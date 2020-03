Der vergangene Montag war ein schwarzer Tag in Hamburg. Das Robert-Koch-Institut teilte mit, dass die Hansestadt nun deutschlandweit die größte Dichte an Infektionen mit dem neuen Coronavirus hat. Und das Virus hatte in der Stadt offenbar auch zum ersten Mal getötet. Der 76-jährige Mann war zwar bereits am Freitag der vergangenen Woche in einem Pflegeheim gestorben. Dass er das Virus in sich trug, wurde den Behörden aber erst am Sonntag bekannt, mit zwei Tagen Verzögerung.

Der Fall zeigt plastisch, was in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird: dass die aktuelle Statistik nicht die Gesamtzahl der Infektionen abbildet.

Die Stadt Hamburg gibt täglich die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen bekannt. Diese bilden aber nicht das gesamte Infektionsgeschehen ab, das können sie auch nicht. Denn die Vermehrung der Viren bis zum ersten Halswehgefühl, die Kontaktaufnahme der Patienten mit einem Arzt und schließlich auch der Test auf die Erbsubstanz des Virus – all das braucht Zeit. "Bei den aktuellen Zahlen schauen wir in die Vergangenheit", so formuliert es der Virologe Alexander Kekulé. Und er schätzt: Die Statistik bildet eine Lage ab, die bereits seit zehn Tagen Geschichte ist.

Der Nachweis des Virus dauert eigentlich nur einige Stunden. Es gibt aber nur ein halbes Dutzend Labore in Hamburg, die die dafür nötige Polymerase-Kettenreaktion fachgerecht durchführen und viele hundert Proben am Tag bewältigen können. Bei dem derzeit hohen Probenaufkommen mit mehreren tausend Verdachtsfällen pro Tag dauert es länger – es gibt gewissermaßen Warteschlangen vor der Analysemaschine. Bis ein Ergebnis da ist oder mitgeteilt wird, vergehen meist mindestens zwei Tage.

Aber das ist nicht die einzige Verzögerung: Menschen, die betroffen sein könnten, dürfen die meisten Hausarztpraxen nicht mehr betreten. Die meisten wenden sich also, wie von der Stadt empfohlen, an den Arztruf 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung, ans Gesundheitsamt oder an die Hotline des Senats. Auch dort kann es aufgrund viel zu vieler Anrufer – von 20.000 Anrufen am Tag können 1000 beantwortet werden – mehrere Tage lang dauern, um überhaupt durchzukommen.

Die größte Verzögerung entsteht jedoch durch die Krankheit selbst: Rückkehrer aus Risikogebieten werden normalerweise erst dann getestet, wenn sie bei sich Erkältungssymptome bemerken. Diese sogenannte Inkubationszeit von der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Krankheitszeichen dauert bei dem neuen Coronavirus laut Robert-Koch-Institut im Mittel fünf bis sechs, längstenfalls sogar 14 Tage. All diese Verzögerungen summieren sich.

Leider sind rund zehn Tage Verzug bei der Wucht, mit der die neue Seuche Fahrt aufgenommen hat, nicht egal, sondern entscheidend. Zum Beispiel wenn man das Risiko beurteilen möchte, ob die unverdrossen hustende Dame vor einem an der Supermarktkasse vielleicht doch kein gewöhnliches Erkältungsvirus hat, sondern das Coronavirus.

Dessen rasante Ausbreitung wird deutlich, wenn man die Hamburger Fälle tageweise in ein Koordinatennetz einträgt. Die Fallzahlenkurve zeigt seit Mitte vergangener Woche steil nach oben. Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, wie groß die Zahl der tatsächlich Infizierten möglicherweise sein könnte, der kann versuchen, diese Linie für weitere zehn Tage zu verlängern. Was dabei herauskommt, ist keine dreistellige Zahl in Hamburg. Es ist eine vier- bis fünfstellige, je nachdem, wie steil man die Kurve noch werden lässt.