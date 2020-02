Es ist noch nicht allzu lange her, da war das Stadthaus für viele Menschen ein Ort des Grauens. Von hier gingen Furcht und Gewalt aus. Viel erinnert nicht mehr daran: Heute liegen hier schicke Shops, Büros, Wohnungen, Gastronomie und ein Hotel.

An einem Donnerstag im Januar drängen sich hier einige Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, sie stehen vor kleinen Bildschirmen und schmalen Ordnern. Die Mitglieder des Kulturausschusses besichtigen die neue Ausstellung "Das Stadthaus im Nationalsozialismus. Eine Zentrale des Terrors", auch Kultursenator Carsten Brosda und Detlev Garbe, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, sind dabei.



Dem jahrelangen Streit um die Frage, wie mit der Vergangenheit des Hauses angemessen umzugehen sei, soll diese Ausstellung ein einvernehmliches Ende setzen. Aber kann sie das?



Von 1933 bis 1943 befanden sich in den Stadthöfen das Polizeipräsidium sowie die Zentralen von Kripo, Gestapo und der Ordnungspolizei. Unter dem Kommando von Heinrich Himmler, Chef der deutschen Polizei und Reichsführer der SS, suchten Beamte vom Stadthaus im Zentrum Hamburgs nach politischen Gegnern und nach Menschen, die aus rassistischen, homophoben und antisemitischen Gründen verfolgt wurden. Polizisten brachten Festgenommene ins Stadthaus, in den Räumen registrierten sie ihre Opfer, verhörten, verprügelten, folterten, demütigten und ermordeten sie. 1943 zogen die Behörden nach Bombentreffern in andere Gebäude der Innenstadt.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Verantwortlich für die Ausstellung zeichnen nun: die Projektentwicklungsgesellschaft Quantum Immobilien, die von der Stadt per Kaufvertrag zu einem Gedenken an die Opfer verpflichtet wurde. Und der Vermieter, die Stadthöfe GmbH & Co. KG. Wissenschaftliche Expertise kam von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

Authentische Räume gibt es kaum noch. Lediglich der sogenannte "Seufzergang" kann besichtigt werden, durch den Gefangene aus ihren Zellen zum Verhör gebracht wurden. Der Gang liegt karg vor den Besuchern, lediglich eine Audiostation informiert über das Schicksal von Opfern der Polizei. Geöffnet wird die Tür zum Gang von der Buchhandlung gegenüber aus per Knopfdruck. In der Brückenarkade davor stehen einige Tafeln mit Informationen über die Geschichte des Gebäudes. In der Buchhandlung selbst soll dann die eigentliche Ausstellung die Besucher informieren – jedenfalls scheint es so. Genau genommen teilen sich der gut sortierte Laden und der "Geschichtsort Stadthaus" nur denselben Eingang. Zu sehen ist eine Trennung allerdings nicht.

In einer Ecke stehen nun gut ausgewählte Kinderbücher, in einer anderen schwere schwarze Tische aus Stahl, bedruckt mit Informationen aus einem der düstersten Kapitel der deutschen Geschichte: die Verfolgung und Vernichtung von Menschen im NS-Staat.



Die neue Dauerausstellung ist eine Minimallösung. Das wird schnell klar. Auf dem engen Raum, der zur Verfügung gestellt wurde, scheint keine großzügige Lösung möglich zu sein. Vieles wird angerissen, nichts wirklich vertieft. Hier sollen Schulklassen, Jugendgruppen und Vereine einen Lernort finden?



Immerhin werden Opfergruppen thematisiert, die früher oft vergessen oder verschwiegen wurden: Ein Tisch erinnert an Sinti und Roma, die von der "Zigeunerdienststelle" der Hamburger Kriminalpolizei verhaftet wurden, ein anderer thematisiert die Verfolgung von Homosexuellen. Ein Bildschirm erzählt die Geschichte von "Zwangsarbeit in der Hamburger Kriegswirtschaft". Die Gestapo überwachte Ausländer, die nach Hamburg verschleppt und dort etwa bei Fabriken und Werften eingesetzt wurden.



Einer von ihnen, Adrzej Szablewski, geboren 1913 in Polen, kam im April 1940 an die Elbe. Wegen einer Liebesbeziehung zu einer Deutschen verhaftete ihn die Gestapo. "Es folgten Verhöre im Stadthaus und Haft im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel", steht in einem kurzen Text unter seinem Foto auf einem Tisch zu dem Thema. Auch hier wären mehr Informationen sinnvoll gewesen. Alles bleibt abstrakt. Wie verliefen die Verhöre? Was passierte dem Polen in den Arrestzellen des Stadthauses? Wurde er so misshandelt wie andere Gefangene, die mit Bajonetten gestochen, mit Knüppeln und Stangen geschlagen wurden?