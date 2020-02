Klingeln. Warten. Die Tür öffnet sich einen Spalt, gerne durch eine Kette gesichert. "Guten Abend", sagt Filiz Demirel. "Ich bin von den Grünen, darf ich Ihnen Informationen zur Bürgerschaftswahl überreichen?" Dann sagen die ältere Dame in Hausschuhe, der Herr im Unterhemd oder das erstaunte Pärchen: "Na gut, geben Sie her!" oder "Brauch' ich nicht", dann überreicht Demirel die Wahlkampfbroschüre. Oder eben nicht. Wenn keiner die Tür öffnet, hängt sie ein Flugblatt, das einen Haken wie ein "Nicht stören"-Hotelschild hat, an die Tür. Das war's. So langweilig ist Haustürwahlkampf.



Warum macht sie das, wenn sie nicht mal mit den Leuten ins Gespräch kommt? "Darum geht's auch nicht", sagt Demirel, Spitzenkandidatin der Grünen im Wahlkreis Blankenese. Viele Leute fänden es gut, wenn Politikerinnen und Politiker sich mal persönlich an der Haustür zeigten, so Demirel. Einer sei so beeindruckt gewesen, dass er der Partei beigetreten ist, erzählt sie. Er sitzt heute in der Bezirksversammlung Altona. Ein Paar öffnet die nächste Wohnungstür. "Wir haben geraden den Wahl-O-Maten gemacht", sagt er. "Die SPD kam auf Platz eins, die Grünen auf Platz zwei".

Wir sind im Hermes-Quartier in Lurup. Viergeschossige Neubau-Miethäuser, viele junge Familien sind hierhergezogen. Demirels Wahlkampftrupp warten unten vor der Haustür, "Team Fegebank" steht auf ihren Stofftaschen. "Wieviel hatten wir hier?" fragt der hochgeschossene Begleiter, sein Smartphone gezückt. "Vier angetroffen", antwortet seine junge Parteigenossin. Die Grünen haben eine eigene Haustürwahlkampf-App, sie heißt "Tür zu Tür", sie zeigt an, durch welche Häuser schon Parteimitglieder gezogen sind und wie viele Haushalte sie dort angetroffen haben. Demirel überlässt es ihren Begleitern, die App mit Daten zu füttern, auch die kreischgrünen Wollmützen und Halstücher mit der Sonnenblume trägt sie nicht, ihr Schal ist von dezenterem Grün, "aber immerhin grün" sagt sie.

Inzwischen hat das "Team Fegebank" die Straßenseite gewechselt, jetzt geht es durch Häuser aus den Neunzigern, günstig gebaute Eigentumswohnungen. Viele Menschen migrantischer Herkunft wohnen hier. Eine junge Frau nimmt achselzuckend das Material entgegen: "Ich hab' noch keinen deutschen Pass", sagt sie. Die Grünen, erklärt Demirel, kämpfen auf Bundesebene für das kommunale Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger. Sie erklärt es dem Reporter, als die Frau die Wohnungstür schon wieder geschlossen hat.



Selbst in der heißen Wahlkampfphase wirkt sie nicht wie eine Wahlkämpferin. Auch wenn an der Klingel ein türkischer Name steht, spricht sie die Menschen auf deutsch an. Bloß nicht anbiedern.



Ein Stockwerk tiefer stehen Vater und Sohn in der Tür. "Schau mal, so sehen Politiker aus", sagt der Vater, es ist nett gemeint. Dann ruft er auch noch die Tochter, die beiden Kinder sollen ein Foto mit der Kandidatin machen. "Wann hat man schon mal eine Politikerin im Haus?", sagt er Mann. Er schreibt sich Demirels Nummer auf und verspricht, das Foto später zu schicken. "Ich bin gespannt, ob er das auch macht", sagt sie, als wir die Treppe heruntergehen.



Um kurz vor acht macht das "Team Fegebank" Feierabend. Auch wenn ARD und ZDF den Lebensrhytmus in Deutschland nicht mehr prägen: Haustürwahlkampf geht nur bis zur Tagesschau. Das haben sie bei einer Schulung gelernt, erklärt Demirel: "Danach fühlen sich die Leute oft gestört".