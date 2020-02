Der mutmaßliche Auftragskiller hat Angst im Blick. Unsicher schaut er zwischen seinem Verteidiger und der Dolmetscherin hin und her, die dem Bulgaren jedes Wort übersetzen muss. Vor eineinhalb Jahren noch hatte sich der bullige Mann völlig skrupellos gezeigt.

Für 10.000 Euro hatte er sich in den blutigen Rockerkrieg auf Hamburgs Straßen hineinziehen lassen. Hells Angels gegen Mongols, Handgranaten, Schießereien. Der 27-Jährige hatte mit all dem nichts zu tun – erklärte sich aber bereit, Dariusch F. zu erschießen, den Hamburger Hells-Angels-Boss. Das hat er vor der Polizei gestanden. Jetzt, im Hamburger Landgericht, droht ihm lebenslange Haft. Dariusch F. überlebte den Mordversuch zwar, sitzt seither aber querschnittsgelähmt im Rollstuhl.

Der mutmaßliche Täter wurde im vorigen Juli in Bulgarien verhaftet. Das war zu einer Zeit, als die juristische Aufarbeitung des Falles gerade am Ende schien. Im Juni hatte das Hamburger Landgericht zwei Angeklagte wegen der Schüsse auf den Hells-Angels-Boss verurteilt: Arasch R., 29 Jahre alt, Ex-Mongol. Er soll die Erschießung aus Rache befohlen haben, zwei Jahre zuvor war er selbst Opfer eines Mordversuchs geworden. Auch Lisa S. wurde verurteilt, seine Freundin, die den Auftragskiller zum Tatort am Millerntor fuhr. Mehr Tatverdächtige hatte die Polizei nicht – vor allem war unbekannt, wer letztlich die Schüsse auf Rockerboss Dariusch F. abgefeuert hatte. Dann meldete sich die bulgarische Polizei: Der mutmaßliche Schütze war gefasst.

Der Mann hat vor der Polizei umfassend ausgesagt. Er hat gestanden, dass er fünfmal auf Dariusch F. zielte, als der mit seinem Bentley an einer roten Ampel stand. Und er nannte einen Namen – den des Vaters von Auftraggeber Arasch R. Der Vater sei es gewesen, der ihn über Mittelsmänner angeheuert hatte, berichtete der Schütze. Der Vater habe ihm auch die Pistole besorgt und mit ihm am Abend vor der Tat auf der Reeperbahn nach Dariusch F. gesucht. Und so kommt es, dass schräg rechts vor dem Auftragskiller nun auch Toryali R. auf der Anklagebank in Saal 337 sitzt, der Vater von Arasch R.



Nur einer schweigt

Dass der Schütze Toryali R. beschuldigte, war eine überraschende Wende in dem Fall. Im ersten Prozess war von ihm noch gar keine Rede. Der Senior, graue Haare, grauer Bart, saß da gelegentlich mit der ganzen Familie auf der Zuschauerbank, eine Tochter ständig pöbelnd, er selbst ruhig. Niemand ahnte zu der Zeit, dass er etwas mit dem Mordversuch auf den Hells Angel zu tun haben könnte. Es schien, als verfolge er einfach den Prozess, aus Sorge um seinen angeklagten Sohn Arasch R. Nun sitzt er nicht mehr hinten im Zuschauerraum, sondern vorn auf der Anklagebank. Auch dem Vater droht jetzt lebenslange Haft.

Der Schütze will kommende Woche zu den Vorwürfen aussagen, kündigte sein Anwalt zum Prozessauftakt an. Schon jetzt ist bekannt, dass er die versprochenen 10.000 Euro nie bekommen hat. Das Geld haben laut einem Gerichtssprecher Mittelsleute einkassiert. Gut möglich, dass der Auftragskiller sich deshalb nicht verpflichtet sieht, seine Auftraggeber zu decken.

Auch Toryali R. will sich im Verlaufe des Prozesses zu den Vorwürfen äußern. Der Einzige, der schweigen wird, ist sein Sohn. Auch Arasch R. sitzt mit auf der Anklagebank in Saal 337 des Landgerichts. Das Landgericht hatte ihn zwar vorigen Sommer bereits wegen Anstiftung zum Mordversuch zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat sein Urteil aber wegen eines Formfehlers des Gerichts aufgehoben, sodass der Prozess des früheren Mongols-Rockers neu aufgerollt werden muss.