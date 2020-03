Als ich aufwache, fühle ich mich wie in Watte gepackt, mein Kopf dröhnt, die Glieder schmerzen. Ich drehe mich auf die Seite – und mich überkommt ein Hustenanfall. Trockener Husten. An einem gewöhnlichen Tag dächte ich jetzt: Mist, wo habe ich mir das denn eingefangen, gut, bleibe ich eben zu Hause. Nur sind dies keine gewöhnlichen Tage. Das wird mir jetzt, da sich ein stechender Schmerz auf meine Brust legt, sehr bewusst. Deshalb dürfte klar sein, was mir stattdessen durch den Kopf schießt.



Misstrauisch horche ich in meinen Körper hinein. Bin ich kurzatmig? Habe ich Fieber? Ich würde jetzt wirklich gern über meine Nervosität lachen. Aber zum Lachen ist mir gar nicht. Außerdem muss ich eh schon wieder husten.

Ich bin Anfang 30 und einigermaßen fit, ohne Vorerkrankungen. Um mich selbst mache ich mir keine Sorgen. Selbst wenn ich mich mit dem Coronavirus infiziert haben sollte: Jüngere Menschen stecken das gut weg, oder? Im schlimmsten Fall habe ich eben ein paar schlechte Tage. Bloß keine Panik aufkommen lassen, meine Güte.

Aber das wohlige Gefühl der Überlegenheit gegenüber "der Panik" will sich diesmal nicht einstellen. Denn das Gedankenkarussell fährt längst seine Runden.

Ich denke daran, dass ich gerade bei meinen Eltern zu Besuch war, mein Vater ist fast 70 und herzkrank. Ich denke an die schwangere Freundin, die ich noch vor ein paar Tagen traf, und überhaupt an all die Leute, mit denen ich vielleicht unwissentlich Kontakt hatte. Wer könnte mich, wen könnte ich angesteckt haben, trotz ständigem Händewaschen? Wie lang war noch mal die Inkubationszeit? Einatmen. Ganz ruhig. Ausatmen. Husten.



Ich will nicht ganz untätig bleiben und rufe meinen Hausarzt an. Ansage vom Band: "Aus Sicherheitsgründen ist der Praxisbetrieb eingeschränkt, wir bieten nur noch Video- oder Telefontermine an. Hinterlassen Sie dafür eine Nachricht nach dem Piepton oder füllen Sie unser Onlineformular aus. Kommen Sie nicht in die Praxis. Bei Verdacht auf Corona melden Sie sich beim Arztruf."

Alles klar, ich rufe den Arztruf an. Die Leitung ist besetzt. Tee aufsetzen, warten, noch mal probieren: besetzt. Tee trinken, husten, wieder probieren: besetzt. Das geht eine Weile so. Zweifel beschleichen mich. Wahrscheinlich bin ich eine von all jenen, die jetzt unnötigerweise die Leitungen blockieren, denke ich, und komme mir wahnsinnig blöd vor. Die Sache ist nur: Abgesehen von der Sorge um meine Eltern würde mein Freund gleich zur Arbeit fahren, ohne Verdachtsfall im näheren Umfeld gestattet ihm sein Arbeitgeber kein Homeoffice. Wäre es nicht verantwortungslos, ihn hinfahren zu lassen?

Ich versuche es beim Hamburger Gesundheitsamt. Anruf, besetzt. Anruf, besetzt. Anruf, Warteschleife, juhu! Oh, doch wieder aus der Leitung gefallen. Und noch mal, und noch mal. Ich taste meine Stirn ab – ist die wärmer als sonst oder bilde ich mir das ein? Das Thermometer sagt: 38,0. Zwischendurch schaue ich immer wieder in den Erklärungen der Weltgesundheitsorganisation nach, inwiefern sich die Symptome von einer simplen Erkältung unterscheiden. Denke mal: "Ach komm, du hast nur einen Infekt. Jetzt nerv nicht die Behörde, die haben schon genug zu tun." Und denke dann an südkoreanische Tests, die nahelegen, dass junge Menschen die häufigsten Überträger von Covid-19 sind, wenngleich sie meist nur milde Symptome zeigen.

Klar ist die Abgrenzung zwischen den Erkrankungen nicht, eine Eigendiagnose traue ich mir nicht zu. Und jetzt? Will ich im Zweifel jemanden nerven oder verantwortungslos handeln? Und dann, nach fünf Stunden, komme ich doch noch durch. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts begrüßt mich in einem freundlichen Singsang, fragt nach meinen Symptomen und möchte wissen, ob ich aus einer der Risikoregionen komme.



"Nein, na ja, aus NRW, falls das inzwischen zählt." Sie lacht. "Hatten Sie denn zum Beispiel Kontakt zu einem Italiener oder Chinesen? Bewussten Kontakt meine ich, unbewusst bekommt man das in so einer Großstadt wie Hamburg ja gar nicht mit." Ich bin in den vergangenen Tagen recht viel Bus und Bahn gefahren. War einkaufen, in einer Kneipe und in der Bücherei. Doch bewussten Kontakt, nein.

"Aber Sie haben erhöhte Temperatur und starken Husten?"

"Ja."

"Ach je, schwierig. Sie könnten es noch mal beim Arztruf versuchen, aber auch dort wird man ihnen nicht helfen. Getestet wird nur, wer in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu Menschen von dort hatte."

"Ach, das gilt immer noch?"

"Ja, weil für alle anderen die Kapazitäten nicht ausreichen. Wir haben zu wenig Tests und zu wenig Personal." In ihrer Stimme schwingt Bedauern mit, und Ratlosigkeit.

Sie rät mir, weiter in Isolation zu bleiben und ganz besonders auf Hygiene zu achten. Meine Eltern dürfe ich vorerst nicht besuchen – was ich ohnehin nicht vorhatte. Und mein Freund, soll der nun einfach ins Büro fahren? "Da spricht nichts dagegen. Sie wurden ja nicht positiv getestet!" Stimmt.