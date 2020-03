Seit 15 Jahren gibt es das Clubkombinat in Hamburg, ein Zusammenschluss von über 185 Clubs, Musikbühnen, Veranstalterinnen und Veranstaltern. Weil die Corona-Krise in der Musikszene zum Totalausfall von Einnahmen geführt hat, will sich die Clubszene jetzt selbst helfen – mit einer gemeinsamen Spendenaktion. Thore Debor, Geschäftsführer des Clubkombinats, spricht im Interview über die Lage.

DIE ZEIT: Das Clubkombinat fordert zu einer Spendenaktion für die Hamburger Musikclubs sowie die Veranstalterinnen und Veranstalter auf. Ist die Clubszene jetzt schon so gefährdet?

Thore Debor: Ja. Viele der Clubs leben von der Hand in den Mund und haben keine Rücklagen. Und die Zeit drängt. Am 25. März müssen Unternehmen in der Regel die Abgaben an die Sozialversicherung für die Monatslöhne März überweisen. Das wird einige von uns in große Liquiditätsengpässe bringen – ein Club, der diese Zahlungen wegen des Totalausfalls nicht leisten kann, müsste eigentlich sofort Insolvenz anmelden.

Thore Debor, Geschäftsführer des Clubkombinats © privat

DIE ZEIT: Das Finanzministerium bereitet gerade eine gesetzliche Regelung vor, wonach die Insolvenzantragspflicht bis Ende September ausgesetzt werden soll. Würde Ihnen das helfen?



Debor: Das war auch eine unserer Forderungen an Finanzminister Scholz: Ganz schnell das Insolvenzrecht ändern! Bei uns hat die Corona-Krise sehr früh zu Buche geschlagen, durch Konzert- und Veranstaltungsabsagen. Ein Musiker kommt nicht über die Grenze, dann fällt die ganze Tour aus – bei den europaweiten Tourneen haben wir das als erste registriert. Und mit der zunehmenden Corona-Berichterstattung kam auch ein spürbarer Besucherrückgang, auch das haben wir sehr früh gemerkt.

DIE ZEIT: Viele Clubs – unter anderem das Molotow – haben sich vergangene Woche darüber beschwert, dass es zu diesem Zeitpunkt keine klaren Veranstaltungsverbote gab. Mit dem Hinweis darauf, dass die Veranstalter haften, wenn sie ohne Verbote Konzerte absagen, weil sie in Sorge um ihre Gäste sind.



Debor: Wir haben sehr früh unseren Mitgliedern empfohlen, die Türen freiwillig zu schließen, als die Stadt noch damit beschäftigt war, die Allgemeinverfügung zu formulieren. Wir haben sozusagen den wirtschaftlichen Ruin selbst noch beschleunigt und hoffen jetzt auf Solidarität. Wir haben am Dienstag mit 73 Hamburger Musikclubs eine gemeinsame Videokonferenz abgehalten – und wir waren uns einig: Wir haben eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wir wollen auch weiter Musikkultur in diese Stadt bringen. In Berlin bringen die Clubs gerade "United we stream" auf den Weg. Wir versuchen, etwas Ähnliches zu machen – eine Streamingplattform, die die Leute mit Crowdfunding unterstützen können.

DIE ZEIT: Will heißen: Hamburgs Clubs setzen in erster Linie auf die Spendenbereitschaft aus der Zivilgesellschaft?

Debor: Nein, wir führen in Hamburg von Beginn an Gespräche mit der Politik – und auf Bundesebene macht das unser Verband Livekomm auch. Es ja auch Hilfesignale: Gestern hat die Stadt beschlossen, den Mieterinnen und Mietern städtischer Immobilien auf Antrag die Miete bis Ende September zu stunden. Man will Gebühren herunterfahren oder erlassen, eine bundesweite Steuerstundung wird diskutiert und Hamburgs Kultursenator Brosda hat uns versichert, dass es einen zusätzlichen Hilfetopf geben soll.

DIE ZEIT: Trotzdem ist ein Spendenaufruf jetzt geboten?

