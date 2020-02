"Queens. Der Heteraclub", so nennt sich der neue, von Kampnagel veranstaltete Nachtclub, der vom 6. bis 23. Februar in den Räumen eines Künstlerclubs am Fischmarkt 18 auf St. Pauli entsteht: Ein Club, in dem es einzig und allein um das Begehren und die Wünsche heterosexueller Frauen geht. Die beiden Theatermacherinnen Sibylle Peters und Charlotte Pfeifer empfangen die Besucherinnen als weibliche "Pimps".

