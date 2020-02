Ottensen soll eine verkehrsberuhigte Zone bekommen – und zwar definitiv: Am 20. Februar hat die Bezirksversammlung Altona mehrheitlich einem Antrag der CDU und Grünen zugestimmt ("Verkehrswende gemeinsam gestalten"), der im Kern die Fortführung des Modellversuchs "Ottensen macht Platz" auf den Weg bringen will. Fünf Monate, von September 2019 bis Ende Januar 2020, waren in dem Altonaer Stadtteil drei Straßen im Zentrum auf nahezu autofrei gestellt, bis eine Klage den Feldversuch stoppte.

