, weil die Welt ungerecht ist, auf dem Weg nach Hause gleich nochmal, wäre alles klar. Aber Sie kennen ja sicher den ein wenig neunmalklug klingenden Satz: Man steht niemals im Stau, man ist der Stau. Wenn ich morgens oder abends oder donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr ins Auto steige, bin ich nicht nur selbst schuld – ich bin auch aktiv daran beteiligt, dass alle anderen auch nicht vorankommen.

Ganz abgesehen davon, dass es keinen besseren Weg gibt, schlechte Laune zu bekommen, als sein Leben mit einem abstrakten Ideal abzugleichen. Ginge es nur um das erstrebenswerte Ideal, wären wir vermutlich alle um diese Uhrzeit noch nicht wach.

Sind wir aber. Also lassen Sie uns das Beste daraus machen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Bodo Marks/​dpa

Seitdem der Alte Elbtunnel im Mai für den Autoverkehr gesperrt wurde, haben 1,5 Millionen Fußgänger den Tunnel benutzt – 41,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Radlern und Radlerinnen war der Zuwachs sogar noch größer, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Donnerstag. Statt 291.000 im Jahr 2018 waren es im vergangenen Jahr 480.000, berichtet der NDR.

Erst von Montagabend, 18 Uhr, an dürfen auf den Straßen rund um den Spritzenplatz in Ottensen wieder Autos fahren, bis dahin gilt die Straßensperrung weiter. Per Eilentscheid hatte das Verwaltungsgericht in dieser Woche den Eilanträgen zweier Anlieger gegen das Projekt "Ottensen macht Platz" stattgegeben. Am 20. Februar will die Bezirksversammlung über die dauerhafte Einrichtung einer Fußgängerzone entscheiden.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) will es noch mehr Schülerinnen und Schülern als bisher ermöglichen, Türkisch, Arabisch und Farsi/Dari zu lernen – in freiwilligen Sprachkursen in der Grundschule sowie als zweite oder dritte Fremdsprache in weiterführenden Schulen. Man nehme den Wunsch von Zuwandererfamilien ernst, dass die Kinder sehr gut Deutsch lernen, aber auch die Sprache ihrer Eltern kennenlernen sollen, sagte Rabe.

In aller Kürze

Nicola Bartels übernimmt spätestens zum 1. Juli die Leitung des Hamburger Rowohlt-Verlags und wird damit Nachfolgerin von Florian Illies • Eine U-Bahn der Linie U1 ist am Donnerstagvormittag kurz vor der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt mit einem umgestürzten Baum zusammengeprallt; sieben Fahrgäste wurden verletzt • Finanzsenator Andreas Dressel und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld (beide SPD) stellen am Nachmittag Pläne zum Umbau eines Parkhauses in der Hamburger Altstadt in ein Wohnhaus vor • Vor 50 Jahren haben Ärzte im UKE zum ersten Mal eine Niere transplantiert; heute Abend begeht die Klinik das Jubiläum mit einem Festakt



THEMA DES TAGES

© UKE

"Vergleichbar mit einer normalen Erkältung"

Träte in Hamburg ein Fall der neuen Coronavirus-Infektion auf, dann wäre sie zuständig: Marylyn Addo leitet die Infektiologie am UKE. In Ihrer Abteilung können die Patienten fachgerecht isoliert und behandelt werden. Die Viren sind für sie alte Bekannte: Die Professorin hält in ihrem Labor eine Variante des Coronavirus, das die gefährliche Lungeninfektion Mers auslöst – weil sie an einer Impfung arbeitet.

Elbvertiefung: Sie sind auf hoch ansteckende und gefährliche Erreger spezialisiert, haben zusammen mit Ihren Kollegen auch schon mal einen Ebola-Patienten betreut. Macht Ihnen das neue Virus aus Wuhan Angst?

Marylyn Addo: Nein, tut es nicht. Wir kennen noch nicht alle Daten. Aber was wir haben, das sieht nicht allzu besorgniserregend aus. Wir bekommen ja jeden Abend die neuen Zahlen aus China und den anderen Ländern berichtet. Bei 2019nCoV, wie wir den Erreger nennen, sind im Moment 16 Prozent der Fälle ernst, 2,3 Prozent sterben. Das ist milde im Vergleich zu den bisherigen Coronaviren-Pandemien.

EV: Wie war es denn bei den anderen?

Addo: Bei Sars, die Infektion, die 2002 in Guangzhou und Hongkong begann, waren nahezu alle Infizierten auch schwer krank – und jeder zehnte starb. Mers, die Lungeninfektion, die vor allem auf der Arabischen Halbinsel immer wieder vorkommt, ist sogar in jedem dritten Fall tödlich.

EV: Aber das sind Daten, die jetzt, viele Jahre später vorliegen. Und aus China, so klagen etliche Forscher, wird nicht lückenlos gemeldet. Oder zumindest sind keine Rückfragen möglich, wenn etwas nicht ganz logisch erscheint.

Addo: Die Kollegen dort leiten uns wichtige Informationen weiter. Aber sie haben eben auch alle Hände voll zu tun, denn sie müssen gerade einen großen Ausbruch eindämmen. Was uns ein wenig beruhigt, das sind die Erscheinungsbilder der Infektion, die wir bei den bisherigen Patienten hier in Europa gesehen haben. Den Infizierten ging es gut, vergleichbar mit einer normalen Erkältung. Viele stehen schon wieder als geheilt in den Registern.

EV: Also alles kein Problem? Kann man das ruhig zu Hause auskurieren?

Addo: Aus reiner Vorsicht: Nein. Es handelt sich trotzdem um einen neuen Erreger, mit einem gewissen Potenzial, und deswegen haben die Zuständigen entschieden, dass Patienten isoliert werden müssen. Momentan noch. Wir müssen die Situation weiter engmaschig beobachten.

Wann ein Verdacht auf eine Infektion besteht, an welche Einrichtung man sich dann wenden sollte und wie das UKE hoch ansteckende Kranke isoliert, lesen Sie in der langen Fassung des Interviews auf ZEIT ONLINE.



DER SATZ

"Manchmal kann ich nicht fassen, was derzeit passiert. Ich glaube an die EU und bin wirklich traurig über den Austritt. Ich werde einfach weitermachen müssen und hoffen, dass sich die Probleme nach und nach lösen lassen."

Madeleine Herring, Exilbritin in Hamburg

Wenn Großbritannien heute Abend um 24 Uhr aus der EU austritt, werden die Auswirkungen bis nach Hamburg zu spüren sein: Rund 4000 Hamburgerinnen und Hamburger mit britischem Pass sind dann keine EU-Bürger mehr. Jedenfalls nicht, sofern sie nicht auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Wie schwer die Hamburger Exilbriten der Brexit wirklich trifft, haben Susan Jörges und Svenja Tschirner recherchiert – und sieben von ihnen gebeten, ihre Lage zu schildern. Quer durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten. Sie haben mit einem Studenten gesprochen, der in Oxford Germanistik studiert, gerade ein Auslandssemester in Hamburg verbringt und eigentlich gern länger bleiben würde – was nun schwierig wird. Sie sprachen mit einem Mitarbeiter von Hapag-Lloyd, der die Sache sehr gelassen nimmt und sich schon einmal auf längere Wartezeiten beim Zoll einstellt. Einige, aber längst nicht alle, haben sich vorsichtshalber einbürgern lassen. Madeleine Herring konnte das nicht, sie sagt: "Meine Lage ist katastrophal."

Die Brexit-Protokolle von sieben Hamburger Exilbritinnen und -briten können Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen.



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Busch lauschen: "Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge." Von wem stammt’s? Lausch-Zeit: Jürgen Gebert liest Wilhelm Busch.

Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, heute, 15.30–16.30 Uhr, ab 60 Jahre, Eintritt frei

Mousse Vinyl: Seit mehr als 20 Jahren legt Mousse T. Soul, Funk und House auf; heute beim Vinyl Special im Mojo.

Mojo, Reeperbahn 1, heute, ab 23 Uhr, 12 Euro

Küchenmusik: Die "Seelenküche" war von 1990 bis 1994 einer der angesagten Clubs auf St. Pauli. Zeit für eine Verneigung: "30 Jahre Soulkitchen".

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, Sa, 20 Uhr, VVK 15 Euro

Kinderkino: Europas erste Giraffe will zurück nach Afrika. Flimmern ab acht Jahren: "Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa".

Haus 3, Hospitalstraße 107, So, 11 Uhr

KAFFEEPAUSE

"The weather outside is frightful, but the (homemade) chai inside is delightful", steht auf einem Schild vor der Tür, ein kleines Wortspiel mit dem Text von "Let it snow", das den Gast in das gemütliche Lowinsky’s N. Y. Coffee & Tea lockt. Nachdem sich sein amerikanischer Traum zerschlug, kam Hillel vor einigen Jahren von New York nach Hamburg – nun hat er ein Café in bester New Yorker Tradition eröffnet, das seinen Gästen nicht nur Getränke und kleine Gerichte, sondern vor allem eine große Portion Herzlichkeit bietet. Der New York Cheesecake (4,20 Euro) ist wunderschön fest und zugleich cremig, die Brownies mit Halva (3,20 Euro) sehr gehaltvoll und schokoladig. Neben Kaffee – die Hausröstung "Lowinsky’s" (exklusiv von Onetake geröstet) – gibt es Tee zu entdecken. Der Chai beeindruckt mit feinen Zimt- und Kardamom-Aromen, ein "Assam-Tee", der lange, sehr lange gekocht wurde, wie Hillel fröhlich erzählt. Noch tüftelt er an neuen Ideen für Zutaten von Bagels, fragt sorgsam nach, ob alles geschmeckt hat. Man wünscht ihm viel Glück für seinen Hamburger Traum.

Elisabeth Knoblauch

Hoheluft-Ost, Lowinsky’s N. Y. Coffee & Tea, Lehmweg 36, Mo 8–17 Uhr, Mi, Do 9–17 Uhr, Fr, Sa 8–17 Uhr, So 10–17 Uhr

MEINE STADT

Barkasse Hedi mit den zwei Arbeitsschiffen © Urban Sketcher: Thorsten Kleier

HAMBURGER SCHNACK

Ich kam mit meinen Enkelinnen, vier und zwei Jahre alt, in den Hausflur, da polterte mit lauter Stimme eine Frau herein. Die Kinder erschraken sehr und verkrochen sich. Als sie in einer Tür verschwunden war, sagte die Vierjährige entsetzt: "Das war ja ein Mensch!"

Gehört von Sanna Dammann

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

"Wir müssen die Lage engmaschig beobachten" – Gäbe es in Hamburg einen Coronavirus-Fall, wäre sie zuständig: Marylyn Addo, Oberärztin am UKE, über die wahre Ansteckungsgefahr und ihre Arbeit an einem Impfstoff.

"Mein Patriotismus hat unter dem Brexit sehr gelitten" – Rund 4000 Hamburgerinnen und Hamburger haben einen britischen Pass. Was bedeutet der EU-Austritt Großbritanniens für ihr Leben in der Hansestadt? In jedem Fall: Probleme.