Debor: Einerseits geht es um Soforthilfe – um einen schnellen Rettungsschirm für die Clubszene, die akut in Nöten ist. Andererseits werden öffentliche Hilfen notgedrungen limitiert sein, weil alle in dieser Krise an ihre Grenzen stoßen und Geld brauchen. Elphi, Staatsoper, Kampnagel und viele andere Kulturinstitutionen müssen gerettet werden. Was das kosten wird, kann derzeit niemand beziffern. Wir als Private und Ungeförderte sind bisher am Ende der Nahrungskette – es war ja auch in der Vergangenheit so, dass wir eher mit Kleinstbeträgen bedacht wurden. Deshalb wollen in dieser Situation auch die Bevölkerung einbinden, die von unserem Angebot profitiert. Es gibt seit 10 Jahren die Hamburger Clubstiftung – an die können jetzt alle spenden, denen die Musikkultur am Herzen liegt. Damit kann ein Notfallfond aufgesetzt werden. Die Spenderinnen und Spender können frei weilen: Sie können zweckungebunden spenden oder im Betreff einen Club angeben, dem sie konkret spenden möchten.

DIE ZEIT: Sie haben sich vergangene Woche über ein Zitat des Elbphilharmonie-Intendanten Lieben-Seutter beschwert, in dem er erklärt hat, die Elphi sei in Corona-Zeiten wegen ihrer guten Klimaanlage weniger gefährlich als der Besuch in einem engen, stickigen Club. Was hat Sie daran gestört?

Debor: Das war in der Situation eine sehr unglückliche Formulierung, die bei uns den Eindruck hinterlassen hat, dass sich die Elbphilharmonie hier über die kleinen Läden erhebt. Am Ende werden wir aber hoffentlich zusammenkommen. Es geht jetzt auch um Solidarität unter den Kulturschaffenden.

DIE ZEIT: Wenn die Spenden allen helfen sollen, ist damit gemeint: Allen Clubs und Veranstaltern, die Mitglied im Clubkombinat sind?

Debor: Nein, natürlich nicht, wir wollen die gesamte Clubszene in Hamburg retten. Die Stiftung ist vom Clubkombinat und der Stadt für alle Clubs gegründet worden und wir fühlen uns der ganzen Stadt verpflichtet. Wir werden die Kriterien für die Verteilung öffentlich machen und auch den Verteilungs- und Berechnungsschlüssel.

DIE ZEIT: Wie sieht der ungefähr aus?

Debor: Es wird bei den zweckungebundenen Spenden einen Club- und einen Veranstaltertopf geben, 80 Prozent der Spenden gehen in den Clubtopf, zwanzig Prozent zu den Veranstalterinnen und Veranstaltern. Wir verteilen dann den Clubtopf je nach der Monatsmiete, die die Clubs aufbringen müssen und den Veranstaltungstopf nach der Anzahl der Veranstaltungstage 2019. Unser Ansatz ist maximale Transparenz.

DIE ZEIT: Was ist mit den vielen Bars und Cafés, in denen keine Livemusik läuft, die aber auch zum Hamburger Kulturleben dazu gehören?

Debor: Natürlich würden wir die auch gerne retten – aber der Fokus liegt jetzt auf den Satzungszielen unserer Stiftung: Es geht um die "Stärkung der Qualität und der Vielfalt des Musiklebens in Hamburg". Musikclubs sollten jetzt einen Antrag stellen – je früher desto besser – damit sie von der ersten Welle partizipieren. Wir wollen so früh wie möglich Spenden ausschütten – spätestens in vier Wochen. Helfen in Wellen ist das Stichwort.

DIE ZEIT: Es gibt jetzt schon Clubs und Institutionen, die eigene Aktionen machen: Das Molotow fordert seine Fans auf, T-Shirts und Hoodies zu kaufen, das Gängeviertel sammelt per Crowdfunding Geld ein: Sollten die das lieber bleiben lassen und auf euch warten?

Debor: Nein, im Gegenteil: Wir setzen auf die Vielfalt der Rettungsansätze. Wir werden auch jeden Club-Aufruf veröffentlichen, damit alle die Chance haben, sich einen Überblick zu verschaffen.

DIE ZEIT: Hamburg hat schon seit 15 Jahren eine Clubstiftung. Nur in Leipzig gibt es seit Neuestem einen ähnlichen Zusammenschluss. Wieso ist Hamburg hier Vorreiter?

Debor: Es gab halt ein paar schlaue Füchse unter den Hamburger Clubmacherinnen und -machern, die früh erkannt haben, wie wichtig es ist, sich zu organisieren. Wir haben tatsächlich den Vorteil, dass wir uns eng vernetzt haben in einem Verband und jetzt diese Transferleistung organisieren zu können. Vielleicht können wir für andere einen Weg aufzeigen, besser mit dieser Krise klarzukommen.