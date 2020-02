Der überraschend klare Wahlsieg Peter Tschentschers ist ein Triumph des Pragmatismus, der Nüchternheit, des Grundsoliden. So war der SPD-Politiker eigentlich schon immer. Aber diesmal, in seiner ersten Wahlkampagne als Bürgermeister, ließ er diese Eigenschaften noch einmal besonders herausstellen: "Die ganze Stadt im Blick", lautete das Motto. Wer den früheren Laborarzt Tschentscher wähle, dürfe einen Bürgermeister behalten, der die Dinge erst durchdringt und dann eine überlegte Entscheidung trifft – so lautete das Versprechen.

Die Strategie ging auf. Denn viele Hamburgerinnen und Hamburger erwarten genau diesen Pragmatismus von ihrem Bürgermeister. Sie haben sich an diese nüchterne Art schon bei Tschentschers Vorgänger Olaf Scholz gewöhnt, der 2011 einen chaotischen schwarz-grünen Senat ablöste, gegen dessen Projekte die Bürger mehrmals aufbegehrten.

Seither wird in Hamburg mit ruhiger Hand "ordentlich regiert" – und den Bürgern nicht ständig mit neuen Großvisionen und Reformideen zur Last gefallen.



Tschentscher gewann die Wahl vor allem mit dem Versprechen, dass im Großen und Ganzen alles so grundsolide weiterlaufen werde wie bisher. Er will den öffentlichen Nahverkehr stark ausbauen und für Schülerinnen und Schüler kostenfrei machen, das gehört schon zu seinen tollkühnsten Versprechen. Das Konzept für etwas weniger Autos in der Innenstadt übernahm die SPD kurzerhand von den Grünen – nachdem es auf breite Zustimmung getroffen war.

Die Grünen waren mutiger

Wer Tschentscher wählte, der wählte das beruhigende Gefühl der Stabilität. Vor allem ältere Hamburger stimmten wieder mit großer Mehrheit für die SPD. Doch die Sozialdemokraten haben auch Grund, sich Sorgen zu machen. Die jüngeren Wähler bis 44 Jahre bevorzugten wie schon bei der Europawahl die Grünen, die ihr Ergebnis verdoppelten.

Die Grünen zeigten Tschentscher seine Schwächen auf: Sie waren mutiger und trauten sich, im Wahlkampf auch mal etwas zu fordern, was nicht allen in der Stadt gefiel. Doch mangelte es ihnen dabei an der bürgermeisterlichen Grundsolidität. Sie wollten zum Beispiel das Vermummungsverbot bei Demonstrationen lockern und kassierten dafür heftige Kritik – so etwas wäre Tschentscher nie passiert.

Im Wahlkampf rempelten die nüchternen Sozialdemokraten und die aufstrebenden Grünen mehrmals aneinander. Die Spitzenkandidaten Peter Tschentscher und Katharina Fegebank hatten ihre Nerven zwar immer im Griff, aber in der zweiten Reihe wurde es bisweilen verletzend. Trotzdem wird Rot-Grün aller Voraussicht nach weiterregieren, die Bürger wollen es so, und auch die meisten Politikerinnen und Politiker beider Parteien.

Für die Hamburger SPD wird das jedoch nicht ganz ohne Schmerzen ablaufen. Sie muss den Grünen mehr von der Macht abgeben, was ihr sichtlich schwerfällt. Im Wahlkampf hat Peter Tschentscher pausenlos verkündet, dass im Grunde alles, was in der Stadt gut laufe, an ihm und seiner SPD liege. Mit einer solch selbstgerechten Haltung dürfte das Koalieren schwierig werden in den nächsten Jahren.

Aber sicher ist Peter Tschentscher pragmatisch genug, um derlei Aussagen nicht mehr zu wiederholen. Wenn alles ordentlich läuft, ist der nächste Wahlkampf schließlich erst wieder im Jahr 2025.