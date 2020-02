Sie wussten dass es kein guter Tag werden würde. Nur wie schlimm er werden würde, dass wussten sie nicht, als um kurz nach fünf die ersten Mitglieder des Hamburger CDU-Landesverbandes zur Wahlparty in eine Eventlocation an der Elbe strömen. Einer ruft in sein Smartphone: "Das kannst du vergessen, das wird eine Katastrophe!" Er sollte recht behalten. Als um sechs die ersten Prognosen über die große Leinwand laufen, bleibt der schwarze Balken bei 11,5 Prozent hängen. Die Mundwinkel des Spitzenkandidaten Marcus Weinberg hängen so tief wie die von Angela Merkel, ein leises Aufstöhnen ist im Saal zu vernehmen, mehr nicht. Niemand sagt etwas, erst als das AfD-Ergebnis aufleuchtet, gibt es lauten Beifall.



Die CDU wollte moderner, großstädtischer, cooler rüberkommen. Sie ist daran gescheitert. Das schlechteste Wahlergebnis in ihrer Hamburger Geschichte produziert reihenweise fassungslose Gesichter. Weinberg tritt wenige Minuten nach der ersten Prognose aufs Podium. Er bedankt sich bei seiner Familie, gibt zu, dass viele Fehler gemacht worden seien, angefangen bei ihm, dass diese nun analysiert werden müssten und kommt dann auf die Bundespolitik zu sprechen. Er nennt das, was seit den Ereignissen in Thüringen über die Hamburger Wahlkämpfer hereingebrochen ist, einen "Orkan". Im Publikum nicken einige, es gibt auch verhaltenen Applaus, aber der Schmerz sitzt zu tief, als dass sich durch das Abschieben der Schuld nun ein halbwegs gutes Gefühl einstellen könnte.



Woran hat es gelegen? Haben sie die Konservativen der Stadt verprellt? Haben sie zu wenige Liberale begeistert? Darüber wird die CDU in den kommenden Wochen streitet. Weinberg bittet am Ende seiner Rede fast ein wenig flehentlich, dass man dabei offen miteinander spreche. Sie seien als CDU doch eine Familie, eine Gemeinschaft.



Die CDU ist gescheitert und damit die Opposition. FDP? Kommt vielleicht nicht rein. AfD? Mal abwarten. Nur die Linke hat mit knapp zehn Prozent ihr Soll erfüllt. Die Bühne in Hamburg aber gehört den beiden Parteien, die seit fünf Jahren gemeinsam regieren. Zu spektakulär ist der Sieg, den die SPD und die Grünen erzielt haben – ein Sieg, der den Ausgang dieser Bürgerschaftswahl aus gleich mehreren Gründen interessant macht. Zum einen hat sich die alte Weisheit "Wer regiert, verliert" nicht nur nicht bewahrheitet, sondern ins Gegenteil verkehrt. Zusammen erreichen die beiden bisherigen Koalitionspartner, den aktuellen Hochrechnungen folgend, fast eine Zweidrittelmehrheit. Zweitens war auch der Wahlkampf hauptsächlich auf die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen fokussiert – die Hauptkonfliktlinie war für ein paar Wochen mitten durch die Regierungskoalition gezogen. Davon haben beide Parteien profitiert: Beide Koalitionspartner haben sich bekämpft, verloren haben die anderen.