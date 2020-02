Um 17 Uhr wird es plötzlich eng. "Hallo, hallo, darf ich mal durch? Jetzt mach doch mal Platz!" Ein paar Mädchen drängeln nach vorn zur Bühne, sie haben es eilig, doch da ist kaum Platz, dicht an dicht stehen die Demonstranten nebeneinander. Einige müssen sich auf die Zehenspitzen stellen, um überhaupt noch etwas zu erkennen, sie recken die Hälse – niemand will die Sicht auf die Bühne verlieren. Und dann steht sie plötzlich da. Eine junge, kleine Frau mit grauer Strickmütze auf dem Kopf. "Moin! Schön, wieder hier zu sein!", ruft Greta Thunberg von der Bühne, auf Deutsch. Ihre Miene ist gewohnt ernst, die Stimme fest. Jubel brandet auf. Wer in diesem Moment weiter hinten steht, sieht ein weites Meer von Handys über den Köpfen tanzen. Als Greta wieder zum Reden ansetzt, diesmal wieder auf Englisch, verstummt der Applaus. "Ich bin sehr glücklich, hier bei euch zu sein", sagt sie. "Trotz dieses schrecklichen Ereignisses vor ein paar Tagen."

Tausende sind heute gekommen zur letzten großen Klimademo vor der Hamburger Bürgerschaftswahl. Die Polizei wird später von 20.000 Teilnehmern sprechen. Fridays for Future haben zum Protest aufgerufen, keine 48 Stunden vor Öffnung der Wahllokale will die Bewegung noch mal ordentlich Druck aufbauen. Das Motto: #HamburgWähltKlima. In einem langen Protestzug sind die Demonstranten gerade zwei Stunden lang durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Es ist kalt und windig, doch das scheint den hier Versammelten nichts auszumachen.



Es ist Thunbergs zweiter Besuch in Hamburg. Vor fast genau einem Jahr, am 1. März 2019, hielt sie eine Rede auf dem Hamburger Rathausmarkt. Damals waren die Fridays-for-Future-Bewegungen in Deutschland noch relativ jung, auch damals kamen schon erstaunlich viele, um sie zu sehen, aber längst nicht so viele wie heute. Es finden sich mehr Eltern, Großeltern, Studenten in der Menge, soweit sich das überblicken lässt. "Oma ist stolz auf euch!", steht auf einem Plakat, das eine ältere Frau in die Höhe hält. Am Straßenrand haben die Scientists for Future einen Infostand aufgebaut. Auch wenn vielerorts bereits der Niedergang von Fridays for Future vorausgesagt wird: Allein dieses Bild zeigt, wie sehr die Bewegung in nur einem Jahr an Breite und Tiefe gewonnen hat.



Zwischen Kampfansage und Motivationsrede

Thunberg beginnt mit einem Rückblick: "Ich denke oft an daran, wie ich damals mit dem Streiken angefangen habe. Seither ist viel passiert und gleichzeitig nichts. Wir brauchen jetzt endlich Leute an der Macht, die eine Krise als genau das behandeln: eine Krise."



Ihre Rede ist kurz, aber prägnant. Sobald sie einen Satz beendet hat, wird der Jubel wieder lauter. In diesen Momenten huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, auch die Jugendlichen direkt vor der Bühne wirken wie beseelt, getragen von der Euphorie der Masse. Thunbergs Ansprache bewegt sich, wie so oft, irgendwo zwischen Kampfansage und Motivationsrede – "ich weiß, wir sind alle müde, aber wir werden nicht aufgeben, wir halten zusammen!" Das kommt an.