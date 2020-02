Wenn das nicht wahr ist, dann ist es zumindest sehr gut ausgedacht. Wer es im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf mit den regierenden Sozialdemokraten hält, muss den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und sein Team für diesen Coup bewundern. Und wer seinen Gegnern Erfolg wünscht, wird ihm widerwillig Respekt zollen. Was für ein Timing!

Das Klima ist eines der großen Themen in diesem Landtagswahlkampf, am Freitag ganz besonders, da Fridays for Future in Hamburg zu einer letzten großen Vorwahldemonstration aufruft, mit Greta Thunberg als Stargast. Die Nachricht der Woche aber kommt von der SPD: Der Bürgermeister will das Kohlekraftwerk Moorburg vorzeitig abschalten, also deutlich vor seinem bisher vorgesehenen Ende im Jahr 2038. Und er hat sich zum Ersatz der Anlage und zu ihrer Integration in die grüne Welt der erneuerbaren Stromversorgung ein so futuristisches Konzept ausgedacht, dass man eher an Science-Fiction denkt als an Energiepolitik.

Das Ganze, sagt der Bürgermeister, in diesem Punkt hochseriös, sei "ein visionärer Vorschlag, von dem wir in der nächsten Zeit wollen, dass er auf seine Realitätsfestigkeit geprüft wird". Vor der Wahl am Sonntag wird das kaum möglich sein, weshalb Peter Tschentscher nun zumindest drei entscheidende Tage lang als ökopolitischer Visionär dastehen wird, neben dem die traditionellen Klimaschützer von der grünen Konkurrenz so attraktiv aussehen wie gebrauchte Jutetaschen.



Bislang spielte das Kohlekraftwerk in Hamburgs Klimaplänen keine Rolle

Moorburg! Das Kraftwerk am Südufer der Elbe ist ein umweltpolitischer Albtraum aus 300.000 Kubikmetern Beton und Tausenden von Tonnen eines sündhaft teuren Hightech-Stahls, größer als die Binnenalster und höher als der Michel. Moorburg kann so viel Strom produzieren wie ein mittleres Atomkraftwerk und stößt dann etwa so viel CO2 aus wie der Andenstaat Bolivien. Seit fünf Jahren ist das Kohlekraftwerk in Betrieb, in den Hamburger Klimakonzepten spielt es bislang keine Rolle. In der Debatte um Kraftwerke dieser Größenordnung geht es um die überregionale Stromversorgung, den europäischen Strommarkt und den ebenfalls europäischen Handel mit Verschmutzungszertifikaten. All das ist viel zu groß für die Politik des kleinen Hamburger Stadtstaats. Dachte man bisher.

Offenbar muss man umdenken. Wenn es nach Peter Tschentscher und seinen Visionen geht, dann wird das Kraftwerk, das aus zwei riesigen Blöcken besteht, demnächst zur Hälfte abgeschaltet, worauf der fragliche Kraftwerksblock auf den Betrieb mit Erdgas umgerüstet wird. Ist das neue Gaskraftwerk in Betrieb, geht der zweite Block endgültig vom Netz – so weit, so konventionell. Die CDU hatte etwas Ähnliches im Dezember auch schon vorgeschlagen.