Jörn Kruse war Landesvorsitzender der AfD in Hamburg und Fraktionsvorsitzender in der Hamburgischen Bürgerschaft. Er blieb in der Partei, als viele andere Gründungsmitglied sich schon abwandten. Vor knapp zwei Jahren kam es doch zum Bruch. Im Interview erklärt der emeritierte Wirtschaftsprofessor, warum der rechtsradikale Flügel sich seiner Meinung nach gar nicht auflösen kann, für wie gefährlich er deren Gesichter Björn Höcke und Andreas Kalbitz hält – und warum er glaubt, dass moderate Konservative wie er selbst den Mitgliedern des rechten Flügels intellektuell überlegen seien.



DIE ZEIT: Herr Professor Kruse, offiziell hat der rechtsradikale Flügel der AfD sich Mitte der Woche aufgelöst, Sie bezweifeln das. Wie tief ist Ihr Einblick in die Aktivitäten des Flügels?

Professor Jörn Kruse: Mit den eigentlichen Haupttätern aus dem Osten, Herrn Kalbitz, Herrn Höcke und Konsorten, habe ich keinen persönlichen Kontakt. Aber ich kenne natürlich andere AfD-Leute immer noch, aus der Zeit der Parteigründung 2013 und kurz danach. Gelegentlich telefoniert man oder man schreibt sich eine E-Mail.

ZEIT: Sie haben auch ostdeutsche Kontakte?

Kruse: In Ostdeutschland weniger. Die meisten sind aus dem Westen. Und natürlich aus Berlin, das ist ja zur Hälfte so und zur Hälfte so, auch in der AfD.

ZEIT: Sie kritisieren schon die Vorstellung, es sei möglich, eine Organisation wie den Flügel aufzulösen. Warum?

Kruse: Das ist einfach lächerlich. Einen Beschluss zu fassen, man wolle den Flügel jetzt nicht mehr, hat null Wirkung. Nur jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, was der Flügel ist, könnte auf die Idee kommen, eine solche Maßnahme könne etwas bewirken.

ZEIT: Was ist der Flügel denn?

Kruse: Man darf sich den Flügel nicht vorstellen wie eine strukturierte Organisation, etwa wie eine Parteigliederung. Es ist eher ein loser Zusammenhang mit zwei Führungsfiguren und einigen E-Mail-Verteilern.

ZEIT: Sie meinen Herrn Höcke, den Parteisprecher und Fraktionsvorsitzenden in Thüringen, und Herrn Kalbitz aus dem Bundesvorstand.

Kruse: Ja. Herr Höcke ist der, den die Flügelleute anhimmeln, was ich persönlich nicht verstehen kann. Viel gefährlicher ist der Herr Kalbitz, dem würde ich quasi alles zutrauen.

ZEIT: Werden diese Leute ihre Aktivitäten nach der offiziellen Auflösung fortsetzen?

Kruse: Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass die sich durch die Aufforderung des Parteivorstands, ihr Netzwerk aufzulösen, irgendwie beeindruckt fühlen.

ZEIT: In der ostdeutschen AfD werden etwa 40 Prozent der Mitglieder zu den Anhängern des Flügels gezählt. Ist das plausibel?

Kruse: Für Ostdeutschland halte ich das für plausibel. Aber eben nur für Ostdeutschland.

ZEIT: Und worin bestehen die Aktivitäten dieses losen Gebildes?

Kruse: Man muss sich das nicht so vorstellen, als würden diese Leute laufend zusammensitzen, diskutieren und strukturierte Beschlüsse fassen. Die meisten Leute, die dem Flügel angehören, sind ja Leute – ich will jetzt nicht beleidigend werden – mit eher mittleren und unterdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten, etwas zu durchschauen und zu analysieren. Die freuen sich, wenn sie jemanden haben, der für sie vordenkt und so richtig auf den Putz haut. Da kommt viel aus dem Bauch.

ZEIT: Sie sprechen über 40 Prozent Ihrer ehemaligen ostdeutschen Parteifreunde?

Kruse: In welchem Maße die wirklich dem Flügel zugehörig sind, lässt sich ja schwer abgrenzen. Die fühlen sich dem mehr oder weniger zugehörig, einige zu 90 Prozent, einige zu 50 Prozent, einige zu 20 Prozent. Und je nach Thema sind die Leute da mehr oder weniger empfänglich und würden die entsprechenden Anweisungen der Flügelspitze entgegennehmen oder auch nicht.