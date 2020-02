Unmittelbar vor der Hamburger Bürgerschaftswahl meldet die grün geführte Umweltbehörde der Stadt noch einen kleinen Erfolg: Die Nutzung von Abwärme aus Kläranlagen wird demnächst öffentlich gefördert, so steht es im Gesetzentwurf für den Kohleausstieg, den der Bundestag in den kommenden Monaten beschließen soll.

Das klingt nach einer Petitesse, etwas mehr ist es aber schon. Seit drei Jahren plant die Umweltbehörde eine Modernisierung der städtischen Fernwärmeversorgung, für die sich inzwischen der Begriff der "Wärmewende" durchgesetzt hat. Ein Baustein dieses Umbaus ist eine große elektrische Wärmepumpe, die dem Abwasser der städtischen Kläranlage Dradenau Restwärme entziehen und als Fernwärme nutzbar machen soll.

Kläranlage ist ein kleines Wort für die riesige Anlage im Hamburger Hafengebiet. Hier wird das Abwasser von 2,4 Millionen Menschen gereinigt, nicht nur aus Hamburg, sondern auch aus Nachbargemeinden. An normalen Tagen fließt das Volumen der Binnenalster durch die Kläranlage, an regenreichen Tagen dreimal so viel. Diese gewaltige Menge Abwasser transportiert eine gewaltige Menge Energie, die nun nutzbar gemacht werden soll. Für Deutschland ist das neu.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Ohne staatliche Unterstützung setzt sich in der Energiewirtschaft kaum eine neue Technik durch. Erst das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat den Durchbruch von Windkraft und Fotovoltaik möglich gemacht. Dass die "Kraft-Wärme-Kopplung", also die gleichzeitige Herstellung von Strom und Heizwärme in einem Kraftwerk, sich deutschlandweit durchgesetzt hat, liegt nicht nur an den Vorzügen dieser Technik, sondern auch an einem gesetzlich geregelten Förderinstrumentarium. Jetzt also: Fernwärme aus Kläranlagen, Hamburg macht es vor.

Andere dürften folgen. Jedes Dorf hat seine Kläranlage, viele Betriebe ebenfalls, und lauwarmes Wasser in die Flüsse zu leiten, statt ihm vorher noch möglichst viel Wärme zu entziehen, ist in Zeiten des Klimaschutzes Energieverschwendung. Würden nicht die Hamburger ihre Fernwärme modernisieren, und hätte die Umweltbehörde nicht ihre Wärmepumpe in der städtischen Kläranlage geplant, dann hätte ein anderes Bundesland sich irgendwann für die Förderung dieser Technik eingesetzt und damit am Ende vermutlich auch Erfolg gehabt.

Es waren aber die Hamburger, in dieser Frage angetrieben von den Grünen. Sollten sie, aus purer Bescheidenheit vielleicht, im Wahlkampf davon schweigen?