Wenige Tage vor der Hamburger Bürgerschaftswahl, der einzigen Landtagswahl in diesem Jahr, hat der Asphaltpopulismus die Hansestadt erreicht. Der Stau auf den Straßen wird zum Politikum, schuld sind angeblich nicht die wachsenden Einwohner- und Autozahlen – sondern die Landesregierung. Im politischen Meinungsstreit ist das ein jahrzehntealter Hut. Im aktuellen Wahlkampf verbreitet die Hamburger AfD diese These schon länger, nun schließt sich auch die CDU an: "Weniger Stau, mehr Weinberg", fordern die Plakate von Spitzenkandidat Marcus Weinberg.

Es passt ins Konzept dieser Kampagne, dass einige Hamburger Medien, gestützt auf Daten des Navi-Herstellers TomTom, vor zwei Wochen wieder einmal die Behauptung verbreitet haben, Hamburg sei die "Stauhauptstadt" Deutschlands. Das Problem dabei: Diese Behauptung ist falsch – und jeder, der sich einigermaßen mit dem Hamburger Straßenverkehr auskennt, weiß das auch. Sie gefällt den Wahlkämpfern nur so gut, dass sie die Tatsachen ignorieren.

Was ist dran an der These von der Stauhauptstadt? Nur so viel: Der Navi-Hersteller ermittelt mithilfe der Daten, die er von den GPS-Geräten der Autofahrer empfängt, deren tatsächliche Geschwindigkeit. Diese setzt er ins Verhältnis zur theoretisch möglichen Geschwindigkeit bei freier Strecke auf den jeweiligen Straßenabschnitten. Je langsamer der Autofahrer vorankommt, desto schlechter wird dieses Verhältnis – krude übersetzt: desto mehr "Stau".

Der Fehler bei dieser Interpretation: Das Verhältnis wird auch dann schlechter, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit steigt.

Aussagekräftig ist ein Vergleich mit München. München ist deutlich kleiner als Hamburg, zudem ist die Stadt im Gegensatz zu Hamburg von einem nahezu geschlossenen Autobahnring umgeben. Man sollte also erwarten, dass der Verkehr in München besser fließt. Das tut er aber nicht. Tatsächlich kommen die Autofahrer in München viel schlechter voran als in Hamburg. Nur: Im knapp 2.400 Kilometer langen Münchener Straßennetz gilt auf 85 Prozent aller Straßen Tempo 30. Auf dem 4.000 Kilometer langen Straßennetz der Hamburger liegt der entsprechende Anteil unter 70 Prozent, und es gibt sogar eine Reihe von Stadtstraßen, auf denen 60 gefahren werden darf. Die Folge: Obwohl Autofahrer in Hamburger zügiger vom Fleck kommen als in München, bleiben ihre tatsächlichen Geschwindigkeiten weiter als dort hinter den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zurück. Das ist der Kern der These von der angeblichen Stauhauptstadt.

Durchschnittliche Geschwindigkeit auf Hauptstraßen im Jahr 2019 Unser Vergleich zeigt die durchschnittlichen Geschwindigkeiten der Autofahrer im vergangenen Jahr zu den unterschiedlichen Tageszeiten auf allen Straßen in Hamburg und in München, die durch die Bundesanstalt für Straßenwesen einer von fünf wichtigen Funktionsklassen zugeordnet werden. Auch die städtischen Autobahnen fließen in den Vergleich ein. Würde ihr Anteil herausgerechnet, ergäbe sich zwischen beiden Städten ein noch größerer Unterschied. Quelle: Inrix © ZEIT-Grafik

Und woher weiß man, wie gut oder schlecht Autofahrer wirklich vorankommen? Vor einem Jahr hat die ZEIT mithilfe von Navi-Daten des Unternehmens Inrix die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten unter anderem in Hamburg und München untersucht (ZEIT Nr. 6/2019). Wartezeiten an Ampeln flossen in diese Betrachtung genauso ein wie Staus und freie Fahrt. Am Ende ergab sich aus den Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den größeren Straßen der Städte ein Bild des gesamten Verkehrsgeschehens und daraus ein Vergleich. Hamburg ist danach eine normale Großstadt, morgens und nachmittags wird es auf den Straßen eng und der Verkehr beginnt zu stocken. Und in München geschieht dasselbe, nur dass es dort auf den Straßen noch deutlich enger zugeht und die Autofahrer aus diesem Grund erheblich langsamer unterwegs sind.

Diese Untersuchung hat die ZEIT nun mithilfe von Inrix für das Jahr 2019 wiederholt (siehe Grafik). Das Ergebnis ist unverändert: Gemessen an den Verhältnissen in München kommen Autofahrer in der angeblichen Stauhauptstadt Hamburg gut voran.