Seit vier Monaten läuft vor der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg der Prozess gegen einen 93-jährigen Mann: Bruno D. muss sich wegen Beihilfe zu Mord in 5.230 Fällen verantworten. Er war SS-Wachmann im KZ Stutthof, in einem Konzentrationslager, das in Polen sehr bekannt, in Deutschland aber wenig im Bewusstsein verankert ist. Dabei schufen Männer der Gestapo und SS in Stutthof, knapp 40 Kilometer östlich von Danzig gelegen, ein System, das in seiner Menschenverachtung besonders grausam war – vor allem für Frauen, die dort ab dem Sommer 1944 gefangen gehalten wurden. Dazu liegen seit Langem Forschungen der polnischen Historikerin Danuta Drywa vor, die im Prozess bisher nicht berücksichtigt werden.



Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden