Ist das nicht toll, Politiker zu sein? Mats Borgwardt, 33, Bürgerschaftskandidat der SPD im Wahlkreis 3 Altona, hat acht Wochen Wahlkampf hinter sich. Es sei, sagt er, eine schöne, intensive Zeit gewesen. Vor allem aus einem Grund: weil er etwas tun, etwas bewegen könne, mehr als andere.



Es gibt für diese Beobachtung einen traurigen Grund. Vor zwei Tagen hat ein rechtsradikaler Mörder in Hanau elf Menschen umgebracht. Wer das nicht nur schlimm findet, sondern etwas tun möchte, sagt Borgwardt, der könne natürlich demonstrieren gehen. Wer aber mehr tun und am Ende auch etwas bewirken wolle, müsse Politik machen. Mats Borgwardt ist seit seiner Jugend in der SPD, das ist Familientradition. Sein Entschluss, sich in seiner Partei zu engagieren, kam mit der Wahl Trumps zum US-Präsidenten vor drei Jahren. Seither hat Borgwardt es auf Platz zwei der SPD in seinem Wahlkreis geschafft, was ihm unter anderem Einladungen zu acht Podiumsdiskussionen eingetragen hat. Er hat viele Gespräche an Haustüren und Infoständen geführt, morgens im Dunkeln am Bahnhof Flyer verteilt und ein Team von Helfern bei Laune gehalten. Zwei Monate lang hat er getan, was er tun konnte, findet er, schon darum kann er mit dem Ergebnis leben, wie immer es für ihn ausgeht.



Jetzt ist ein kurzer Moment der Ruhe, nach dem Wahlkampf, vor der Wahl, als habe man beim Billard einen Stoß ausgeführt und schaue der Kugel hinterher. Der Wahlkreis Altona 3 umfasst den zentraleren, urbaneren Teil des Bezirks Altona. Ottensen, Schanze, Altstadt, dies ist grünes Revier. Sollte die SPD hier wider Erwarten stärkste Partei werden, ist Borgwardt in der Bürgerschaft. Gewinnen die Grünen, wird es eng für ihn, es kommt dann auf die Abstände zu Linken, CDU und FDP an.



Siegesgewiss kann ein Sozialdemokrat hier nicht sein, das wäre anmaßend. Zuversichtlich ist Mats Borgwardt aber schon. Die Stimmung sei für die SPD viel besser als im letzten Frühjahr, während der Bezirks- und der Europawahl. Die Umfragen sprechen für ihn, die Ereignisse in Thüringen könnten CDU und FDP genug schaden, um seinen Einzug zu ermöglichen, wer weiß. Überhaupt, politische Zeiten, selbst unpolitische Freunde sprechen neuerdings über Politik.



Die besten Erfahrungen? Podiumsdiskussionen mit der politischen Bundesliga, einmal trat er gegen Marcus Weinberg von der CDU an, den Spitzenkandidaten und langjährigen Bundestagsabgeordneten – und er hatte den Eindruck, mithalten zu können. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wächst. Anfangs war er manchmal ängstlich, das ist vorbei.



Der schwerste Fehler? Eigentlich keiner, nur dass die neuen Öko-Plakate aus recyceltem Karton, die er gemeinsam mit zwölf Freunden im Verlauf von vier Tagen aufgehängt hatte, dem Sturmtief Sabine bloß ein paar Stunden standhielten.



Den Abend nach Hanau hat Mats Borgwardt in einer Moschee verbracht, nicht Wahlkampf, eher Wahlwerbung: Wählen gehen, warum das wichtig sei, wie man es macht. Er sei an dem Abend der einzige ohne Migrationshintergrund gewesen, sagt er. Und dass es ihn beeindruckt habe, wie die Besucher des Gottesdienstes auf die Nachricht von den Morden reagiert hätten, ernsthaft, sachlich, engagiert, und ihrerseits ohne Gehässigkeit. Er hätte da, sagt er vorsichtig, auch eine andere Reaktion für nachvollziehbar gehalten. Politik erweitert den Horizont.